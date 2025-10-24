Cum arată casa lui Nicole Cherry și Florin Popa, soțul ei: „Nu-mi vine să cred că într-o lună suntem mutați”

Nicole Cherry și Florin Popa, soțul ei, și-au cumpărată anul trecut o casă în care se vor muta în curând, după mai bine de un an de amenajare. Recent, artista a publicat mai multe fotografii din locuință. Cuplul și fiica lor, Anastasia, se vor muta în aproximativ o lună.

Imagini din casa lui Nicole Cherry și Florin Popa

Nicole Cherry (25 de ani) și soțul ei, Florin Popa (35 de ani), și-au cumpărat anul trecut o casă în care se vor muta în aproximativ o lună, după mai bine de un an în care s-au ocupat de amenajarea ei. Astăzi, artista a publicat și noi imagini din locuința lor, care este încă un proiect în lucru.

„Aproape gata. Nu-mi vine să cred că într-o lună suntem mutați. În sfârșit!”, a spus Nicole Cherry, la Instagram Story. „Casa visurilor mele. Un vis mare. Împlinit!”, a mai scris cântăreața, tot la Instagram Story.

Din imaginile video publicate de Nicole se observă că noua ei casă are la parter un living cu bucătărie open space. Artista și soțul ei au ales un parchet maro pentru living și plăci mari de ceramică verde pentru faianța din bucătărie.

Nicole a publicat în mediul online și o fotografie dintr-una dintre băi, pentru care a ales instalații sanitare de culoare roz, baterii aurii și gresie albă cu buline negre.

Când fac Nicole Cherry și Florin Popa nunta

Nicole și soțul ei, Florin, formează un cuplu din anul 2018 și împreună au o fetiță în vârstă de 3 ani și jumătate. Cei doi s-au căsătorit civil în aceeași zi în care și-au botezat fiica, iar nunta lor ar urma să aibă loc cândva în viitor. În 2024, la Fresh by Unica, artista spunea că și-ar fi dorit ca nunta lor să aibă loc într-o dată de 5 a anului acesta, pentru că amândoi sunt născuți în data de 5, ea pe 5 decembrie, el pe 5 iunie.

Nicole Cherry s-a lansat în anul 2013, la doar 14 ani, cu single-ul „Memories”, care are nu mai puțin de 15 milioane de vizualizări pe YouTube. În prezent, cântăreața este concentrată pe extinderea carierei sale la nivel internațional.

