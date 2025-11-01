  MENIU  
Home > Culinar > Ștrudel cu dovleac, după rețeta lui chef Sorin Bontea. Cum se prepară cel mai simplu dulce al toamnei

Ștrudel cu dovleac, după rețeta lui chef Sorin Bontea. Cum se prepară cel mai simplu dulce al toamnei

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Oana Savin
.

Sorin Bontea, unul dintre cei mai îndrăgiți și apreciați bucătari din România, și juratul emisiunii „MasterChef”, a dezvăluit rețeta lui de ștrudel cu dovleac, cel mai simplu și mai bun dulce al toamnei. Se prepară repede, din doar câteva ingrediente ce se regăsesc pe rafturile oricărui magazin.

Ștrudel cu dovleac, după rețeta lui chef Sorin Bontea

Chef Sorin Bontea obișnuiește să împărtășească cu fanii lui de pe rețelele sociale diferite rețete, la unele dintre cele mai iubite preparate. De data aceasta, bucătarul a ales să le dezvăluite tuturor cum pregătește el cel mai căutat desert al toamnei: ștrudel cu dovleac.

Ingrediente

Pentru aluat:

  • 1 kg făină
  • 600 ml apă
  • 30 ml oțet
  • 50 ml ulei de floarea-soarelui
  • 5 g sare
Detalii neștiute despre soția lui Radu Mazăre. Cine este, de fapt, Roxana Mihalache. Cei doi s-au mutat în Madagascar, unde duc o viață de lux
Detalii neștiute despre soția lui Radu Mazăre. Cine este, de fapt, Roxana Mihalache. Cei doi s-au mutat în Madagascar, unde duc o viață de lux
Recomandarea zilei

Pentru umplutură:

  • 1 kg dovleac pentru plăcintă
  • 300 g zahăr
  • 1 linguriță scorțișoară
  • Sare după gust
Ștefania Szabo a fost înmormântată. Ce mesaj a transmis fratele regretatei doctorițe de 37 de ani, cu ultimele puteri, înainte de a o conduce pe ultimul drum
Ștefania Szabo a fost înmormântată. Ce mesaj a transmis fratele regretatei doctorițe de 37 de ani, cu ultimele puteri, înainte de a o conduce pe ultimul drum
Recomandarea zilei

Citește și: Vinete la borcan pentru iarnă. Rețeta simplă și delicioasă a Gabrielei Cristea care s-a viralizat

Citește și: Elwira Petre, rețeta celui mai delicios tort de ciocolată. Este ideal pentru masa de sărbători

Mod de preparare ștrudel de dovleac

Chef Sorin Bontea a explicat, pas cu pas, cum se prepară ștrudelul cu dovleac, începând cu aluatul.

Într-un bol încăpător, pune apa, oțetul, sarea și uleiul de floarea-soarelui, amestecă bine ingredientele și, treptat, adaugă făina. Continuă să amesteci până când aluatul începe să se desprindă de bol. Transferă aluatul pe o suprafață presărată cu făină și frământă-l ușor până capătă forma unei bile. Acoperă-l cu un prosop curat și lasă-l deoparte timp de 30 de minute înainte de a-l întinde.

După acest timp, modelează-l într-un rulou gros și taie-l în fâșii egale. Din fiecare fâșie, formează bile mai mici, egale ca mărime, apoi așază-le pe o farfurie și acoperă-le cu o folie alimentară. După 30 de minute, pune puțin ulei o suprafață de lucru și întinde fiecare bilă cu sucitorul, în forma pe care o preferi. De asemenea, acoperă fiecare strat de aluat cu puțin ulei, pentru a rămâne moale și ușor de rulat.

Citește și: Dulceață de ardei iuți, rețeta Gabrielei Cristea. Vedeta a dezvăluit cum prepară cea mai apreciată dulceață a sa

Citește și: Rețeta secretă de clătite pe care o are chef Horia Manea. După ce alt desert sunt înnebunite fiicele sale / Exclusiv

În ceea ce privește umplutura, aceasta este la fel de simplu de făcut.

