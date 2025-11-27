Recunoști tânărul din imagine? Vedeta noastră avea 18 ani în fotografie. „Debutul pasiunii mele!”

Imaginează-ți un adolescent de 18 ani, surprins într-un autobuz bucureștean, în toamna lui 1996. Privirea lui trădează începuturile unei pasiuni ce avea să îi marcheze parcursul artistic, stilul de atunci reflecta începuturile sale, diferit de eleganța pe care o afișează astăzi. Dacă ai privi fotografia fără context, cu greu ai ghici cine este tânărul din imagine.

Astăzi, el este unul dintre cele mai cunoscute nume din showbizul românesc, de mai bine de două decenii este fashion editor al revistei Elle România și o prezență vibrantă pe micile ecrane: Maurice Munteanu.

Maurice Munteanu, o întoarcere în timp

Maurice Munteanu (47 de ani), juratul emisiunii „The Ticket”, și-a surprins urmăritorii din mediul online cu o imagine rară din perioada liceului. Designerul vestimentar a deschis „cufărul cu amintiri” și a împărtășit o fotografie realizată acum 29 de ani, pe când era elev în clasa a XII-a.

Fotografia postată de Maurice Munteanu pe Instagram datează din 23 noiembrie 1996 și îl surprinde la vârsta de 18 ani, într-un autobuz din București. Juratul a mărturisit că acea perioadă coincide cu începutul unei pasiuni care îl însoțește și astăzi: muzica lui Aphex Twin. „23•11•1996 • clasa a XII-a, autobuzul 368 & debutul pasiunii mele pentru Aphex Twin”, a scris acesta în descrierea imaginii.

Deși imaginea arată un Maurice Munteanu foarte diferit față de cel cunoscut publicului în prezent, postarea a stârnit nostalgie și curiozitate printre fani. Vedeta a reușit să se reinventeze de-a lungul anilor, devenind una dintre cele mai cunoscute figuri din lumea modei și televiziunii din România.

În tinerețe își dorea să devină actor

Maurice Munteanu și-a dorit inițial să urmeze o carieră în actorie, însă destinul l-a condus pe un alt drum. De peste douăzeci de ani este fashion editor la revista Elle România, iar din 2016 s-a făcut remarcat și pe micile ecrane, devenind o prezență efervescentă în televiziune.

Născut pe 3 ianuarie 1978, la București, Maurice – al cărui nume real este Marius Munteanu – nu are frați sau surori. Din părinți, în viață se află doar mama sa, Claudia Munteanu, fostă învățătoare. Tatăl său, inginer de profesie, a încetat din viață în urmă cu mai mulți ani. Acesta era pasionat de sport și a ocupat funcții importante: „Tata era pasionat de sport, a condus Direcția Generală a Vămilor și Vama Otopeni. A fost și vicepreședinte la Rapid, al clubului pe vremea când domnul Copos se implicase și el în treaba asta”, povestea Maurice Munteanu într-un interviu mai vechi.

Tot tatăl său l-a îndrumat către Facultatea de Drept, pe care Maurice a urmat-o, dar nu a finalizat-o. „Nu mi-am dat licența la Drept pentru că nu m-a interesat cu adevărat niciodată. Tata și-a dorit foarte mult asta, chestia clasică în care copilul ascultă o direcție nu neapărat impusă, ci indusă. Dreptul este pur și simplu o sincopă în parcursul meu profesional”, a mai mărturisit fashion editorul.

