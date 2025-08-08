Horia Moculescu, prima reacție după ce s-a zis că ar fi imobilizat în scaun cu rotile: „Sunt sub tratament de ani de zile”

Horia Moculescu a reacționat după ce o imagine cu el slăbit a circulat în presă, la începutul lunii august. Fotografia a fost distribuită de compozitorul Mihai Alexandru, un prieten vechi de-al lui Moculescu.

Horia Moculescu, prima reacție după ce o poză cu el slăbit a circulat în presă

Horia Moculescu (88 de ani) a declarat că imaginea cu el care i-a îngrijorat pe cei care îl apreciază a fost „nefericită” și că nu se află în scaun cu rotile, așa cum s-a speculat.

„E o poză nefericită pusă de Mihai Alexandru. Eu stau pe scaunul meu de la birou, acela nu e un scaun cu rotile. Scaunul are roți. Ar trebui să fac o poză scaunului și să v-o trimit, ca să scap de aceste telefoane”, a spus Horia Moculescu, pentru Spynews.ro.

Totodată, compozitorul a spus că starea lui nu este gravă, dar că se află sub tratament de ani de zile și că totuși are o vârstă înaintată.

„Lucrurile nu sunt grave, dar nu sunt bine. Nu sunt bine pentru că, în primul rând, am 88 de ani. Sunt sub tratament de ani de zile”, a mai spus compozitorul, pentru sursa citată.

Cu ce afecțiuni se confruntă Horia Moculescu, la 88 de ani

Horia Moculescu are o boală la plămâni dobândită, potrivit lui, după 40 de ani de fumat.

„Sunt o țintă pentru COVID-19. Am peste 80 de ani, am o boală de plămâni dobândită cu încredere și cu entuziasm după 40 de ani de fumat”, spunea compozitorul în timpul pandemiei de coronavirus, pentru Spynews.ro.

Totodată, compozitorul se luptă de mai mulți ani cu sindromul Morton, o afecțiune dureroasă a piciorului, care implică inflamația unui nerv, cel mai adesea cel dintre al treilea și al patrulea deget. Acesta provoacă durere, amorțeală și senzație de arsură la nivelul tălpii, adesea descrisă ca o senzație de „pietricică în pantof”.

„Sufăr de vreo 14 ani cu el. Sunt operat în ultimii cinci ani de două ori. Pentru mai nimic aproape… dar care mă chinuie cu o durere permanentă. Este un sindrom, Morton. Sindrom Morton operat. Presupune durere”, spunea Moculescu în septembrie 2022, pentru Fanatik.ro.

De câte ori a fost căsătorit Horia Moculescu și câți copii are

Horia Moculescu a avut patru căsnicii. Cu primele două soții, Aurelia și Ulla Britt, care locuiesc în Germania, și, respectiv, Suedia, nu a avut copii. Din următoarele două mariaje, cu Ana Maria, de profesie actriță, și cu Mariana Moculescu, de profesie știristă, a avut câte un copil.

Din nefericire, fiul lui Horia din al treilea mariaj, Ionuț Moculescu, s-a stins din viață în anul 2008, la vârsta de doar 31 de ani. În urma sa a rămas un fiu, Leon, care are o relație foarte apropiată cu mătușa lui, Nidia, fiica lui Horia din al patrulea mariaj.

