Reacția Andreei Popescu după ce Rareș Cojoc a dat detalii din viața personală în pocastul lui Cătălin Măruță. „A fost destul de vulnerabil!” Ce a dezvăluit acum despre fostul partener

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Andreea Popescu a oferit o serie de clarificări pe rețelele de socializare cu privire la viitorul său în spațiul media, după ce fostul ei partener, Rareș Cojoc, a fost protagonistul unui interviu de amploare în emisiunea moderată de Cătălin Măruță.

Schimbarea de dinamică dintre cei doi a stârnit imediat curiozitatea comunității sale virtuale, fanii fiind curioși dacă vedeta va alege calea unei replici publice sau dacă va prefera să păstreze discreția

Strategia distanțării: De ce refuză un schimb public de replici

Urmăritorii din mediul online au întrebat-o direct dacă intenționează să își prezinte propria versiune a faptelor într-un format similar, însă răspunsul fostei dansatoare a fost unul ferm și matur. Ea a explicat că nu își dorește ca viața sa personală să fie transformată într-un spectacol mediatic și a subliniat că nu va forța o apariție televizată sau online doar de dragul de a răspunde afirmațiilor făcute de fostul partener.

Pentru a evita speculațiile din presa mondenă, Andreea Popescu a ținut să puncteze că o eventuală prezență a sa într-un podcast nu se va materializa în viitorul apropiat. Principalul motiv invocat este dorința de a nu genera un conflict artificial sau un dialog tensionat de la distanță, care nu ar aduce niciun beneficiu real vreuneia dintre părți.

„Nu vreau să apar foarte curând, poate peste câteva luni, mă gândesc. Dar nu pentru a da vreo replică la podcastul la care a fost Rareș. A vorbit foarte frumos, foarte coerent. E un băiat foarte deștept, lucrul acesta îl știam, nu poate nega absolut nimeni. Nu am ce să îi reproșez, a fost foarte galant și foarte elegant, așa cum îl știu de 15 ani și cum îl cunoaște toată lumea.

Nu vreau să merg la un podcast foarte curând, pentru că asta ar însemna să facem acest ping pong, care nu își are locul sub nicio formă”, a mărturisit Andreea Popescu într-un clip video postat pe contul său de Instagram.

Analiza prestației fostului partener și semnificația vulnerabilității în online

Dincolo de refuzul de a intra într-o polemică, vedeta s-a arătat extrem de împăcată cu modul în care Rareș Cojoc a gestionat expunerea publică. Întrebată direct de fani dacă a simțit vreo urmă de dezamăgire în urma declarațiilor acestuia, ea a infirmat categoric această ipoteză și a explicat cum vede ea rolul unui astfel de interviu în profunzime.

„Un podcast are rolul să scoată din tine, de fapt, să îți arăți vulnerabilitatea și să intri cât mai mult în profunzimea lucrurilor. Cred, la cum îl cunosc că a fost sincer și a fost destul de vulnerabil, dar atât cât să rămână bărbat. Nu sunt dezamăgită, de ce să fiu?

A vorbit foarte frumos și mă bucur că a avut această șansă, să ajungă la Măruță în podcast, pentru că este o șansă unică, mulți plătesc să ajungă acolo, el nu”, a adăugat ea în cadrul sesiunii de întrebări și răspunsuri.

Prin această poziționare, Andreea Popescu demonstrează că respectul reciproc construit de-a lungul a 15 ani rămâne intact, preferând să taxeze curiozitatea exagerată a publicului cu diplomație și să refuze transformarea trecutului său într-o telenovelă de audiență.

Foto – Facebook

Urmărește-ne pe Google News