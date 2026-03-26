Profesorul Corneliu Riegler, acuzat că l-a bătut pe fiul Marei Bănică, scapă de ordinul de protecție: „Am fost jignit și umilit. Pentru toate acestea, va trebui să plătească. O voi da în judecată”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Profesorul Corneliu Riegler câștigă în instanță după acuzațiile grave ale jurnalistei Mara Bănică. Acum, dascălul o dă în judecată cerând daune morale de până la 100.000 de euro.

Profesorul Corneliu Riegler, acuzat că l-a bătut pe fiul Marei Bănică, scapă de ordinul de protecție

Un scandal de proporții a zguduit recent Colegiul Național „George Coșbuc” din București, aducând în prim-plan o acuzație gravă: profesorul de istorie Corneliu Riegler l-ar fi agresat fizic pe fiul jurnalistei Mara Bănică. Incidentul, petrecut pe 20 martie 2026, a declanșat o adevărată furtună mediatică, iar cazul a ajuns rapid în instanță. Într-un interviu oferit exclusiv pentru Libertatea, profesorul Riegler susține că acuzațiile sunt nefondate și că va da în judecată jurnalista pentru prejudicii de imagine.

Totul a început în dimineața zilei de 20 martie, când Mara Bănică a susținut că fiul său a fost agresat fizic pe stradă de profesorul său. În doar o oră, un echipaj de la Secția 8 a emis un ordin de protecție împotriva lui Corneliu Riegler. Profesorul a fost șocat de rapiditatea deciziei, mai ales că, după cum afirmă el, autoritățile nu au verificat imaginile de pe camerele de supraveghere și nu au luat mărturii din partea sa. „Varianta mea nu a contat”, a declarat profesorul pentru Libertatea.

„Ce concluzie tragem de aici? Că nu am fost și nici nu voi fi un pericol pentru copilul ei”

Ordinul impunea restricții severe: să nu se apropie la mai puțin de 200 de metri de copilul jurnalistei, de școală sau de locuința acesteia. În aceeași seară, profesorul a redactat o contestație, trimisă digital către Judecătoria Sectorului 2, pentru a respecta termenul de 48 de ore impus de lege.

Pe 22 martie 2026, procurorii au analizat documentele poliției și au decis să elimine parțial restricțiile. „Și-au dat seama că ce au emis cei de la Secția 8 nu se justifica”, a explicat Corneliu Riegler. Astfel, distanța de 200 de metri de școală a fost anulată, iar cea de 200 de metri de copil a fost redusă la doar 5 metri. Totuși, interdicția de a se apropia de locuința jurnalistei a rămas în vigoare.

Pe 24 martie 2026, Judecătoria Sectorului 2 a analizat contestația profesorului, precum și o cerere de prelungire a ordinului de protecție depusă de Mara Bănică. Judecătorii au respins cererea jurnalistei și au decis în favoarea profesorului Riegler, anulând complet orice măsură restrictivă împotriva sa. „Ce concluzie tragem de aici? Că nu am fost și nici nu voi fi un pericol pentru copilul ei”, a declarat dascălul.

Riegler a fost reprezentat de două avocate din oficiu, care, deși au primit dosarul cu doar 30 de minute înainte de proces, au reușit să-și apere clientul cu succes. În schimb, Mara Bănică a fost însoțită de propriul avocat.

Profesorul anunță un proces pentru daune morale

Deși a câștigat în instanță, Corneliu Riegler susține că scandalul i-a afectat grav reputația, atât în fața colegilor, cât și a elevilor și părinților. „Îi transmit un mesaj: va avea sigur un proces pentru daune morale. Daune care vor fi proporțional de mari cu scandalul pe care l-a făcut și cu minciunile pe care le-a spus”, a afirmat profesorul. Suma cerută în instanță va fi între 50.000 și 100.000 de euro, bani pe care intenționează să-i folosească pentru a cumpăra o locuință copilului său. „O voi da în judecată și îi voi cere daune morale între 50.000 și 100.000 de euro”, a mai spus profesorul.

Scandalul a lăsat urme adânci în comunitatea școlară. Profesorul a declarat pentru Libertatea că a fost ținta unor atacuri verbale și a fost izolat de unii colegi. „Am fost pus la zid, s-a aruncat în mine cu vorbe grele, am fost jignit și umilit de oameni pe care nu-i cunosc și care, la rândul lor, nu mă cunosc. Pentru toate acestea, Mara Bănică va trebui să plătească.”

Mai mult, Riegler susține că Mara Bănică a încercat să convingă alți părinți să solicite îndepărtarea sa din școală, creând o atmosferă tensionată în cancelarie. „În aceste zile, profesorii s-au împărțit și ei în tabere. Cei care nu mă plac, se bucură. Ceilalți nu vor să comenteze, nu vor să se bage, nu au curaj să zică nimic pentru că Mara Bănică face legea în școală”, a adăugat el.

Rămâne de văzut dacă acest caz va cunoaște noi dezvoltări în instanță.

Foto: Facebook

Urmărește-ne pe Google News