Câți bani au primit Dan Alexa și Gabi Tamaș la Asia Express 2025. Fotbaliștii au donat o parte din marele premiu

Dan Alexa și Gabi Tamaș sunt marii câștigători ai sezonului 8 Asia Express. Fotbaliștii au plecat acasă cu premiul cel mare de 35.000 de euro, dar și cu trofeul emisiunii. Aceștia i-au învins în finală pe Alexandru Ion și Ștefan Floroaica.
Câți bani au primit Dan Alexa și Gabi Tamaș la Asia Express 2025
După mii de kilometri parcurși, zeci de misiuni și culturi complet diferite, Gabi Tamaș şi Dan Alexa au câștigat marele premiu al celui mai dur reality show din România. Și, pe lângă trofeu, au primit și o sumă impresionantă de bani.
„Nu credeam niciodată că ajungem aici. Sunt momente unice, suntem fericiţi”, au reacţionat cei doi.
„Asia Express e despre viață, despre cum să supraviețuiești. Te scoate din zona de confort. Putem fi mândri de noi pentru că am reușit şi în altceva decât fotbal”, a spus Dan Alexa.
Dan Alexa şi Gabi Tamaş au fost felicitaţi de toţi concurenţii pentru performanța lor. Mai mult, Karmen Simionescu și Olga Barcari au fost alături de ei la linia de finish, pentru a-i felicita și îmbrățișa.
