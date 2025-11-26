Ella Vișan de la Insula Iubirii 2025 vrea să participe cu ispita Teo Costache la Survivor: „M-aș completa cu el”

Ella Vișan de la Insula Iubirii 2025 își dorește să facă echipă cu ispita Teo Costache la Survivor. Din 2026, reality show-ul de supraviețuire se va difuza la Antena 1.

Ella Vișan de la Insula Iubirii 2025 vrea să participe cu ispita Teo Costache la Survivor

Ella Vișan este dispusă să participe la Survivor, deși i se pare un show dur. Fosta concurentă de la Insula Iubirii 2025 crede că ar face față competiției.

„M-aș bucura să particip la o astfel de emisiune. Survivor mi se pare cam dur, dar o să fac față până la urmă. Mi-ar plăcea mult să merg și la Asia Express. Aceste două emisiuni cred că ar fi singurele la care aș mai participa vreodată”, a spus Ella Vișan, pentru Cancan.ro.

Ella s-a gândit și cu cine i-ar plăcea să facă echipă. Se vede colaborând bine cu Maria Avram și Teo Costache, pe care i-a cunoscut la Insula Iubirii 2025. Maria a fost concurentă, la fel ca Ella, în timp ce Teo a fost ispita care a sedus-o pe Ella, punând capăt logodnei sale cu Andrei Lemnaru.

„Aș merge cu Maria pentru că trebuie să am un partener cu care să mă înțeleg, dar aș merge și cu Teo. M-am înțeles bine cu el, m-aș completa cu el”, a explicat Ella.

Ella a amintit că Teo a ajutat-o să-și depășească fobia de apă.

„Știu să alerg, sunt cât de cât bună la asta, dar nu știu să înot. Asta ar fi un minus, din păcate. Am o fobie de apă, să fiu sinceră. M-a ajutat Teo un pic pe Insulă să o depășesc, dar nu, nu m-a învățat să înot pentru că nu l-am lăsat. Mă apuc de cursuri de înot, ce să fac, dacă trebuie“, a explicat, pentru sursa citată.

Ce puncte forte și ce puncte slabe are Ella Vișan

Fosta concurentă de la Insula Iubirii 2025 a vorbit despre punctele ei forte și slabe. Ella crede că este muncitoare și rezistentă psihic, dar că nu este suficient de competitivă cu cei din jur, ci mai degrabă cu propria persoană. În plus, Ella crede că o provocare uriașă pentru ea va fi să mănânce doar orez și să doarmă în aer liber.

„Recunosc că sunt foarte muncitoare fizic, dar și psihic am chestia asta de mă îmbărbătez singură, astea ar fi calitățile mele. Sunt foarte competitivă, ca defect spun, dar cu mine, nu cu alții, iar treaba asta m-ar trage un pic în jos. Și Asia Express, și Survivor sunt grele din toate punctele de vedere. Mi-ar fi greu să mănânc numai orez, nu mai zic de gândaci și alte chestii. A fost o chestie la un moment dat și în Thailanda, am trecut pe lângă o chestie cu gândaci și nu mi-a plăcut deloc. Am o problemă și cu mâncat scârboșenii, dar aș trece peste asta că totul ține de psihic până la urmă”, a mai spus Ella, pentru sursa citată.

Ce vedete au refuzat invitația la Survivor

Până acum, mai multe vedete au refuzat invitația de a participa la Survivor. Printre acestea le amintim pe Nadd Hu, Babs, Cătălin Bordea, Alexandru Ciucu și Flavia Mihășan.

Stelian Ogică ar fi în negocieri avansate pentru a participat la Survivor 2026. Ogică a devenit cunoscut în România la începutul anilor 2000, când a susținut că a câștigat premiul cel mare la loto, dar că i s-a furat biletul. Până la urmă, Ogică s-a ales cu dosar penal pentru înșelăciune.

