Cum au apărut Dan Alexa și Gabi Tamaș în finala Asia Express 2025. Ce surpriză au făcut cei doi 

Dan Alexa și Gabi Tamaș au purtat ținute speciale în finala Asia Express 2025. Cei doi au apărut c hainele inedite în fața prezentatoarei Irina Fodor. Etapa cu numărul 10 are loc diseară și se dă între echipele formate din Dan Alexa și Gabi Tamaș și Ștefan Floroaica și Alexandru Ion. Echipa formată din Karmen Ionescu și Olga Barcari a fost eliminată în semifinală, iar marea luptă se dă între actori și antrenori.

Cum s-au îmbrăcat Dan Alexa și Gabi Tamaș în finala Asia Express

Dan Alexa și Gabi Tamaș joacă marea finală Asia Express 2025. Până la marele premiu, cele două echipe se vor înfrunta și vor trece prin probe de foc și misiuni aproape imposibile.l

Totuși, până acolo, cei doi au parte de o întâlnire inițială la careu cu Irina Fodor, prezentatoarea competiției. Acesta a fost momentul în care Dan Alexa și Gabi Tamaș au impresionat cu vestimentația lor.

Cei doi și-au pus peste geci tricourile echipei naționale, pe care le-au personalizat cu numele lor pe spate. Surpriza a fost una cu totul specială și cu o semnificație aparte pentru cei doi împătimiți ai fotbalului.

Cum au reușit să ajungă până în finală? „Ne-am îmbărbătat pe rând”

Dan Alexa a dezvăluit că el și coechipierul său au vrut să părăsească competiția de mai multe ori, cu toate că au format o echipă grozavă și s-au înțeles de minune.

Antrenorul a explicat că dorul de casă, lipsa mâncării și a cazării au fost greu de dus din punct de vedere emoțional și psihic.

„Și eu, și Gabi Tamaș am vrut să plecăm. Cred că eu de vreo două ori, Gabi Tamaș a avut și el un moment… Am avut! Dar cred că n-a fost niciunul dintre concurenți să nu vrea asta măcar o dată.

Ne-am înțeles bine, dar apar nervii. Gândește-te că o iei de dimineață până seara, probe, nemâncat, dor de casă… Cauți cazare după… Și dacă ai neșansa să cauți vreo două-trei ore, te sparge în două! Și dimineața, la prima oră, ești în picioare și o iei de la capăt”, a spus Dan Alexa pentru Libertatea.

Antrenorul a spus că au reușit să meargă mai departe pentru că s-au îmbărbătat pe rând și sunt obișnuiți cu uzura mentală, fiind sportivi de performanță.

„Cred că eram așa, pe reprize. Ne-a ajutat foarte mult și faptul că am fost sportivi de performanță. Și când faci sport de performanță… uzura mentală, te obișnuiești cu ea. Pentru că e o presiune tot timpul. Și atunci începi să treci peste momente”, a mai spus Dan Alexa.