Dovleacul se dă pe răzătoarea mare, după care se stoarce pentru a elimina excesul de lichid. Se pune într-un bol și se adaugă zahărul și scorțișoara. Se amestecă bine.

După ce aluatul și umplutura sunt gata, urmează asamblarea. Pe fiecare bucată de aluat se întinde umplutura, uniform pe întreaga suprafață. Se așează straturile, se închis marginile și se rulează cu grijă.

Ștrudele se ung cu ulei și se așază pe o tavă tapetată cu hârtie de copt și se daqu la cuptorul preîncălzit la 180 grade, timp de 30-40 minute sau până devin aurii.

Sursă foto: Captură video

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția noiembrie 2025 ELLE - ediția noiembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Frankenstein - Ediția nr. 83 (Mari Clasici ai Literaturii) Frankenstein - Ediția nr. 83 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 102 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 102 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 101 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 101 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 100 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 100 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Imagini cu Elena Udrea și fiica ei în vacanță. Ce destinație din Italia au ales: „Dorința mea cea mai mare a fost ascultată și împlinită de Dumnezeu”
Imagini cu Elena Udrea și fiica ei în vacanță. Ce destinație din Italia au ales: „Dorința mea cea mai mare a fost ascultată și împlinită de Dumnezeu”
Fanatik
“Legia l-a ofertat pe Elias Charalambous!” Mihai Stoica nu înțelege de ce Edi Iordănescu a antrenat în Polonia
“Legia l-a ofertat pe Elias Charalambous!” Mihai Stoica nu înțelege de ce Edi Iordănescu a antrenat în Polonia
GSP.ro
În urmă cu 3 ani juca finala Australian Open, acum își caută marea iubire pe aplicațiile de dating: „Dacă ești scund, nu-mi scrie!”
În urmă cu 3 ani juca finala Australian Open, acum își caută marea iubire pe aplicațiile de dating: „Dacă ești scund, nu-mi scrie!”
Click.ro
Tânăra de 18 ani care a întors toate scaunele la Vocea României: „Absolut extraordinar!” Cine este Sunamita Beza
Tânăra de 18 ani care a întors toate scaunele la Vocea României: „Absolut extraordinar!” Cine este Sunamita Beza
TV Mania
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
Redactia.ro
Cine este polițistul care a fost  căsătorit cu doctorița Ștefania Szabo. Cei doi duceau o luptă prin tribunale
Cine este polițistul care a fost  căsătorit cu doctorița Ștefania Szabo. Cei doi duceau o luptă prin tribunale

