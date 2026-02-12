Cum a reacționat Oana Roman, după ce mai mulți oameni i-au spus că seamănă din ce în ce mai tare cu mama ei, Mioara Roman: „Durerea nu se estompează”

Oana Roman și-a pierdut mama în urmă cu doi ani, însă durerea nu s-a estompat, iar vedeta doar a învățat să trăiască cu dorul. La doi ani de la dispariția ei, vedeta a primit mai multe mesaje care i-au spus că seamănă tot mai tare cu mama ei. Iată cum a reacționat.

Oana Roman, după ce i s-a spus că seamănă cu mama ei: „Dorul e mai mare”

Moartea Mioarei Roman a lăsat urme adânci în sufletul fiicei sale, Oana Roman. Vedeta a vorbit despre cum se simte la doi ani de la dispariția mamei sale.

Ea și-a deschis inima în fața urmăritorilor săi și a vorbit despre cum se simte la doi ani de când mama ei a murit. Oana Roman a mărturisit că durerea unei astfel de pierderi nu trece și nici nu se diminuează.

În plus, mai mulți oameni i-au scris acesteia că începe să semene tot mai mult cu mama ei, lucru care a bucurat-o.

„Mi-ați scris mulți astăzi că semăn din ce în ce mai tare cu mama. Mă gândesc mult la ea zilele astea, pentru că deja sâmbătă facem parastasul de doi ani. Prea repede trece timpul și lipsa ei este din ce în ce mai adâncă. Dorul e mai mare și durerea nu se estompează”, a scris Oana Roman pe internet.

Cum a visat-o Oana Roman pe mama ei

Mioara Roman a murit la 83 de ani și a fost una dintre cele mai importante persoane din viața fiicei sale, Oana.

Vedeta a spus că nimic nu poate înlocui prezența mamei și are amintiri care o ajută să o simtă aproape.

În urmă cu ceva timp, ea a povestit cum și-a visat mama.

„Azi noapte am visat ploaie și apoi te-am visat pe tine, mama. Erai atât de frumoasă și spuneam tuturor: uite cum mama mea rămâne frumoasă și tânără, căci așa te-am văzut mereu. Niciodată nu am putut să te văd altfel și pentru mine, ar fi trebuit să fii nemuritoare. Într-un fel ești nemuritoare”, a mărturisit Oana Roman.

Mioara Roman a murit pe 23 februarie 2024, la vârsta de 83 de ani. Ea a mai avut o căsnicie înainte să îl cunoască pe Petre Roman, din care are o fiică: pe Catinca Zilahy.

