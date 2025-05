Claudiu Gherguț este marele câștigător al emisiunii „Chefi la cuțite”, sezonul 15. Cuțitul de aur al lui Orlando Zaharia a plecat acasă cu marele premiu

Claudiu Gherguț este marele câștigător al sezonului 15 „Chefi la cuțite”. După ce a luptat în marea finală alături de Andy Van De Gucht, Dragoș Andrei Dudu și Bogdan Iancu, cuțitul de aur al lui chef Orlando Zaharia a reușit să impresioneze jurații cu preparatele sale și și-a adjudecat, astfel, marele premiu, precum și stagiul la Retroscena.

Claudiu Gherguț, câștigătorul sezonului 15 „Chefi la cuțite”

Pentru prima dată în istoria show-ului culinar de la Antena 1, în finală au intrat patru concurenți și nu trei. Andy Van De Gucht, Dragoș Andrei Dudu, Claudiu Gherguț și Bogdan Iancu sunt cei patru finaliști care și-au format propriile echipe și au dat tot ce au putut pentru a obține trofeul, marele premiu de 30.000 de euro, precum și stagiul promis de chef Richard Abou Zaki la restaurantul său, Retroscena.

În marea finală, difuzată joi, 28 mai, finaliștii au ales echipele cu care au luptat în marea finală, dintre concurenții care au fost eliminați până acum din competiție.

Andy Van De Gucht, Dragoș Andrei Dudu, Claudiu Gherguț și Bogdan Iancu au avut de pregătit câte trei preparate, un antreu, main course și desert.

Iar cel care a reușit să impresioneze bucătarii care au venit să jurizeze marea finală și să obțină cel mai mare puncte a fost Claudiu Gherguț, cuțitul de aur al lui chef Orlando Zaharia.

„Nu-mi vine să cred. Am crezut că leșin. Sunt în al nouălea cer”, a afirmat Claudiu Gherguț.

Cine este Claudiu Gherguț

Claudiu Gherguț are 30 de ani și este sous chef în Elveția, având în spate o experiență profesională impresionantă.

Născut la Brașov, tânărul bucătar și-a descoperit pasiunea pentru gătit în perioada adolescenței, petrecută în Italia. Mai târziu, în Franța, a realizat că gastronomia este mai mult decât o simplă meserie, este vocația care îl definește. Experiența sa profesională include și un stagiu într-un restaurant cu o stea Michelin din Strasbourg, desemnat de Tripadvisor cel mai bun restaurant din lume în 2018.

„Acesta este primul meu concurs legat de bucătărie. Nu m-am înscris eu, ci foștii mei colegi din România. Eu nu sunt foarte ok cu camerele, am și probleme cu limba din cauză că am plecat acum foarte mult timp de acasă. Am plecat acum vreo 20 de ani din țară. Am zis să o încerc și pe asta, e o experiență diferită și un altfel de adrenalină de care poate am nevoie. Sunt sous chef în Elveția la un restaurant cu o stea Michelin. Să lucrez la vârsta asta la un restaurant cu stea Michelin a fost greu pentru mine, nu eram obișnuit cu tot luxul ăsta, dar până la urmă m-am obișnuit și am evoluat foarte mult”, a povestit Claudiu Gherguț înainte de a primi cuțitul de aur de la chef Orlando Zaharia.

Sursă foto: Facebook, Instagram

