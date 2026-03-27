Home > Vedete > Văduva Neagră, din nou în public. Ce mai face Patrizia Reggiani, după ce a fost la închisoare 18 ani, acuzată de asasinarea moștenitorului Gucci

Văduva Neagră, din nou în public. Ce mai face Patrizia Reggiani, după ce a fost la închisoare 18 ani, acuzată de asasinarea moștenitorului Gucci

Amelia Matei
.  Actualizat 27.03.2026, 15:41

Patrizia Reggiano a fost văzută pe străzile din Milano, după ce a stat în spatele gratiilor timp de 18 ani, fiind acuzată de asasinarea moștenitorului Gucci. Supranumită Văduva Neagră a fost surprinsă într-un scaun de rotile. Iată ce face acum femeia.

Ce face Patrizia Reggiani, la 31 de ani de la crima care a îngrozit Italia

Patrizia Reggiani a fost surprinsă pe străzile din Milano alături de însoțitoarea ei, dar și un bodyguard, care avea în lesă câinele femeii. Lady Gucci are acum 77 de ani și în ultimii 18 ani a stat în închisoare fiind condamnată pentru complicitate la crimă.

Aflată în centrul orașului Milano, Patrizia Reggiani a realizat că paparazzi o fotografiază, așa că a încercat să se ascundă și să schimbe direcția de mers. Ea a renunțat în cele din urmă la plimbare și a intrat într-o mașină, plecând.

Femeia purta mănuși de culoare roșie, un trenci portocaliu și un costum deux piese roz cu dungi. Cu o perechi de ochelari supradimensionată, Patrizia s-a plimbat minute bune în scaunul cu rotile, în timp ce își ținea în brațe geanta de lux.

Patrizia Reggiani s-a căsătorit cu Maurizio Gucci, moștenitorul brandului Gucci, în 1972. Cei doi au dus un stil de viață luxos, cu locuințe în New York și Milano și vacanțe pe iahtul lor. Au avut împreună două fiice, Alessandra și Allegra.

Milan: Patrizia Reggiani arrives downtown in a wheelchair, accompanied by her caregiver and a bodyguard carrying her dog. Her presence doesn't go unnoticed, and to avoid being photographed, she repeatedly asks to change directions. Finally, she asks,

Căsnicia lor s-a deteriorat în timp. În 1985, Maurizio a părăsit-o, iar în 1993, datoriile tot mai mari l-au forțat să vândă Gucci unei firme de investiții din Bahrain.

„Eram furioasă pe Maurizio pentru multe lucruri în acea perioadă”, a declarat Patrizia pentru The Guardian în 2016. 

„Dar mai ales pentru asta. Pierderea afacerii de familie. A fost o prostie. Un eșec. Eram plină de furie, dar nu puteam face nimic.”

Pe 27 martie 1995, la un an după finalizarea divorțului — Maurizio a fost împușcat mortal de un asasin plătit, în timp ce intra în biroul său din Milano. Doi ani mai târziu, Patrizia a fost arestată și acuzată că a orchestrat crima, transformându-se din „Lady Gucci” în „Văduva Neagră”.

A fost condamnată pentru omor cu premeditare în 1998 și a primit o pedeapsă de 29 de ani de închisoare.

Cât timp au fost căsătoriți Patrizia Reggiani și Maurizio Gucci

După doi ani de relație, s-au căsătorit pe 28 octombrie 1972, în Milano. Au devenit prezențe constante în cercurile mondene din Milano și Manhattan și socializau frecvent cu Jackie Kennedy Onassis și alți membri ai familiei Kennedy.

Stilul lor de viață era unul opulent: erau transportați cu șofer prin Manhattan într-o mașină cu plăcuța „Mauizia”.

Dețineau mai multe proprietăți de vacanță, inclusiv o proprietate în Mexic și o fermă în Connecticut. După nașterea fiicei Allegra, Maurizio a cumpărat un iaht, folosit pentru călătorii pe insule private.

„Eram un cuplu frumos și aveam o viață frumoasă”, a spus Patrizia în 2016.

