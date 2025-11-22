  MENIU  
Ce gătește Natalia Guberna în perioada postului. „Mămica m-a învățat!” Rețeta specială care îi amintește de copilărie

Raluca Vițu
.

Natalia Guberna aduce în atenția publicului o rețetă de post care îmbină simplitatea cu savoarea. Artista a povestit cum a învățat să o pregătească de la mama ei și a dezvăluit pașii prin care transformă câteva ingrediente accesibile într-un preparat gustos, potrivit atât pentru mesele de zi cu zi, cât și pentru momentele speciale din perioada postului.

Cum prepară Natalia Guberna orezul cu prune uscate

În plin Post al Crăciunului, Natalia Guberna a ales să împărtășească o rețetă tradițională, simplă și plină de savoare: orezul cu prune uscate. Preparatul, care poate fi servit atât ca fel principal, cât și ca desert, îi amintește solistei de anii copilăriei și de mesele pregătite de mama ei.

Natalia Guberna nu este doar o voce apreciată pe scenă, ci și o gospodină pricepută. Ea a povestit pentru Click! că rețeta de orez cu prune uscate este una dintre preferatele sale în perioada de post. „Mămica m-a învățat să prepar prune cu orez, mâncare care e bună și ca desert. Avem nevoie de un pahar cu orez, de aproximativ 300 de grame de prune uscate, eu le folosesc pe cele fără sâmburi, de zahăr, scorțișoară și coajă rasă de la o lămâie, după cât doriți să fie de dulce și de aromată”, a explicat artista.

Pașii simpli ai preparatului

Rețeta nu necesită experiență culinară vastă și poate fi realizată cu ușurință chiar și de tinerele gospodine. „Punem orezul la fiert, la foc mic, într-o oală, în care adăugăm 4-5 pahare cu apă. Tot aici adăugăm și zahărul, coaja de lămâie rasă și scorțișoara, ingredientul care îi dă o savoare aparte acestui fel de mâncare, potrivit și în Postul Crăciunului”, a detaliat Natalia Guberna.

Prunele uscate se spală în apă călduță, se fierb separat pentru câteva clocote, apoi se adaugă peste orezul fiert. „De-abia când orezul este gata fiert adăugăm prunele. Mai lăsăm la fiert câteva minute, timp în care amestecați ușor, cu o lingură din lemn, ca să se combine aromele. Acest fel de mâncare se poate servi, atât cald, cât și rece, ca desert. Poftă bună!”, a mai spus artista.

Orez cu prune și zahăr caramelizat

O altă variantă a acestui preparat este orezul cu prune și zahăr caramelizat stins cu zeamă de lămâie. Această rețetă este o versiune ușor rafinată a clasicului orez cu prune, transformată într-un desert aromat și spectaculos. Combinația dintre dulceața zahărului caramelizat și aciditatea sucului de lămâie oferă preparatului un gust echilibrat, dulce-acrișor, ideal pentru a fi servit la finalul mesei.

Ingrediente principale:

  • orez alb (preferabil cu bob rotund, pentru textură cremoasă)
  • prune uscate (fără sâmburi)
  • zahăr pentru caramel
  • zeamă de lămâie proaspătă
  • apă (pentru fierberea orezului și a prunelor)

Mod de preparare:

  • Zahărul se caramelizează într-o cratiță până capătă o culoare aurie.
  • Se stinge cu zeamă de lămâie, obținând un sirop dulce-acrișor.
  • Orezul se fierbe separat, la foc mic, până devine pufos.
  • Prunele uscate se hidratează și se fierb câteva minute, apoi se adaugă peste orez.
  • La final, se toarnă siropul de caramel cu lămâie peste amestec, pentru un gust intens și aromat.

Foto – arhivă

