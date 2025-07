O interpretă de muzică populară, curtată de preot, chiar în timpul slujbei: „Mi-a dat de înțeles că mă place, mi-a zis că are și el un băiat ca mine, că ne asemănăm mult”

O cunoscută interpretă de muzică populară din România a fost curtată într-un mod neașteptat de un preot. Ceea ce părea un simplu eveniment social a luat o turnură complet diferită, când preotul, aflat într-o slujbă religioasă, i-a trimis un mesaj surprinzător, care a lăsat-o pe artistă fără cuvinte. Acesta i-a propus chiar să se căsătorească după ce va trece postul Paștelui, în ciuda faptului că aceasta era văduvă de patru ani și jumătate și nu dăduse semne că ar fi pregătită pentru o relație nouă.

O interpretă de muzică populară a fost curtată de un preot

Tatiana Mărcoianu, cunoscută pentru vocea sa impresionantă și cariera sa artistică, a avut o viață personală marcată de o mare pierdere. La începutul anului 2019, Tatiana a rămas văduvă, după ce soțul ei, Nicu, a decedat din cauza unei ciroze avansate. De atunci, viața artistei s-a schimbat radical, rămânând singură pentru fiul ei și dedicându-se carierei sale.

În ciuda durerii, Tatiana a continuat să își onoreze evenimentele muzicale și a primit mai multe propuneri din partea domnilor. Totuși, acestea au fost refuzate cu grație, deoarece interpreta nu se simțea pregătită să își reia viața amoroasă.

„Mi-a spus că ne asemănăm mult”

Totul a început într-o seară la un eveniment social, unde Tatiana Mărcoianu a făcut cunoștință cu un preot. La acea întâlnire, preotul, care era divorțat, i-a spus că este atras de ea.

Deși nu i-a dat de înțeles în acel moment că ar dori mai mult, preotul a cerut cartea de vizită a Tatianei, iar aceasta i-a oferit-o cu bunăvoință. La doar câteva zile după întâlnire, preotul a contactat-o din nou, dându-i de înțeles că o place și dorindu-și să o cunoască mai bine. Tatiana, însă, a refuzat politicos, explicându-i că se concentrează pe carieră și nu dorește o relație la acel moment.

„Eu merg des la evenimente, însă la unul dintre aceste evenimente am cunoscut un preot. Eram la o activitate socială, am stat la aceeași masă într-o conjunctură, la un eveniment. A intrat în vorbă cu mine, mi-a zis că este divorțat, mi-a spus cu ce se ocupă. Eu știu că preoții când se despart nu mai au voie nici să profeseze, nu mai știu sigur cum este acum. Nimic ieșit din comun, dar când am plecat am dat câtorva persoane cartea mea de vizită, așa cum se face. Mi-a cerut și el cartea de vizită, i-am oferit-o.

M-a sunat și mi-a spus că i-a făcut plăcere să mă cunoască. Mi-a dat de înțeles că mă place, mi-a zis că are și el un băiat ca mine, că ne asemănăm mult. Eu l-am refuzat politicos, spunându-i că nu vreau ceva acum, că îmi văd de carieră, de viața profesională”, a spus Tatiana Mărcoianu pentru cancan.ro.

A primit un mesaj surprinzător în timpul slujbei

Cu toate că Tatiana s-a retras de la orice discuție amoroasă, lucrurile au luat o turnură și mai ciudată atunci când preotul a contactat-o din nou – de data aceasta în timpul slujbei!

În mijlocul unei slujbe, Tatiana a primit un mesaj de la preot în care acesta îi cerea să rămână după slujbă pentru a discuta. Uimită de timingul și contextul, artista a fost totuși surprinsă și mai mult de propunerea pe care a primit-o.

„Era în timpul slujbei și dintr-odată m-am trezit cu mesaj de la el. Nu era un mesaj deplasat, dar m-a surprins că a ales să mă contacteze chiar în timpul slujbei. M-a întrebat dacă mai rămân puțin după că vrea să vorbească ceva cu mine” a dezvăluit Tatiana Mărcoianu.

Această propunere a lăsat-o pe artistă fără cuvinte și a făcut-o să reflecteze asupra comportamentului preotului, care, în ciuda statutului său religios, părea să acționeze într-un mod complet nepotrivit pentru un lider spiritual.

Cântăreața a vorbit pentru cancan.ro că nu a mai stat după de vorbă cu el, însă acesta a continuat să o caute. I-a spus chiar că, după ce se va încheia postul, să facă nuntă.

„Mi-a spus că după ce trece postul Paștelui să facem nuntă, să nu fie în păcat. Atât de mult m-a uimit propunerea lui. Preotul ar trebui să fie un exemplu pentru oamenii din jur, trebuie să aibă coloană vertebrală, dar înțeleg că totodată este om și are inimă și sentimente”, a mai spus cântăreața pentru sursa menţionată mai sus.

