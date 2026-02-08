Cât de sănătos este să consumi peşte congelat

Peștele congelat este o sursă excelentă de săruri minerale și de grăsimi sănătoase, iar valoarea lui nutritivă nu este mai prejos față de peștele proaspăt. Află de ce este sănătos să consumi pește congelat, ce avantaje are în dieta ta și cum trebuie preparat corect.

Mulți români consideră peștele congelat doar o variantă de rezervă pentru peștele proaspăt. Dar trebuie să știi că este mult mai sănătos să consumi pește congelat de bună calitate, decât un pește proaspăt de proveniența căruia nu ești sigură. Peștele congelat nu este o opțiune de rezervă, ci o alternativă la fel de sănătoasă și de gustoasă la peștele proaspăt. Vei fi surprinsă să afli că peștele congelat este mai sigur și chiar mai nutritiv, decât cel proaspăt, care a stat în galantare chiar o zi sau două înainte să fie cumpărat.

Dacă vrei să asiguri o alimentație sănătoasă și echilibrată pentru tine și familia ta, este recomandat să consumi pește congelat cel puțin o dată pe săptămână, cu atât mai mult dacă nu găsești un pește proaspăt și bun. Congelarea face ca peștele să fie accesibil în orice sezon, în fiecare zi și chiar la prețuri accesibile tuturor.

Cum este produs peștele congelat

Unul dintre miturile adesea întâlnite printre consumatori este acela că producătorii congelează peștele vechi sau peștele stricat pentru a ascunde mirosurile neplăcute care îl dau de gol. În realitate, foarte rar se întâmplă acest lucru.

Peștele rămâne un aliment complet și deosebit de nutritiv, dacă este cumpărat din surse de încredere. Fie că alegi peștele proaspăt, fie că alegi peștele congelat, ambele variante au numeroase beneficii pentru organism.

Mulți oameni evită peștele congelat de teama că poate fi periculos pentru consum. Dar nu congelarea este problema, deoarece prin congelare peștele își păstrează mult mai bine toate calitățile nutritive. Perioada în care a fost congelat peștele este importantă! Dacă peștele a fost congelat imediat după ce a fost capturat, el este un pește sănătos și hrănitor. Dar, dacă peștele a fost congelat la câteva zile după ce a fost capturat, deoarece nu s-a vândut la timp, atunci el devine periculos pentru consum. Însă acesta este un lucru rar.

Cea mai mare parte a peștelui congelat este prinsă în largul mării și prelucrată chiar pe nava de pescuit. Peștele proaspăt prins este prelucrat de viu. Pare o cruzime, dar acesta este adevărul. Peștele încă viu este curățat și eventual eviscerat (speciile mari), apoi este congelat rapid la temperaturi de -40°C. În aceste condiții, este mult mai sigur să consumi pește congelat, decât pește proaspăt care a stat pe un strat de gheață în magazin de două – trei zile.

Ce avantaje are congelarea rapidă a peștelui

La nivel industrial, prelucrarea și congelarea peștelui este un proces sigur și bine reglementat, care are avantaje nebănuite de către consumatori.

– congelarea rapidă, la temperaturi extrem de scăzute, previne formarea de cristale de apă în carnea de pește și astfel se păstrează textura naturală;

– prin înghețarea rapidă și imediată este eliminat riscul de îmbolnăvire cu paraziți care se pot găsi în carnea sau pe solzii peștilor, precum Anisakis;

– congelarea reduce, de asemenea, oxidarea naturală și conservă prospețimea, împiedicând dezvoltarea microbilor și a bacteriilor;

– congelarea industrială menține mult mai bine nutrienții din carnea peștelui, mai ales vitaminele, enzimele sau acizii grași Omega 3;

– înghețarea rapidă a peștelui previne așa numita ”arsură” de gheață, care usucă și deteriorează carnea; cu alte cuvinte peștele congelat se păstrează suculent și savuros tocmai pentru că este congelat rapid.

Cât timp se poate păstra peștele congelat acasă

Nu ezita să cumperi pește congelat în cantitate mai mare, atunci când găsești o ofertă bună! Unul dintre cele mai importante avantaje ale peștelui congelat industrial este acela că poate fi păstrat mult timp și în congelatorul de acasă. Peștele congelat în mod categoric se păstrează la o temperatură de -18 grade Celsius sau chiar mai scăzută.

Peștele gras precum scrumbia, macroul, crapul, heringul sau somonul se păstrează la congelator timp de maximum 3 luni.

Peștele proaspăt slab precum carasul, șalăul, știuca, codul, bibanul sau merluciul se poate păstra la congelator până la 6 luni, atâta vreme cât temperatura este una constantă.

Un termen mai mare de valabilitate la congelator îl are peștele congelat care a fost inițial sigilat în vid. Acesta se cumpără ambalat în pungi de plastic vidate și se păstrează ca atare la congelator până la un an de zile.

De ce merită să consumi pește congelat

Consumul de pește congelat are numeroase avantaje, unul dintre cele mai importante fiind valoarea sa nutritivă ridicată. Peștele este o sursă excelentă de proteine slabe, ceea ce înseamnă că oferă o cantitate semnificativă de proteine fără grăsimile suplimentare întâlnite în alte produse de origine animală. Proteinele nu doar susțin creșterea și refacerea masei musculare, ci contribuie și la menținerea sănătății pielii, părului și unghiilor.

