Ștrudel cu dovleac, după rețeta lui chef Sorin Bontea. Cum se prepară cel mai simplu dulce al toamnei

Sorin Bontea, unul dintre cei mai îndrăgiți și apreciați bucătari din România, și juratul emisiunii „MasterChef”, a dezvăluit rețeta lui de ștrudel cu dovleac, cel mai simplu și mai bun dulce al toamnei. Se prepară repede, din doar câteva ingrediente ce se regăsesc pe rafturile oricărui magazin.

Ștrudel cu dovleac, după rețeta lui chef Sorin Bontea

Chef Sorin Bontea obișnuiește să împărtășească cu fanii lui de pe rețelele sociale diferite rețete, la unele dintre cele mai iubite preparate. De data aceasta, bucătarul a ales să le dezvăluite tuturor cum pregătește el cel mai căutat desert al toamnei: ștrudel cu dovleac.

Ingrediente

Pentru aluat:

1 kg făină

600 ml apă

30 ml oțet

50 ml ulei de floarea-soarelui

5 g sare

Pentru umplutură:

1 kg dovleac pentru plăcintă

300 g zahăr

1 linguriță scorțișoară

Sare după gust

Mod de preparare ștrudel de dovleac

Chef Sorin Bontea a explicat, pas cu pas, cum se prepară ștrudelul cu dovleac, începând cu aluatul.

Într-un bol încăpător, pune apa, oțetul, sarea și uleiul de floarea-soarelui, amestecă bine ingredientele și, treptat, adaugă făina. Continuă să amesteci până când aluatul începe să se desprindă de bol. Transferă aluatul pe o suprafață presărată cu făină și frământă-l ușor până capătă forma unei bile. Acoperă-l cu un prosop curat și lasă-l deoparte timp de 30 de minute înainte de a-l întinde.

După acest timp, modelează-l într-un rulou gros și taie-l în fâșii egale. Din fiecare fâșie, formează bile mai mici, egale ca mărime, apoi așază-le pe o farfurie și acoperă-le cu o folie alimentară. După 30 de minute, pune puțin ulei o suprafață de lucru și întinde fiecare bilă cu sucitorul, în forma pe care o preferi. De asemenea, acoperă fiecare strat de aluat cu puțin ulei, pentru a rămâne moale și ușor de rulat.

În ceea ce privește umplutura, aceasta este la fel de simplu de făcut.

Dovleacul se dă pe răzătoarea mare, după care se stoarce pentru a elimina excesul de lichid. Se pune într-un bol și se adaugă zahărul și scorțișoara. Se amestecă bine.

După ce aluatul și umplutura sunt gata, urmează asamblarea. Pe fiecare bucată de aluat se întinde umplutura, uniform pe întreaga suprafață. Se așează straturile, se închis marginile și se rulează cu grijă.

Ștrudele se ung cu ulei și se așază pe o tavă tapetată cu hârtie de copt și se daqu la cuptorul preîncălzit la 180 grade, timp de 30-40 minute sau până devin aurii.

