Câți bani au primit Dan Alexa și Gabi Tamaș la Asia Express 2025. Fotbaliștii au donat o parte din marele premiu

Dan Alexa și Gabi Tamaș sunt marii câștigători ai sezonului 8 Asia Express. Fotbaliștii au plecat acasă cu premiul cel mare de 35.000 de euro, dar și cu trofeul emisiunii. Aceștia i-au învins în finală pe Alexandru Ion și Ștefan Floroaica.

Câți bani au primit Dan Alexa și Gabi Tamaș la Asia Express 2025

După mii de kilometri parcurși, zeci de misiuni și culturi complet diferite, Gabi Tamaș şi Dan Alexa au câștigat marele premiu al celui mai dur reality show din România. Și, pe lângă trofeu, au primit și o sumă impresionantă de bani.

Premiul cel mare oferit de Antena 1 a fost de 35.000 de euro, mai mare decât în sezoanele trecute. Însă fotbaliștii au câștigat și patru amulete, cu o valoare totală de 4.000 de euro.

Per total, suma câștigată de Dan Alexa și Gabi Tamaș este de 39.000 de euro, aeasta împărțindu-se la doi. Așadar, fiecare a rămas cu câte 19.500 de euro.

Însă, fotbaliștii au fost remunerați și pentru fiecare săptămână petrecută în competiție, 10 mai exact, ce au fost răsplătite cu câte 2.500 euro. Astfel, la suma totală se adaugă câte 25.000 de euro.

Doar că, potrivit iAMsport, cei doi fotbaliști au primit fiecare câte 20.000 de euro pentru a semna cu Asia Express 2025.

Așadar, fiecare dintre cei doi concurenți a plecat acasă cu suma de 64.500 euro.

Fotbaliștii au donat 5.000 de euro din premiul cel mare

În marea finală, după ce au aflat că sunt câștigătorii sezonului 8 al emisiunii Asia Express, Irina Fodor le-a spus băieților că au câștigat 35.000 de euro.

Doar că, răspunsul lui Gabi Tamaș i-a luat pe toți prin surprindere: „30.000, că 5.000 îi dăm Olgăi (n.r. Barcari)”.

„Nu credeam niciodată că ajungem aici. Sunt momente unice, suntem fericiţi”, au reacţionat cei doi.

„Asia Express e despre viață, despre cum să supraviețuiești. Te scoate din zona de confort. Putem fi mândri de noi pentru că am reușit şi în altceva decât fotbal”, a spus Dan Alexa.

Dan Alexa şi Gabi Tamaş au fost felicitaţi de toţi concurenţii pentru performanța lor. Mai mult, Karmen Simionescu și Olga Barcari au fost alături de ei la linia de finish, pentru a-i felicita și îmbrățișa.