Situația s-a schimbat brusc în 1985, când Maurizio i-a spus că pleacă într-o călătorie de afaceri și nu s-a mai întors. Ulterior, a trimis un prieten să-i spună că mariajul s-a încheiat. Divorțul a fost finalizat în 1994.

Procesul a durat mult și pentru că Patrizia a refuzat inițial înțelegerea. Când Maurizio i-a oferit 2,5 milioane de euro și 650.000 de euro anual, ea a respins oferta, numind-o „un bol de linte”.

În acordul final, Maurizio a acceptat să-i plătească 1,5 milioane de dolari anual pe viață, printre alte condiții, conform People.

Una dintre condiții a fost pierderea dreptului legal de a folosi numele Gucci. O apropiată a Patriziei a spus că aceasta a fost mai afectată de pierderea numelui decât de pierderea soțului.

La momentul divorțului, Patrizia era nemulțumită atât de deciziile de afaceri ale lui Maurizio (vânzarea Gucci în 1993), cât și de viața lui personală (avea o relație cu Paola Franchi).

„Patrizia ne urmărea”, a declarat Franchi. „Suna frecvent, îl jignea și îl amenința cu moartea.”

Ce s-a întâmplat cu Maurizio Gucci

În dimineața zilei de 27 martie 1995, când Maurizio intra în clădirea biroului său din Milano, un asasin bine îmbrăcat a tras două focuri, lovindu-l în spate și umăr. Apoi l-a împușcat mortal în față și a fugit.

Poliția italiană a considerat imediat că este o crimă premeditată.

După moartea lui, acțiunile Patriziei au ridicat suspiciuni. La doar trei ore, ea a depus o cerere legală pentru evacuarea iubitei lui Maurizio din apartamentul acestuia.

„Eram foarte fericită pentru că toate problemele mele dispăruseră”, a spus ulterior Patrizia.

La acel moment însă, poliția nu avea dovezi directe, iar ancheta a stagnat peste un an.

Pentru ce a fost condamnată Patrizia Reggiani

Patrizia a fost arestată în ianuarie 1997, după un denunț anonim care indica faptul că o complice se lăudase că a aranjat crima împreună cu Pina Auriemma, prietena apropiată și clarvăzătoarea Patriziei.

Autoritățile au organizat o operațiune sub acoperire, iar Patrizia și cei patru complici,  Auriemma, persoana care a angajat asasinul, șoferul de fugă și asasinul, au discutat despre crimă la telefon, conversațiile fiind interceptate.

Procesul a început în mai 1998. Avocații Patriziei au susținut că aceasta avea probleme psihice după o operație pe creier din 1992.

De asemenea, au afirmat că Auriemma ar fi angajat asasinul și apoi ar fi șantajat-o pe Patrizia.

În noiembrie 1998, după un proces de cinci luni, Patrizia și complicii ei au fost găsiți vinovați de omor cu premeditare. Patrizia a fost condamnată la 29 de ani de închisoare.

Cele mai vândute colecții!
Cuarzo Cristal Roca Punta - Ediția nr.26 (Descoperă Mineralele Pământului) Cuarzo Cristal Roca Punta - Ediția nr.26 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Geoda din Sahara - Ediția nr.25 (Descoperă Mineralele Pământului) Geoda din Sahara - Ediția nr.25 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
BMW Z8 - ediția nr. 144 (Mașini de Colecție) BMW Z8 - ediția nr. 144 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Volkswagen Transporter T6 Van- ediția nr. 143 (Mașini de Colecție) Volkswagen Transporter T6 Van- ediția nr. 143 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
FORTSCHRITT T 300D - Romania - Editia 13 (Tractoare de legenda) FORTSCHRITT T 300D - Romania - Editia 13 (Tractoare de legenda) 72.9 RON Cumpără acum
ZETOR 4911 - Cehoslovacia - Editia 12 (Tractoare de legenda) ZETOR 4911 - Cehoslovacia - Editia 12 (Tractoare de legenda) 72.9 RON Cumpără acum
Baldur von Schirach - ediția 25 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial) Baldur von Schirach - ediția 25 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial) 36.99 RON Cumpără acum
