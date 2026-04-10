Răzvan Lucescu, discurs emoționant la slujba de înmormântare a lui Mircea Lucescu: „Nu și-a putut stăpâni emoțiile”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Mircea Lucescu este condus astăzi, 10 aprilie, pe ultimul drum, alături de întreaga familie, prieteni apropiați și oameni care au venit să îi aducă un ultim omagiu. Antrenorul a lăsat un gol profund în rândul celor care l-au cunoscut și care au lucrat cu el. Fiul lui, Răzvan Lucescu, a ținut un discurs la căpătâiul tatălui său, iar emoțiile au fost copleșitoare.

Răzvan Lucescu, cuvinte emoționante pentru tatăl său

Antrenorul echipei elene PAOK Salonic a venit de urgență din Grecia pentru a își vedea tatăl, după ce acesta s-a simțit rău și a fost internat la Spitalul Universitar din București încă de pe 29 martie.

N-au mai trecut multe zile și Mircea Lucescu a decedat, pe 7 aprilie. Astăzi, în Vinerea Mare, antrenorul este condus pe ultimul drum, iar sentimentele prin care familia și apropiații trec sunt greu de descris în cuvinte.

Răzvan Lucescu a ținut un discurs la slujba de înmormântare a tatălui său în care și-a exprimat speranța că tatăl lui este mulțumit de tot ce a realizat.

„A fost tatăl meu și va rămâne tatăl meu. A iubit România din toate rărunchiurile lui. S-a născut într-o familie foarte săracă, într-o cocioabă. S-a educat și a încercat să educe. A fost un luptător, s-a luptat, a învins, a pierdut, a fost fericit, a fost mâhnit, a trecut prin toate situațiile posibile și imposibile pe care le poate oferi viața. Sper din toată inima ca el, în acest moment, undeva deasupra noastră, să stea, să zâmbească, și să spună: A meritat absolut totul, sunt satisfăcut. Și eu, ca fiu al lui, îmi doresc ca el să fie fericit pentru tot ceea ce a obținut!”, a spus Răzvan Lucescu, conform Basilica.ro.

Printre cei care se aflau în biserică la momentul emoționant s-a numărat și fostul fotbalist Marius Niculae, care a dezvăluit ce a spus fiul antrenorului.

„A fost impresionant, Răzvan nu și-a putut stăpâni emoțiile, dar în final a spus că speră ca tatăl lui, de acolo de sus, să fie mulțumit de ceea ce a realizat”, a spus fostul fotbalist la DigiSport.

Fostul fotbalist a mai spus că la biserică au luat cuvântul și George Copos, fost patron la Rapid, dar și Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal.

De asemenea, și Preafericitul Daniel a transmis un mesaj.

„A venit un mesaj și un mesaj de la Preafericitul Daniel. Chiar menționa că (Mircea Lucescu, n.r) a fost aproape de biserică și a ajutat la reconstruirea unei biserici în Istanbul”, a mai spus Marius Niculae.

Gigi Becali, prezent la înmormântarea lui Mircea Lucescu

Și Gigi Becali a fost prezent la funeraliile lui Mircea Lucescu. Patronul FCSB a venit să își ia rămas bun de la legendarul antrenor.

El a transmis că va discuta cu Răzvan Lucescu și îl va îndruma cu privire la ce trebuie să facă de acum încolo din punct de vedere religios.

„Mai vorbisem și cu doctorii pe la spital, știam. Acum… normal, orice om când moare e o tristețe. Cel mai mult pentru familie. Noi spunem Condoleanțe, Dumnezeu să-l ierte. Odată și odată se duce omul. Fotbalul pierde, mai sunt și alții. Problema știi care este?

Ai văzut cum a fost, toate televizoarele lumii, ale Europei, Lucescu, Lucescu, Lucescu. Ai văzut cum toată lumea a vorbit despre el la superlativ. Și eu l-am cunoscut, am rămas mască. Am stat cu el două ore și, în alea două ore, am rămas mască cum vorbea.

Acum o să vorbesc cu Răzvan și o să-i spun: «Răzvane, toate camerele și toată lumea, toate stadioanele, nimeni nu te poate ajuta acum». Acum, numai el poate să-l ajute.

Trece acum un cerșetor, îi dai 100 de lei și îi spui «pentru nea Mircea», cu asta l-ai ajutat. E prea puțin ca să poți să ridici sufletul, pentru că el a avut slavă pe pământ, toată lumea, toată Europa. Acum trebuie să-și intre Răzvan în rol.

Eu o să-i spun ce trebuie să facă. Acum își intră el în rol, Răzvan. O să-i spun ce trebuie să facă ca să poată să-l ridice cât de cât”, a declarat Gigi Becali, conform GSP.

Foto: Dumitru Angelescu / Libertatea















Urmărește-ne pe Google News