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Cine este Dana Nălbaru. A cântat în trupa Hi-Q, are trei copii, dintre care unul adoptat, și s-a pocăit la 33 de ani. De ce s-a retras din viața publică
Cine este Dana Nălbaru. A cântat în trupa Hi-Q, are trei copii, dintre care unul adoptat, și s-a pocăit la 33 de ani. De ce s-a retras din viața publică
Alimentul la care Fuego a renunțat definitiv: „Cel mai nociv pentru ființa umană”
Alimentul la care Fuego a renunțat definitiv: „Cel mai nociv pentru ființa umană”
Proiecte speciale
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Drumul de la idee la casa de vis
Drumul de la idee la casa de vis
Avantaje
N-ai să ghicești! Câți ani are, de fapt, Olga Barcari, frumoasa de la Asia Express! Pare o puștoaică, dar adevărul te va lăsa fără cuvinte! Fanii au refuzat să creadă!
N-ai să ghicești! Câți ani are, de fapt, Olga Barcari, frumoasa de la Asia Express! Pare o puștoaică, dar adevărul te va lăsa fără cuvinte! Fanii au refuzat să creadă!
Ce regretă și acum Mihaela Bilic din relația cu Costantin Stan, actualul soț al Andreei Berecleanu. Motivul real pentru care s-au despărțit: „Nu am fost niciodată…”
Ce regretă și acum Mihaela Bilic din relația cu Costantin Stan, actualul soț al Andreei Berecleanu. Motivul real pentru care s-au despărțit: „Nu am fost niciodată…”
Elle
Cum s-a schimbat relația dintre Ana Ularu și soțul ei, Marc Rissmann, după ce au devenit părinți. Actrița și actorul au împreună o fetiță pe nume Ezra: „Suntem foarte familiști”
Cum s-a schimbat relația dintre Ana Ularu și soțul ei, Marc Rissmann, după ce au devenit părinți. Actrița și actorul au împreună o fetiță pe nume Ezra: „Suntem foarte familiști”
EXCLUSIV ELLE: Priscilla Presley. Întâlnire cu o legendă
EXCLUSIV ELLE: Priscilla Presley. Întâlnire cu o legendă
Hugh Jackman și Sutton Foster, PRIMA apariție pe covorul roșu în calitate de cuplu, după divorțul actorului de Deborra-Lee Furness. Cum au fost surprinși cei doi îndrăgostiți. FOTO
Hugh Jackman și Sutton Foster, PRIMA apariție pe covorul roșu în calitate de cuplu, după divorțul actorului de Deborra-Lee Furness. Cum au fost surprinși cei doi îndrăgostiți. FOTO
DailyBusiness.ro
VIDEO ALERTĂ pe Aeroportul Băneasa. Un avion de mic dimensiuni a ieșit de pe pista de aterizare. Traficul aerian a fost blocat
VIDEO ALERTĂ pe Aeroportul Băneasa. Un avion de mic dimensiuni a ieșit de pe pista de aterizare. Traficul aerian a fost blocat
Victor Ponta, mesaj dur pentru Oana Țoiu după anunțul retragerii trupelor americane din România: ”Când vezi o funcție în față, te-ai răzgândit, sunt buni Trump și Vance”
Victor Ponta, mesaj dur pentru Oana Țoiu după anunțul retragerii trupelor americane din România: ”Când vezi o funcție în față, te-ai răzgândit, sunt buni Trump și Vance”
A1.ro
Ana Bodea, dezvăluiri dureroase despre problemele de sănătate din perioada în care era balerină. "Avea 28 kilograme la 15 ani"
Ana Bodea, dezvăluiri dureroase despre problemele de sănătate din perioada în care era balerină. "Avea 28 kilograme la 15 ani"
Horoscop 2 noiembrie 2025. Probleme financiare mari pentru o zodie. Va pierde o sumă importantă de bani
Horoscop 2 noiembrie 2025. Probleme financiare mari pentru o zodie. Va pierde o sumă importantă de bani
Cine este Mihai Sturzu. Cu ce se ocupă după ce s-a retras din muzică și politică și ce spune despre fostele relații: „Mi-am dat seama că de când mă știu trăiesc într-o buclă”
Cine este Mihai Sturzu. Cu ce se ocupă după ce s-a retras din muzică și politică și ce spune despre fostele relații: „Mi-am dat seama că de când mă știu trăiesc într-o buclă”
Andra Măruță, gest impresionant pentru o fată care i-a scris că nu are bani să vină la concertele ei. Ce cadou a primit în schimb: „Uite ce mi-a adus ea”
