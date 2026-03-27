Dezvăluirea dureroasă a lui Valentin Sanfira cu câteva luni înainte de divorț. „E o întrebare personală și delicată!” De ce nu a avut copii cu Codruța Filip

Despărțirea dintre Valentin Sanfira și Codruța Filip continuă să atragă atenția publicului, iar în acest context revin în prim-plan declarații mai vechi ale artistului, care dezvăluie o parte vulnerabilă și profund personală a vieții sale.

Cu un an înainte ca divorțul să devină realitate, Sanfira vorbea deschis despre motivul pentru care el și fosta soție nu aveau copii. Răspunsurile sale arată că subiectul a fost mereu unul delicat pentru el, puternic influențat de propria istorie de familie.

De ce nu au avut Valentin Sanfira și Codruța Filip copii

Într-un interviu acordat emisiunii „Online Story by Cornelia Ionescu”, întrebat de ce el și Codruța nu deveniseră părinți, artistul a explicat că nu este un subiect pe care îl tratează cu ușurință. „Eu și că am o poveste în spate de la părinții mei cât de greu se fac copiii și că nu vin când ne dorim noi. Eu cred că oamenii trebuie să înțeleagă că e o întrebare destul de personală și delicată.”

Sanfira a crescut într-o familie care s-a confruntat ani la rând cu dificultăți în a avea copii, iar această experiență l-a marcat profund.

Povestea părinților: ani de tratamente și o adopție

Artistul a povestit că părinții lui au încercat mult timp să aibă copii, fără succes. „Părinții mei nu au putut să facă copii o perioadă destul de lungă. Până spre 30 de ani ai mei. Au tot făcut tratamente, mama a făcut multe tratamente pentru a putea avea copii, medicii îi spuneau că o să aibă, dar mai greu.”

În cele din urmă, aceștia au luat o decizie importantă: au adoptat un băiețel abandonat la naștere. „După o perioadă au renunțat. L-au înfiat pe fratele meu, la două săptămâni l-au luat din spital. A fost abandonat la naștere. Mama lui a venit doar să semneze.”

La scurt timp după adopție, familia a avut parte de o surpriză neașteptată. „După 2 ani mama a rămas însărcinată cu fratele meu mijlociu, Alin, și la patru ani diferență am venit și eu.”

„Copiii vin când vrea Dumnezeu, nu programați”

Această poveste de familie l-a făcut pe Valentin Sanfira să privească altfel ideea de a deveni părinte. Artistul a subliniat că nu a simțit niciodată presiunea de a grăbi lucrurile. „Suntem foarte sănătoși, mulțumim lui Dumnezeu, dar copiii vin când vrea Dumnezeu, nu programați. Nu vrem să accelerăm lucrurile, nu suntem nici foarte în vârstă. Copiii vin pe lume când trebuie să vină, nu când îi programăm noi. Să devii părinte trebuie să ai o anumită experiență.”

Pentru el, responsabilitatea de a avea un copil este una uriașă, iar momentul potrivit nu poate fi forțat. „Copiii vin când avem noi nevoie de ei. Să devii părinte trebuie să ai o anumită experiență.”

Valentin neagă despărțirea de Codruța

Despărțirea dintre Codruța Filip și Valentin Sanfira a generat confuzie după ce cei doi au transmis mesaje contradictorii. Codruța a confirmat pentru Cancan că relația s-a încheiat „la începutul anului”, explicând că „am decis că este cel mai bine să mergem pe drumuri separate” și că despărțirea a fost „de comun acord”, cu „respect reciproc”.

La scurt timp, Valentin Sanfira a negat însă separarea, declarând pentru aceeași publicație că nu știa nimic despre afirmațiile fostei soții. „Eu nu am văzut nicio declarație, o să o întreb ce declarație a dat. Nu vreau să îmi citești, o să vorbesc cu ea direct”, a spus artistul, adăugând că „sunt aceleași povești de când a plecat în Desafio, numai aberații”.

Sanfira a insistat că va discuta personal cu Codruța pentru a clarifica situația: „O să mă întâlnesc cu ea ca să văd despre ce este vorba. Nu am ce să comentez. O să vorbesc cu ea, nu cu alții.”

