Fotografii emoționante de la mormântul lui Mircea Lucescu. Zeci de admiratori s-au adunat să-i aducă un ultim omagiu. Ce scrie pe cavou

Astăzi, 10 aprilie, Mircea Lucescu a fost înmormântat la Cimitirul Bellu, lăsând în urmă o carieră impresionantă și un mesaj simbolic gravat pe cavoul său, inspirat din versurile lui Grigore Alexandrescu.

Fotografii emoționante de la mormântul lui Mircea Lucescu

Astăzi, 10 aprilie 2026, fotbalul românesc a spus adio uneia dintre cele mai emblematice figuri ale sale, Mircea Lucescu, care s-a stins din viață la vârstă de 80 de ani. Într-un gest de ultim omagiu, ceremonia de înmormântare de la Cimitirul Bellu a adunat nume sonore din lumea sportului, oameni care i-au fost alături pe parcursul unei cariere extraordinare, precum și o mulțime de admiratori.

Mormântul a fost acoperit cu numeroase coroane de flori, trimise de admiratori, foști colegi și prieteni. Trupul lui Mircea Lucescu fusese depus anterior la Arena Națională, oferindu-le tuturor șansa de a-i aduce un ultim omagiu.

Un loc de veci pregătit cu grijă

Mircea Lucescu, cunoscut pentru viziunea sa strategică, și-a planificat chiar și odihna eternă. Cu peste un deceniu înainte, și-a asigurat un loc de prestigiu la Cimitirul Bellu, pe aleea centrală, lângă intrarea principală. Monumentul funerar, realizat din piatră albă masivă, este o construcție impresionantă, cu o ușă din bronz pe care scrie simplu «Fam. Lucescu».

Pe cavoul său se regăsește un mesaj profund, sculptat cu delicatețe: «Ranguri, glorie, bogăție, toate-n pământ se sfârșesc, orice frumusețe fie, toate pier și se topesc. Trăitori, câte lucrați, monumente, fapte bune, vouă-n urmă se lăsați». Aceste versuri aparțin marelui poet Grigore Alexandrescu și sunt parte din poezia «Umbra lui Mircea. La Cozia». Ele îndeamnă la reflecție asupra trecerii inevitabile a timpului și asupra moștenirii lăsate.

Moștenirea unui titan al fotbalului

Mircea Lucescu a fost mai mult decât un antrenor; a fost un creator de echipe, un mentor și un strateg desăvârșit. Primii pași în fotbal i-a făcut la Dinamo București, unde a cucerit 7 titluri de campion și o Cupă a României. A mai evoluat la Știința București și Corvinul Hunedoara.

De-a lungul carierei sale de antrenor, a pregătit echipe de prestigiu precum Dinamo, Corvinul, Pisa, Rapid, Inter, Galatasaray, Beșiktaș, Șahtior, Zenit și Dinamo Kiev, dar și naționalele României și Turciei. Palmaresul său este uluitor: 36 de trofee, incluzând Cupa UEFA, Supercupa Europei și numeroase campionate naționale.

Mircea Lucescu va rămâne în memoria colectivă ca un simbol al excelenței în sport, un om care a demonstrat că ambiția și determinarea pot construi legende. Moștenirea sa este un testament al valorilor pe care le-a cultivat și al impactului pe care l-a avut asupra fotbalului mondial.

Foto: Libertatea.ro/Dumitru Anghelescu/GSP.ro

