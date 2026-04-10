Fiica Ralucăi Moianu, Mara Boglea, i-a tăiat moțul fiului. Ce a ales Carol de pe tăviță. „Nașul Dan Alexa ne-a spus că a făcut cea mai bună alegere”

Raluca Moianu, alături de familie și prieteni, a sărbătorit primul an al nepoțelului ei, Carol. La ceremonia de tăiere a moțului, micuțul a ales un obiect, spre încântarea nașului Dan Alexa.

Raluca Moianu trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei, bucurându-se de rolul de bunică. Recent, familia s-a reunit pentru a marca o tradiție importantă: tăierea moțului nepoțelului Carol, care a împlinit un an. Evenimentul, organizat cu dragoste și emoție, a fost o sărbătoare pentru prieteni și familie, relatează Libertatea.

Momentul a fost încărcat de simbolism, iar micuțul Carol a impresionat pe toată lumea cu alegerile sale. „La petrecere, după ce nașa lui, Dr. Oana Crețu (prietena Marei și medicul care l-a adus pe lume) i-a tăiat moțul, Carol a ales de pe tavă mingea de fotbal! Spre încântarea nașului, celebrul antrenor Dan Alexa, care ne-a spus că micul Carol a făcut cea mai bună alegere. A ales apoi peria și stiloul”, a dezvăluit Raluca Moianu pentru VIVA!.

„Să fie sănătos, va face exact ce va dori el!”

Nașul, Dan Alexa, a fost deosebit de încântat de „pasiunea” timpurie a băiețelului pentru sport. Însă, alegerea fotbalului nu a fost singurul indiciu al personalității puternice a micuțului. „S-a jucat cu stetoscopul nașei înainte, dar a ales mingea! Să fie sănătos, va face exact ce va dori el!”, a adăugat Raluca cu mândrie.

Mara, fiica Ralucăi, și soțul ei, avocatul Virgil Boglea, sunt părinți dedicați și își doresc o familie numeroasă. „Mara e o mămică foarte tânără și mă bucur pentru că o să apuc să fiu și străbunică. Abia aștept să crească, să îl văd pe Carol mare. Fiica mea zice că o să aibă trei copii, așa că mai așteptați-ne puțin, că mai avem vești”, a mai spus Raluca Moianu pentru sursa citată.

