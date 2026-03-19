Ce surpriză i-a pregătit Oana Roman tatălui său. Petre Roman a fost impresionat: „E super fericit și emoționat”

Oana Roman și-a impresionat tatăl cu un cadou atent gândit și pentru care a muncit. Vedeta are o relație apropiată cu tatăl ei și apreciază momentele speciale petrecute împreună. Pentru că s-a gândit la el, vedeta a vrut să îi facă o surpriză specială, care înseamnă mult pentru fostul premier. Iată la ce s-a gândit Oana.

Petre Roman, impresionat de surpriza de la Oana Roman

Oana Roman se înțelege foarte bine cu tatăl ei. Cu toate că nu se văd prea des, cei doi încearcă să petreacă cât mai mult timp împreună. Recent, Oana i-a pregătit lui Petre Roman o surpriză frumoasă, la care acesta nu se așteptat.

Oana i-a arătat tatălui său un interviu realizat cu Anne Sinclair în anul 1990. Înregistrarea f soț greu de obținut, însă vedeta a reușit să o facă. Între anii 1990 și 1993, înregistrarea a fost pe primul loc la nivel de audiență în Franța.

Anne Sinclair are acum 77 de ani și este una dintre cele mai cunoscut și admirate jurnaliste din Franța. De-a lungul timpului, ea a realizat mai multe interviu memorabile cu personalități politice, iar Petre Roman a avut ocazia și el să fie intervievat de aceasta. Interviul a avut loc la scurt timp după ce Petre Roman a fost numit de Ion Iliescu premier, chiar după căderea regimului comunist.

”Misiune îndeplinită. Tata e super fericit și emoționat de surpriza pe care i-am făcut-o. I-am arătat interviul făcut cu Anne Sinclair în ianuarie 1990. Acum îl am și eu și tata și voi încerca să îl pun și pe Youtube, este un interviu istoric. A fost interviul cu cea mai mare audiență în Franța din 1990 până în 1993”, a declarat Oana Roman.

Oana Roman și-a anulat vacanța de ziua ei

Oana Roman își sărbătorește ziua de naștere pe 13 aprilie și își făcuse planuri pentru o vacanță în urmă cu un an. Totuși, acum a decis să o anuleze. Ea nu a vrut să spună nici motivele, nici destinația, însă își dorea ca la împlinirea celor 50 de ani să fie într-un loc special.

„Azi am fost mai absentă pentru că, după ce am stat mult și m-am gândit, mi-am dat seama că nu voi putea să risc să plec în vacanță de ziua mea. O vacanță mult dorită și plănuită de acum un an. Toată ziua am stat să caut variante și încă nu m-am hotărât la o nouă variantă… Știu doar că vacanța plănuită a trebuit să o anulez”, a scris Oana Roman, pe Instagram.