Andra Măruță, gest impresionant pentru o fată care i-a scris că nu are bani să vină la concertele ei. Ce cadou a primit în schimb: „Uite ce mi-a adus ea”
Fosta iubită a Jaguarului de la Insula Iubirii, dezvăluiri șocante: „Mi-aș fi dorit să nu îl fi cunoscut”
Fosta iubită a Jaguarului de la Insula Iubirii, dezvăluiri șocante: „Mi-aș fi dorit să nu îl fi cunoscut”
Observator News
Crimă rezolvată cu ajutorul unei fetiţe de 12 ani. Bătrână, otrăvită de o tânără pentru locuinţă
Crimă rezolvată cu ajutorul unei fetiţe de 12 ani. Bătrână, otrăvită de o tânără pentru locuinţă
Libertatea pentru Femei
„Mi-e atât de bine...Nu mă mai întorc în România niciodată!”, spune vedeta noastră, care are un soț tânăr, chipeș și bogat: „N-aș fi crezut că mai există asemenea bărbați pe lume!”
„Mi-e atât de bine...Nu mă mai întorc în România niciodată!”, spune vedeta noastră, care are un soț tânăr, chipeș și bogat: „N-aș fi crezut că mai există asemenea bărbați pe lume!”
Cântărețul adorat de românce a divorțat de soțul cu care a adoptat doi bebeluși, a tăcut mult timp, dar acum spune ce a trăit: haos, durere, disperare, panică
Cântărețul adorat de românce a divorțat de soțul cu care a adoptat doi bebeluși, a tăcut mult timp, dar acum spune ce a trăit: haos, durere, disperare, panică
Singurele imagini cu băiatul Nicoletei Luciu, înalt ca tatăl, frumos ca mama. A împlinit recent 17 ani și nu îl mai recunoști. Tripleții au deja 14 ani
Singurele imagini cu băiatul Nicoletei Luciu, înalt ca tatăl, frumos ca mama. A împlinit recent 17 ani și nu îl mai recunoști. Tripleții au deja 14 ani
Anda Adam, ceartă cu producătorii de la Asia Express! Declarațiile acide din spatele camerelor! Ce nu s-a văzut la televizor? A spus totul într-un podcast!
Anda Adam, ceartă cu producătorii de la Asia Express! Declarațiile acide din spatele camerelor! Ce nu s-a văzut la televizor? A spus totul într-un podcast!
Viva.ro
A înșelat-o ani de zile cu Vica Blochina, care i-a dăruit și un copil, dar ce-a putut să spună acum Victor Pițurcă despre SOȚIA lui, Maria, i-a lăsat înmărmuriți pe toți. Nimeni, dar nimeni nu-și imagina că va rosti asemenea cuvinte: ”Soția mea...”/ Exclusiv
A înșelat-o ani de zile cu Vica Blochina, care i-a dăruit și un copil, dar ce-a putut să spună acum Victor Pițurcă despre SOȚIA lui, Maria, i-a lăsat înmărmuriți pe toți. Nimeni, dar nimeni nu-și imagina că va rosti asemenea cuvinte: ”Soția mea...”/ Exclusiv
Bianca Drăgușanu a făcut un top 10 bărbați din România. Cine e pe primul loc: „Omul este super tare, se îmbracă super bine, vorbește frumos, corect gramatical. Nu există nimeni ca persoană publică în momentul de față să îl egaleze!” Nu, nu e vorba despre Gabi Bădălău
Bianca Drăgușanu a făcut un top 10 bărbați din România. Cine e pe primul loc: „Omul este super tare, se îmbracă super bine, vorbește frumos, corect gramatical. Nu există nimeni ca persoană publică în momentul de față să îl egaleze!” Nu, nu e vorba despre Gabi Bădălău
Octavia Geamănu spunea că nu gătește niciodată și că la ea în bucătărie miroase a bețișoare parfumate. Nu împarte același pat cu Marian Ionescu, dorm separat: „El nu m-a văzut niciodată în trening, pijamale de bumbac sau cu părul nespălat!” Acum soțul ei rupe tăcerea, iar ce a spus despre vedetă a stârnit reacții
Octavia Geamănu spunea că nu gătește niciodată și că la ea în bucătărie miroase a bețișoare parfumate. Nu împarte același pat cu Marian Ionescu, dorm separat: „El nu m-a văzut niciodată în trening, pijamale de bumbac sau cu părul nespălat!” Acum soțul ei rupe tăcerea, iar ce a spus despre vedetă a stârnit reacții
Mutare complet neașteptată! La 3 luni și jumătate de la moartea lui Felix Baumgartner, decizia a fost luată de familia lui! Nimănui nu i-a venit să creadă când a auzit ce au decis părinții și fratele cel mic, FĂRĂ Mihaela Rădulescu
