Cine este Olga Barcari de la Survivor România 2026. „Am plecat de acasă la 17 ani. Nu contează prin ce greutăți treci, trebuie să le depășești!”

Cine este Olga Barcari de la Survivor. Olga Barcari este una dintre cele mai surprinzătoare apariții din sezonul Survivor România 2026. Hairstylistă de top, cu o poveste de viață impresionantă și un trecut plin de provocări, Olga vine în competiție cu o experiență solidă în lumina reflectoarelor și cu o determinare formată încă din adolescență, când a părăsit Republica Moldova pentru a-și construi un viitor în România.

Cine este Olga Barcari de la Survivor România 2026

Originară din Republica Moldova, Olga Barcari are 37 de ani și este considerată una dintre cele mai apreciate hairstyliste din România. Drumul ei a început la doar 17 ani, când a decis să plece de acasă pentru a urma Conservatorul. Planurile s-au schimbat rapid, iar destinul a dus-o către o meserie practică, în care avea deja talent încă din copilărie.

„Am plecat de acasă la 17 ani ca să dau actele la Conservator. Voiam să fac muzică, doar că am întârziat cu actele și m-am gândit că ar fi bine să fac o meserie, pentru că deja tundeam din clasa a VI-a”, a povestit Olga într-un interviu pentru Xtra Night Show.

Citeşte şi: Cine este Aris Eram de la Survivor România 2026. Fiul Andreei Esca a fost exmatriculat temporar din liceu. „Zici că eram la poliție!”

Citeşte și: Cine este Marian Godină de la Survivor România 2026. Este polițist, influencer, scriitor, este însurat și are doi copii

Citeşte şi: Cine este Ceanu Zheng de la Survivor România 2026. S-a zvonit că a avut o relație cu Iuliana Beregoi. „La mine rețeta magică este că sunt chinez!”

Citeşte şi: Nicu Grigore a părăsit Survivor după ce s-a accidentat! Concurentul se pregătește de operație: „Am simțit o durere pe care nu o pot descrie în cuvinte. Dacă nu urlam așa, probabil că leșinam” / Exclusiv

Mutarea în România a fost posibilă datorită unei prietene, iar prima oprire a fost la Iași. Acolo, Olga a început să-și construiască o carieră în industria frumuseții, devenind în scurt timp stilista preferată a vedetelor. În portofoliul ei se regăsesc nume precum Gina Pistol, Lidia Buble, Adda, Raluka sau Bianca Drăgușanu.

Despre curajul de a pleca singură la o vârstă atât de fragedă, Olga mărturisea: „Nu contează prin ce greutăți treci, trebuie să le depășești. Sunt foarte sensibilă, pentru că îmi dau seama că un copil la 17 ani a trecut prin atâta suferință, dar m-a și întărit.”

În 2023, Olga și-a pierdut tatăl, un moment extrem de dureros pentru ea. „Ai fost stâlpul meu de sprijin, tată. Azi ai plecat dintre noi, dar rămâi pentru totdeauna în sufletul meu. Te iubesc!”, a scris ea pe Instagram.

Relația Olgăi Barcari cu Cătălin Bordea

Viața personală a Olgăi a atras atenția publicului după ce aceasta a dezvăluit că a avut o relație cu Cătălin Bordea, la scurt timp după divorțul acestuia de Livia Eftimie. Olga a descris legătura lor drept o „relație pansament”, în care a intrat cu speranța că lucrurile ar putea evolua.

„Îmi doream foarte mult o relație serioasă și da, mi-am dorit să fiu pansament cu gândul că poate, poate, poate va fi vreo minune în care am putea cumva să fac sau să facem în așa fel încât să fim împreună”, a spus Olga pentru Știrile Antena Stars.

Ea a subliniat că Bordea a fost sincer încă de la început: „Omul a zis din start: ‘Nu știu dacă pot’. Și a fost alegerea mea să rămân acolo. Și am stat până când nu s-a mai putut deloc.”

Astăzi, Olga spune că nu regretă nimic și că este fericită alături de altcineva.

Participarea la Asia Express alături de Karmen Simionescu

Înainte de Survivor, Olga Barcari a participat la Asia Express alături de Karmen Simionescu. Cele două au avut un parcurs excelent, ajungând până în semifinală. Eliminarea a venit după ce au acumulat două ambalaje roz, iar al treilea a mers către echipa Alexandru Ion – Ștefan Floroaica.

Experiența a fost una transformatoare pentru ambele concurente. „Nu mă așteptam sub nicio formă să rezist până în punctul ăsta. Eu sunt foarte mândră de noi două”, spunea Karmen.

La rândul ei, Olga a transmis un mesaj puternic: „Sunt sigură că o să fim un exemplu pentru foarte multe femei, că putem să fim mult mai mult decât o față pe Instagram, cu filtre și vorbind în fiecare zi despre același subiect.”

