Nicole Cherry a împlinit 26 de ani și sărbătorește la Londra! Cum arăta cântăreața în 2013, când s-a lansat cu hitul „Memories”

Frumoasă atunci, frumoasă acum, Nicole Cherry s-a transformat dintr-o adolescentă cu visul de a face muzică într-o femeie care se bucură zi de zi de acel vis împlinit. La doar 26 de ani, sărbătoriți alături de soțul ei la Londra, Nicole se mândrește cu o familie minunată și cu o carieră muzicală de succes. Cu ocazia zilei sale de naștere, vă invităm să facem o călătorie în timp până în anul 2013, când artista se lansa cu hitul „Memories”.

Cum arăta Nicole Cherry când s-a lansat cu piesa „Memories”

Nicole Cherry s-a născut pe 5 decembrie 1998 și are, la doar 26 de ani, aproape 12 ani de carieră muzicală în spate. Cântăreața s-a lansat în anul 2013, la doar 14 ani, cu single-ul „Memories”, care are nu mai puțin de 15 milioane de vizualizări pe YouTube. În prezent, prioritatea artistei este fiica ei, Anastasia, în vârstă de 3 ani. Nu a uitat însă nici de carieră, având planuri de a-și face un renume și la nivel internațional.

Nicole Cherry își sărbătorește aniversarea de 26 de ani la Londra, alături de soțul ei, Florin Popa (34 de ani). Seara trecută, cuplul a savurat o cină la lumina lumânărilor, într-un restaurant superb cu specific chinezesc. Sărbătorita a primit un desert inedit, o pisică de ciocolată pe o farfurie cu mesajul „La mulți ani!” scris cu sirop de ciocolată. Solista și soțul ei s-au relaxat cu muzică live în fundal, în locația inspirată de Shanghaiul anilor 1930.

Citește și: Nicole Cherry și soțul ei, Florin Popa, s-au mutat în casă nouă. Primele imagini din vila cuplului: „O să fie la parter această ceramică”

Ce intervenții și operații estetice și-a făcut Nicole Cherry

Nicole Cherry este un artist transparent, care a vorbit întotdeauna deschis și onest despre intervențiile și operațiile estetice la care a apelat. De-a lungul anilor, cântăreața a optat pentru mai multe intervenții, printre care o rinoplastie, o operație de mărire a bustului, o procedură estetică de înlăturare a grăsimii de sub bărbie, micropigmentarea buzelor pentru o culoare uniformă, fațete dentare și injecții cu botox și acid hialuronic. Toate intervențiile solistei au fost făcute cu bun gust și luând în calcul trăsăturile sale naturale.

„Nu sunt împotriva injecțiilor cu acid hialuronic sau a botoxului atâta timp cât sunt făcute cu gust, cât trebuie. Dacă nu se exagerează, sunt de acord cu orice intervenție care te face mai fericită și care îmbunătățește trăsăturile pe care le ai deja. Îmi doresc să mă mai recunoască mami, iar faptul că de fiecare dată când mă întâlnesc cu persoane îmi spun că sunt mai frumoasă în realitate, mă bucură. Cu toții știm că, de obicei, atunci când vezi un om pe Internet este diferit. Ești surprins când îl vezi în realitate și mă bucur că nu se întâmplă asta în cazul meu”, declara Nicole Cherry în aprilie 2024, pentru Cancan.ro.

Citește și: De ce s-a lovit Nicole Cherry după ce și-a lansat brandul de haine: „N-am reușit să mai fac față” / Exclusiv

„Nu sunt genul de persoană care să mint.”

În 2022, Nicole a vorbit pentru prima oară despre intervenția de mărire a bustului, la Antena Stars.

„Da, mi-am pus. Nu sunt genul de persoană care să mint, nu aș avea de ce să mint. Eu n-am avut niciodată. Mama natură n-a fost generoasă cu mine pe partea aia și n-am privit-o niciodată ca pe ceva imposibil de făcut. Până la urmă mi-am luat inima în dinți și am zis să fac pasul ăsta. Mă simt mult mai bine. N-am exagerat, nimeni nu și-a dat seama”, a declarat artista, la acea vreme.

Citește și: Secretul lui Nicole Cherry pentru siluetă: „Am descoperit că este și sănătos”. Ce înălțime are artista / Exclusiv

Cea mai mare provocare a lui Nicole Cherry ca artist

Nicole Cherry este recunoscătoare pentru sănătatea ei și a familiei și pentru tot ceea ce Dumnezeu i-a oferit și continuă să îi ofere. Pentru talentul pe care-l are, pentru bunurile materiale pentru care a muncit, și pentru că este în continuare un artist ascultat și îndrăgit de public.

„Mi se pare că este un lucru foarte important, să te menții în timp, și să te autodepășești. Până la urmă, cred că treaba asta este cea mai grea. Trendul se schimbă, apar foarte mulți artiști și trebuie să fii mereu în pas cu tot ce se lansează, iar asta e greu. Dar eu îi mulțumesc Dumnezeu pentru inspirația pe care mi-o dă zilnic, pentru că am reușit să fac treaba asta și că prin muzica mea am bucurat sufletele oamenilor”, a spu Nicole Cherry, în sezonul 2 Fresh by Unica.

Foto: Instagram; Facebook

Urmărește-ne pe Google News