Mutare complet neașteptată! La 3 luni și jumătate de la moartea lui Felix Baumgartner, decizia a fost luată de familia lui! Nimănui nu i-a venit să creadă când a auzit ce au decis părinții și fratele cel mic, FĂRĂ Mihaela Rădulescu
Redactia.ro
Cine este polițistul care a fost  căsătorit cu doctorița Ștefania Szabo. Cei doi duceau o luptă prin tribunale
Cine este polițistul care a fost  căsătorit cu doctorița Ștefania Szabo. Cei doi duceau o luptă prin tribunale
De ce a murit, de fapt, doctorița Ștefania Szabo. Adevărul a ieșit la iveală după două zile de la deces
De ce a murit, de fapt, doctorița Ștefania Szabo. Adevărul a ieșit la iveală după două zile de la deces
Ce este „laptele uitării”, medicamentul găsit lângă doctorița Ștefania Szabo și care se crede că ar fi provocat decesul tinerei
Ce este „laptele uitării”, medicamentul găsit lângă doctorița Ștefania Szabo și care se crede că ar fi provocat decesul tinerei
Ce tratament lua Ștefania Szabo, doctorița din Buzău, găsită moartă chiar în camera de gardă
Ce tratament lua Ștefania Szabo, doctorița din Buzău, găsită moartă chiar în camera de gardă
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Pilulele luate zilnic de milioane de femei, asociate cu un risc mai mare de cancer de sân
Pilulele luate zilnic de milioane de femei, asociate cu un risc mai mare de cancer de sân
Universul îi deschide toate ușile la început de noiembrie – zodia care își schimbă complet destinul
Universul îi deschide toate ușile la început de noiembrie – zodia care își schimbă complet destinul
Cum afli când poți ieși la pensie și cum se calculează vechimea în muncă
Cum afli când poți ieși la pensie și cum se calculează vechimea în muncă
Alertă alimentară în România. Nereguli grave descoperite în compoziția a trei produse vândute pe scară largă
Alertă alimentară în România. Nereguli grave descoperite în compoziția a trei produse vândute pe scară largă
TV Mania
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul său, Călin Hagima. Artista a devenit mamă de gemeni
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul său, Călin Hagima. Artista a devenit mamă de gemeni
Karmen, fiica lui Adi Minune, cea mai bogată concurentă din sezonul „Asia Express. Ce avere are familia artistei
Karmen, fiica lui Adi Minune, cea mai bogată concurentă din sezonul „Asia Express. Ce avere are familia artistei
Sydney Sweeney a renunțat la haine și la inhibiții. Cum a apărut pe covorul roșu la un eveniment monden
Sydney Sweeney a renunțat la haine și la inhibiții. Cum a apărut pe covorul roșu la un eveniment monden
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cine își mai aduce aminte de Ioana Maria Moldovan? Acum e total schimbată, la 43 de ani! În trecut, a fost implicată într-un scandal major
Cine își mai aduce aminte de Ioana Maria Moldovan? Acum e total schimbată, la 43 de ani! În trecut, a fost implicată într-un scandal major
Imagini incendiare! Vedeta a făcut furori în bikini! Nici nu zici că are 44 de ani
Imagini incendiare! Vedeta a făcut furori în bikini! Nici nu zici că are 44 de ani
Un celebru actor, diagnosticat cu o boală în stadiu terminal, la doar 28 de ani. Medicii i-au dat doar câțiva ani de trăit
Un celebru actor, diagnosticat cu o boală în stadiu terminal, la doar 28 de ani. Medicii i-au dat doar câțiva ani de trăit
Noi informații ȘOC în cazul morții Ștefaniei Szabo. Doctorița și-ar fi injectat un sedativ puternic, același care l-a ucis pe Michael Jackson
Noi informații ȘOC în cazul morții Ștefaniei Szabo. Doctorița și-ar fi injectat un sedativ puternic, același care l-a ucis pe Michael Jackson
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton