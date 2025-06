Tânăra care îl acuză pe Cristian Boureanu de agresiune sexuală spune ce s-ar fi întâmplat în casa fostului politician: „Ne-a pus într-o situație neplăcută”

Tânăra de 24 de ani care îl acuză pe Cristian Boureanu de agresiune sexuală a povestit ce s-ar fi întâmplat în casa fostului politician. Aceasta susține că bărbatul le-a chemat pe ea și prietena ei să ia masa la el acasă, însă nu înțelege cum s-ar fi ajuns aici din moment ce fostul deputat nu s-ar fi arătat deloc interesat de ea inițial.

Ce s-ar fi întâmplat în casa lui Cristian Boureanu

Zilele trecute, Cristian Boureanu a ajuns în centrul unui scandal de proporții după ce o tânără de 23 de ani l-a acuzat de agresiune sexuală. Fata, împreună cu prietena ei, au fost invitate în casa fostului politician, iar acolo, spune ea, bărbatul ar fi agresat-o în dormitorul lui.

Într-un interviu acordat Cancan, tânăra, care a refuzat să își dezvăluie numele, a povestit cum l-a cunoscut pe fostul deputat și cum a ajuns în casa lui.

„Vreau să precizez că eu cu Cristi nu am avut nicio legătură, nicio tangenţă, el nu ştia de existenţa mea până la prietena mea. El vorbea cu ea prin mesaje şi aşa mai departe, nu s-au văzut niciodată şi aşa am ajuns să ne cunoaştem, prin intermediul prietenei mele. Ne-am văzut prima dată acum două, trei zile. Eu cu prietena mea am ieşit în oraş, am ieşit să mâncăm şi să bem un cocktail, iar ea a avut o situaţie care s-a întâmplat acolo, iar în momentul respectiv Boureanu i-a scris un mesaj dacă vrea să ne vedem. Noi am acceptat, a zis că este cu un prieten, a zis că în 10-12 minute ajunge, ne-a luat, am ajuns acolo, a zis că să mergem să mâncăm, să ne gătească”, a afirmat fata.

Ajunse în casa lui Boureanu, se pare că acesta le-a gătit invitatelor lui și s-au simțit foarte bine. Ba chiar s-ar fi despărțit în termeni amiabili, iar prietenul lui le-a condus acasă, după ce el consumase alcool. Două zile mai târziu, fetele au ajuns din nou în casa fostului politician.

„După asta, două zile mai târziu, eu dormeam, prietena mea lucra, a venit şi m-a întrebat dacă vreau să mergem, din nou, să mâncăm un grătar la el acasă. Pentru că prima noastră întâlnire a fost super ok, chiar ne-a plăcut compania şi atmosfera am zis că da, de ce nu. A fost şi pe timpul zilei, a zis să mâncăm grătar şi să stăm la plajă”, a continuat tânăra, care spune că Boureanu a curtat-o pe prietena ei și nu s-a arătat deloc interesat de ea.

„Noi înainte cu o zi am fost la o sesiune de breathworking şi în momentul în care am ajuns la el acasă vorbeam la telefon. Ne-am salutat, eu m-am dus direct în altă cameră ca să vorbesc cu psihologul respectiv la telefon ca să îmi spună ce s-a întâmplat după sesiune şi am stat la telefon cred că timp de 30 de minute timp în care el a intrat peste mine în cameră cred că de vreo două ori şi m-a întrebat de ce vorbesc la telefon, a început să ţipe la mine, mi-a zis nişte vorbe foarte urâte, mi-a zis că ăla vrea să te… după asta a trimis-o şi pe prietena mea, ea a venit la mine i-am spus că încă vorbesc la telefon, mi-a zis că masa este pregătită. La un moment dat pentru că tot venea şi cum am zis a început să ţipe şi a vorbit urât a auzit şi psihologul cu care vorbeam faptul că a ţipa la mine. Efectiv era foarte insistent şi m-am simţit incomod. Şi-a dat seama că m-am simţit incomod. Am mers, am mâncat, a pregătit salată de vinete cu roşii şi de acolo a început să facă câteva glume mai perverse”, a mai povestit tânăra.

Cum ar fi ajuns în dormitorul fostului deputat

Tânăra spune că atât ea, cât și prietena ei, s-au simțit incomod din cauza felului în care Cristian Boureanu ar fi vorbit, însă au mai rămas o perioadă în casa lui.

„Deja eu cu prietena mea ne-am simţit foarte incomod pentru că la felul în care s-a comportat ne-a pus într-o situaţie neplăcută, nu mi se pare normal ca cineva să ţipe la mine indiferent dacă eu vorbesc la telefon sau nu, putea să îmi spună că mănâncă fără mine sau… Nu să ţipe la mine. După ce am terminat de mâncat prietena mea mi-a zis să mergem pe terasă, eu nu aveam şlapi în picioare, ea era încălţată, ea s-a dus pe terasă, el m-a văzut că nu am şlapi şi cum am zis, şi mai demult el era foarte protector în sensul că avea grijă de noi, a zis „Nu ieşi pe terasă, stai să îţi dau şlapi”, a mai spus ea.

