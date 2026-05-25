Andreea Micu, o tânără interpretă de muzică populară, a murit la 17 ani, după ce a făcut un AVC înainte să urce pe scenă

O tragedie de nedescris a zguduit din temelii lumea muzicii populare și comunitatea din județul Buzău, după ce o tânără solistă s-a stins din viață la o vârstă mult prea fragedă. Andreea Micu, o interpretă talentată în vârstă de doar 17 ani, a încetat din viață după ce a suferit un accident vascular cerebral.

Destinul fetei a fost frânt brutal chiar în momentul în care se pregătea să facă ceea ce iubea cel mai mult: să aducă bucurie oamenilor prin cântecul ei.

Durere sfâșietoare în familie: „S-a dus să cânte la Îngeri!”

Tragedia s-a petrecut în data de 9 mai, când Andreea, elevă în clasa a XI-a la Liceul Teoretic de Informatică „Alexandru Marghiloman” din Buzău, se afla în culise, pregătindu-se să urce pe scenă. Înainte de a apuca să pășească în fața publicului, adolescentei i s-a făcut rău și a suferit un accident vascular cerebral (AVC) fulminant. Transferată de urgență la o unitate medicală din București, starea ei a fost critică încă de la început, medicii avertizând familia că doar o minune divină o mai poate salva. Din păcate, după paisprezece zile de luptă strânsă pentru supraviețuire, organismul tinerei a cedat.

Andreea Micu nu era doar o simplă pasionată de muzică, ci ducea mai departe o moștenire culturală de familie. Ea era nepoata cunoscutului interpret de muzică populară Cristian Micu, alături de care urcase pe scenă de nenumărate ori, învățând tainele folclorului de la cel mai bun mentor. Pentru bunicul ei și pentru întreaga familie, pierderea este una de o cruzime greu de descris în cuvinte.

Vestea cumplită a decesului a fost dată chiar de către bunicul fetei, printr-un mesaj scurt și plin de durere postat pe rețelele de socializare, care a strâns mii de reacții de compasiune din partea celor care o prețuiau.

„Andreea noastră nu mai cântă! S-a dus să cânte la Îngeri!”, a scris bunicul Andreei, confirmând că speranțele într-o minune s-au ruinat definitiv.

Comunitatea locală este în stare de șoc după pierderea artistei

Moartea prematură a adolescentei a lăsat în urmă un val uriaș de tristețe nu doar printre colegii de liceu sau partenerii din ansamblul de dansuri populare din Mânzălești, din care făcea parte, ci în întregul județ Buzău. În cele două săptămâni de spitalizare, mii de oameni s-au mobilizat în mediul online, lansând apeluri repetate la rugăciune colectivă, sperând că tinerețea și energia Andreei vor învinge boala.

Mesajele de condoleanțe au inundat spațiul virtual imediat după răspândirea veștii. Printre cele mai emoționante reacții s-a numărat cea a Cecilei Petrescu, custode al Muzeului „Timpul Omului” din Mânzălești, care a subliniat puritatea și entuziasmul pe care Andreea le emana la fiecare apariție.

„Soarele vieţii a apus pentru Andreea, o fiinţă atât de dragă nouă. În acest univers al tristeţii ne rămân stelele amintirilor care să ne aline durerea. Nu vom uita niciodată veselia și gingășia ei ! Este dureros să pierzi o fiinţă dragă ! Am sperat, ne-am rugat pentru însănătoşirea ei, dar moartea a fost mai puternică şi a smuls-o dintre noi! Acum s-a alaturat corului ingerilor ! Luminata sa-i fie vesnicia”, a transmis Cecilia Petrescu.

Ultima postare a Andreei Micu

Ultima postare a Andreei de pe rețelele sociale, un videoclip în care cânta cu patos în fața unui public numeros, a devenit acum o mărturie dureroasă a talentului ei. Filmarea este redistribuită masiv de fanii muzicii populare, rămânând o ultimă amintire cu zâmbetul și vocea caldă a unei artiste a cărei poveste s-a sfârșit mult prea devreme.

