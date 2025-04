Vica Blochina, primele declarații despre noul iubit: „Secretul păstrat este binecuvântat”

Vica Blochina iubește din nou! Deși a fost discretă cu viața ei personală în ultima perioadă, acum, în cadrul unui interviu, fosta balerină a recunoscut că trăiește o frumoasă poveste de dragoste, însă nu a oferit prea multe detalii despre bărbatul care a reușit să o cucerească.

Vica Blochina are un iubit nou

Vica Blochina (49 de ani) a avut o relație cu Victor Pițurcă (68 de ani) timp de 16 ani și împreună au un băiat, Edan, care în prezent locuiește cu tatăl lui. În ultima perioadă, fosta balerină a fost discretă cu viața ei personală, dar, într-un interviu recent, a recunoscut că iubește din nou!

Vedeta a confirmat că nu mai este singură și că și-a găsit fericirea în brațele unui bărbat despre care, însă, nu a dorit să ofere prea multe detalii.

„Nu sunt singură. Nu îmi place să fiu singură, fug tot timpul de singurătate. Dar, este un subiect despre care eu nu discut, pentru că tot ce e pe social media e o minciună. Oamenii care sunt cu adevărat fericiți nu trebuie să arate lumii. Și vrei să îți spun ceva? Secretul păstrat este binecuvântat. Iubirea, fericirea și banii necesită liniște”, a dezvăluit Vica Blochina pentru Wowbiz.

Vica Blochina, dezvăluiri despre relația cu Victor Pițurcă

Relația dintre Vica Blochina și Victor Pițurcă a fost intens mediatizată, mai ales că fostul fotbalist era căsătorit. Vedeta a explicat că, în momentul în care viața ei a ajuns în atenția publicului, a simțit că trebuia să vorbească despre această poveste, chiar dacă a fost criticată deseori.

„Atunci când am fost (n.r. amanta lui Pițurcă), nu erau paparazzii, judecata nu a fost atât de mare. După care, nu știu cum s-a aranjat viața mea încât am apărut la televizor. Cumva, trebuia să mă apăr cu această poveste, trebuia să le spun. Pe de altă parte, nu îmi pare rău deloc. Poate, dacă nu făceam lucrul ăsta atunci, nu neapărat că nu eram cine sunt azi, dar poate că fiul meu nu ar fi avut relația asta pe care o are acum (n.r. cu Pițurcă). Undeva, poate și tatăl lui mă urăște că s-a aflat și s-a spart această bubă”, spune Vica Blochina.

Despre momentul în care fiul ei s-a mutat la Victor Pițurcă

De mai bine de doi ani, Edan, fiul Vicăi Blochina și al lui Victor Pițurcă, locuiește la tatăl lui. După ce fiul ei a decis să plece de acasă, aceasta a căzut într-o depresie și a simțit că a eșuat ca mamă.

„Edan a fost totul pentru mine, iar momentul în care s-a mutat la tatăl lui a fost pentru mine o nenorocire. A fost cea mai urâtă perioadă din viața mea. În viața mea nu am crezut că există depresie. Efectiv am clacat, mi-a fost foarte greu.”, a mai spus aceasta.

