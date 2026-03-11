Un studiu realizat de Universitatea din Birmingham a desemnat cel mai frumos nume feminin din lume. Cu origini grecești, simbolizează înțelepciunea și farmecul sonor, numele fiind preferat și în România.

Care este cel mai frumos nume din lume

Sofia sau Sophia, numele care cucerește inimile părinților din întreaga lume, continuă să fie considerat cel mai frumos nume pentru bebeluși.

Potrivit unui studiu realizat de Brodo Winter, profesor de lingvistică cognitivă la Universitatea din Birmingham, acest nume feminin se află în fruntea clasamentului datorită armoniei sale sonore și semnificației profunde. Nu este o surpriză că tot mai mulți părinți din România, dar și din alte colțuri ale lumii, îl aleg fără ezitare.

Originea greacă a numelui Sofia, care înseamnă „înțelepciune”, îi conferă o aură aparte, legată de intelect, calm și empatie.

Potrivit fanpage.it, „numele are o structură melodioasă și fluidă. Sunetul dulce al «s»-ului și al «f»-ului sau «ph» se combină cu terminația delicată «ia», conferind numelui o calitate muzicală importantă, indiferent de limba în care este pronunțat”.

Pe lângă semnificația sa profundă, Sophia are și o adaptabilitate impresionantă, fiind un nume iubit în țări precum Italia, Germania, Statele Unite și, desigur, România. De fapt, în țara noastră, Sofia, varianta românească a numelui, este una dintre cele mai populare alegeri pentru fetițe.

Lista celor mai melodioase nume

Deși Sophia / Sofia conduce acest clasament, studiul realizat de Brodo Winter a inclus și alte nume deosebite, care sunt iubite pentru sonoritatea lor aparte. Printre acestea se numără Zoe, Rosie, Zayn, Jesse, Matthew, Julian, Leo și Carlos.

În România, părinții rămân fideli unor tradiții profund înrădăcinate, dar adaugă adesea un strop de modernitate. Astfel, Maria, Ioana, Elena sau Ștefania sunt nume clasice care continuă să fie combinate cu opțiuni mai neobișnuite, precum Aylen, Soraya sau Amara.

Decizia asupra numelui unui copil nu este niciodată una ușoară. Este un proces încărcat de emoție și semnificație, iar părinții își doresc un nume care să reflecte nu doar dragostea lor, ci și un viitor luminos pentru copilul lor.

Sursă foto: Shutterstock