Mai apoi, tânăra spune că a mers cu el în domritorul lui pentru a lua o pereche de șlapi, iar acolo comportamentul lui s-ar fi schimbat brusc.

„După, când am ajuns în dormitor, s-a schimbat total, totul s-a întâmplat foarte repede, m-a proptit în comodă, am început să tremur efectiv foarte, foarte rău pentru că nu înţelegeam de ce, ce se întâmplă, norocul meu a fost că aveam telefonul în mână. El a început să îmi pună mâna în zona sânilor, când a făcut chestia asta nu am mai putut nici să vorbesc, nici să ţip, am luat telefonul, am filmat pe toată durata respectivă pentru că mi sa întâmplat în trecut şi prin prisma jobului ca anumiţi bărbaţi să încerce să facă lucruri pe care eu nu mi le-am dorit. Şi nu îmi mai doresc ca vreo femeie să mai treacă prin lucurile astea pentru că este foarte dureros şi nimeni nu merită să treacă prin aşa ceva”, a explicat fata.

„Când eram în încăperea respectivă mi-a atins sânii, după mi-a pus mâna pe sub salopetă a observat că nu port lenjerie intimă, iar atunci m-a luat, m-a împins pe pat şi a început să zică că îmi sta bine la el în pat, eu i-am spus să mă lase, am încercat să ies din cameră, am vorbit pe un ton… mi-am ţinut cumpătul, am vorbit pe un ton foarte frumos cu el pentru că mi-a fost frică că îmi va face ceva în cameră şi nu voiam să se întâmple nimic. Am încercat să ies din cameră de câteva ori, s-a pus în dreptul uşii după cum se vede şi în videoclipul pe care l-am filmat. M-a strâns în braţe mi-a zis “Vezi ce simţi, vezi ce simţi” pentru că el deja avea o erecţie şi cumva încerca să mă facă să îmi doresc eu relaţia asta”, a mai spus ea.

Cristian Boureanu ar fi amenințat-o după ce ea a depus plângere la poliție

Tânăra spune că lui Cristian Boureanu nu i s-a părut nimic anormal din ceea ce s-a întâmplat, iar ea a decis să meargă la poliție. Aceasta susține că nu și-a dorit nicio clipă să ajungă în această situație, dar întreaga situație i-a provocat traume, iar autoritățile trebuie să intervină în astfel de momente.

De asemenea, fata spune că fostul politician ar fi amenințat-o și a acuzat-o că face totul pentru a se face cunoscută, însă ea zice că nu își dorește să devină persoană publică în acest fel.

„Eu nu mi-am dorit niciodată să mă fac cunoscută în special prin perspectiva asta pentru că am părinţi care se uită, prietenul meu vede de asemenea lucrurile astea, mai ales faptul că este un abuz prin care eu am trecut. Nu aş fi dorit să se ajungă aici, eu am fost doar la poliţie să reclam ceea ce s-a întâmplat, iar de acolo lucrurile… Eu voiam doar să îmi fac dreptate. Nu mi se pare normal ca un bărbat de vârsta tatălui meu să mă atingă fără ca eu să îmi doresc. Iar după să se comporte ca şi când nimic nu s-a întâmplat şi că e perfect normal”, a precizat tânăra pentru publicația menționată anterior.

Mai mult, se pare că Boureanu a amenințat-o că va merge la avocat și ar fi încercat să o convingă să păstreze tăcerea cu privire la cele întâmplate.

„De asemenea, aşa cum am precizat, mi-a zis că o să meargă la avocat şi a încercat cumva să mă facă să nu vreau să vorbesc şi sinceră să fiu am stat foarte mult să mă gândesc dacă să merg la poliţie sau nu pentru că el are relaţii, el cunoaşte pe toată lumea, eu sunt doar o fată care a trecut prin experienţa asta, iar dacă el vrea să facă ceva o va face. Dar cum am precizat nu mai vreau să am parte de experienţe sau să las pe cineva să mă trateze aşa. Nu merit, nimeni nu merită şi persoane ca el care fac lucruri de genul acesta merită să fie pedepsite de lege. Asta mă interesează pe mine, nu mă interesează să apar la televizor, mai ales prin scandalul acesta. Pentru că este un scandal foarte… nu este un scandal bun pentru o femeie. Dar dacă o persoană se comportă aşa şi mă atinge şi mă face să mă simt… îmi provoacă traume şi după se comportă ca şi cum nu s-a întâmplat nimic atunci legea trebuie să intervină”, a încheiat ea.

Sursă foto: Facebook