Un alt beneficiu important provine din acizii grași omega-3 prezenți în multe tipuri de pește. Aceste grăsimi esențiale sprijină sănătatea inimii prin reducerea inflamației și scăderea tensiunii arteriale. Studiile arată că un consum regulat de alimente bogate în omega-3 poate reduce riscul apariției anumitor tipuri de cancer.

În plus, consumul de pește congelat îți permite să adaugi o varietate mai mare alimentației pe tot parcursul anului, deoarece acestea sunt disponibile indiferent de sezon sau de limitările geografice. Astfel, te poți bucura de crap sau de somon și în lunile de iarnă, când opțiunile proaspete sunt mai reduse.

Ce beneficii adaugă peștele congelat în dieta ta

Carnea de pește este bogată în proteine de înaltă calitate, care joacă un rol esențial în construirea și repararea țesuturilor, în producerea enzimelor și hormonilor și în susținerea creșterii și dezvoltării generale. Pe lângă proteine, peștele congelat conține și vitamine precum A, D, E și K. Aceste vitamine susțin diverse funcții ale organismului, inclusiv funcționarea sistemului imunitar, sănătatea oaselor, creșterea celulară și coagularea sângelui.

Un alt element important al profilului nutritiv al peștelui congelat este conținutul de minerale:

– iodul, necesar pentru funcționarea glandei tiroide;

– zincul, important pentru vindecarea rănilor;

– seleniul, care acționează ca antioxidant și protejează celulele de deteriorare;

– fierul, necesar pentru transportul oxigenului în organism;

– calciul, esențial pentru sănătatea oaselor și a dinților;

– potasiul, necesar pentru menținerea echilibrului hidric în celule.

De asemenea, sunt de remarcat acizii grași omega-3, prezenți din abundență în multe tipuri de pește congelat, precum somonul sau macroul. Omega-3 sunt asociați cu numeroase beneficii pentru sănătate, cum ar fi reducerea inflamațiilor din organism, care pot duce la boli cronice precum afecțiunile cardiovasculare sau artrita. Totodată, aceștia sprijină funcțiile cerebrale, îmbunătățind memoria și performanța mentală și pot încetini declinul cognitiv asociat înaintării în vârstă.

Ce avantaje ai când consumi pește congelat

Unele specii de pești sunt mai ieftine, dacă sunt congelate, decât dacă sunt cumpărate în stare proaspătă. Unele specii de pești pot fi consumate doar în stare congelată, pentru că nu se găsesc pe piața noastră în stare crudă, naturală. Peștele congelat în mod corect, imediat după capturare, păstrează mult mai bine nutrienții valoroși decât peștele proaspăt care stă în galantare de două, trei zile. Peștele înghețat poate fi depozitat ușor în congelator și consumat în termen de trei luni. Cele mai multe specii de pește congelat sunt deja bine curățate de solzi și pot fi pregătite mai ușor.

Cum îți dai seama că peștele a fost congelat în mod corect

Cât timp este înghețat, nu ai cum să îți dai seama dacă este sau nu un pește bun pentru consum. Abia după ce se dezgheață vei putea verifica dacă este un pește sănătos.

După dezghețare ochii peștelui trebuie să fie limpezi;

După decongelare, carnea peștelui trebuie să fie fermă și elastică; dacă se fărâmă în bucățele înseamnă că era deja alterat când a fost congelat.

Cum se decongelează corect peștele

Evită orice metodă de a decongela peștele rapid, chiar dacă te grăbești să îl pregătești pentru masă. Nu folosi niciodată apă caldă sau cuptorul pe gaz. În cel mai rău caz, dacă ești foarte grăbită, poți folosi cuptorul cu microunde setat pe funcția de decongelare. Dar nu este nici aceasta o metodă prea bună pentru că peștele se va încălzi ușor la interior, iar la exterior va începe să se usuce.

Cea mai bună metodă să dezgheți peștele congelat este să îl pui într-o caserolă de plastic în partea de sus a frigiderului și să îl lași să se dezghețe treptat până a doua zi, când îl gătești.

O altă metodă care grăbește procesul de dezghețare este următoarea:

Se pune peștele congelat într-o pungă alimentară care se închide la gură, apoi se pune într-o caserolă lungă umplută pe jumătate cu apă rece;

Se așază caserola în frigider și se așteaptă aproximativ 4 – 5 ore, timp în care peștele se poate decongela mai repede;

Se verifică peștele după câteva ore și, dacă are un miros natural, carnea fermă și un aspect normal, poate fi pregătit pentru consum.

Sfaturi utile legate de peștele congelat

Nu decongela niciodată peștele la temperatura camerei și nici în apă caldă!

Nu păstra peștele decongelat mai mult de o jumătate de zi înainte de a-l găti!

Pregătește peștele la o temperatură de minimum 60 de grade Celsius pentru a fi gătit complet. Peștele care nu este gătit complet poate transmite bacterii și microbi periculoși!

Consumă cel puțin 2 porții de pește săptămânal pentru a te bucura de nutrienții acestui aliment, de acizii grași, sărurile minerale și grăsimile sănătoase pe care le are peștele.

Foto: Shutterstock

