Ce fete mari și frumoase are Dan Alexa! Antonia a împlinit 14 ani. Cum a fost surprinsă de tatăl ei / Foto

Raluca Vițu
.

Dan Alexa, câștigătorul „Asia Express” și antrenor cunoscut în lumea fotbalului, a trăit recent un moment special alături de familia sa. Fiica lui cea mică, Antonia, a împlinit 14 ani, iar tatăl a marcat evenimentul printr-o surpriză și un mesaj emoționant postat pe rețelele sociale.

O zi de neuitat pentru Antonia

Pentru a celebra intrarea fiicei sale în adolescență, Dan Alexa i-a oferit Antoniei un buchet imens de flori, gest care a fost primit cu bucurie de tânără. Sportivul a împărtășit și o fotografie alături de cele două fiice, Antonia și Casiana, însoțită de urarea: „La mulți ani, Antonia!!”, mesaj care a atras numeroase reacții din partea urmăritorilor săi.

Ce fel de tată este Dan Alexa pentru cei trei copii

Antrenorul are trei copii: Antonia și Casiana, din căsătoria cu Isabela, și un băiețel din mariajul cu Andrada. Casiana, fiica cea mare, are 18 ani și se află deja la vârsta maturității. Relația apropiată pe care Alexa o are cu copiii săi este vizibilă în gesturile și declarațiile publice prin care își exprimă dragostea necondiționată.

Dan Alexa, transformare uluitoareIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 9)

Într-un interviu acordat pentru OK! Magazine, Alexa a vorbit deschis despre relația cu copiii săi și despre rolul de părinte. Fostul fotbalist a recunoscut că, din cauza carierei sportive și apoi a celei de antrenor, a fost destul de absent din viața lor, dar încearcă acum să recupereze timpul pierdut. „Eu am cam absentat din viața lor, pentru că am fost sportiv, apoi am antrenat. Am lipsit foarte mult timp de-acasă. Încerc să recuperez timpul acesta. Am niște copii minunați”, a declarat Alexa.

Citeşte şi: Imagini rare cu fiicele lui Dan Alexa din căsnicia cu prima soție. Ce facultate urmează Casiana și ce sport practică Antonia: „Am niște copii minunați”

Citeşte şi: Denise Rifai și Dan Alexa, din nou împreună în public. Cum au fost surprinși

Citeşte şi: Câți bani au primit Dan Alexa și Gabi Tamaș la Asia Express 2025. Fotbaliștii au donat o parte din marele premiu

Citeşte şi: Când s-a despărțit, de fapt, Dan Alexa de Andrada, soția lui. L-a dat de gol momentul de la Asia Express

Fiica lui cea mare este studentă la Pedagogie, iar cea mică este pasionată de handbal. Relația cu fiica cea mare s-a consolidat în ultimii ani, Alexa mărturisind că au ajuns să discute aproape orice. „Am început să discut cu fiica mea cea mare aproape orice, ceea ce mă bucură foarte mult, că până la urmă despre asta e vorba. Cred că cel mai important lucru în viața asta sunt copiii”, a mai spus antrenorul.

Dan Alexa a mai mărturisit că trăiește altfel sentimentul de tată acum, după ce a devenit părinte pentru a treia oară, fiind mult mai implicat în creșterea fiului său, Arkan. „Arkan e mic, iar eu, la 45 de ani, altfel trăiesc sentimentul de tată. Dar încerc să mă implic cât pot de mult. E minunat! E un copil perfect, e vesel, e activ. L-am dus și la fotbal acum, la Poli Timișoara. E spectaculos!”.

Foto – Instagram / Facebook

