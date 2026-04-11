Diana Lupescu, mărturisiri dureroase despre viața după moartea lui Mircea Diaconu. „Îmi e foarte greu, îngrozitor de greu fără el. E un gol enorm!”

La mai bine de un an de la dispariția lui Mircea Diaconu, durerea nu s-a estompat pentru Diana Lupescu. Actrița, care i-a fost soție și parteneră de scenă timp de 44 de ani, vorbește cu o sinceritate tulburătoare despre golul lăsat în urmă de cel care i-a fost sprijin, prieten și iubire neclintită. Confesiunile sale dezvăluie nu doar suferința unei pierderi uriașe, ci și forța unei legături care a rezistat timpului.

„E un gol enorm” – dorul care nu trece

Diana Lupescu recunoaște că viața fără Mircea Diaconu este o luptă continuă. Absența lui o apasă în fiecare zi, iar procesul de adaptare este departe de a fi încheiat.

„Îmi e foarte greu, îngrozitor de greu fără el. E un gol enorm. Trebuie să fac tot felul de acte, hârtii. Am clipe în care mă simt goală și vulnerabilă.”

Actrița spune că dorul este prezent în fiecare moment, iar responsabilitățile administrative care vin după pierderea unui partener de viață fac totul și mai dificil.

O iubire construită pe comunicare totală

Diana Lupescu mărturisește că relația lor a fost una profundă, bazată pe comunicare și sinceritate. Vorbeau zilnic, indiferent de distanță, iar această apropiere face ca absența lui să fie cu atât mai dureroasă.

„Noi am vorbit în fiecare zi și ne-am spus tot ce aveam pe suflet și dacă nu eram împreună, vorbeam la telefon în fiecare zi. Eu zic că am comunicat total.”

Chiar și acum, actrița simte nevoia să îi vorbească, să îi spună ce o apasă, deși știe că el a sperat până în ultima clipă că va fi bine.

„Și dacă ar fi să îi spun ceva, îi spun că… Dar știu că n-a vrut, până în ultima clipă a sperat că o să fie bine. N-a vrut să mă lase singură. Că mi-e foarte greu, foarte greu, foarte, foarte, foarte greu fără el.”

Ce spunea Mircea Diaconu despre începutul poveștii de iubire cu Diana Lupescu

Povestea lor de dragoste a început neașteptat, într-o sufragerie, la o cafea. Mircea Diaconu povestea cu emoție cum a cerut-o în căsătorie pe Diana Lupescu chiar la prima întâlnire serioasă.

„Am ajuns acolo, ‘ai o cafea, că așa ai zis?’, am băut o cafea în bucătărie, am vorbit de teatru, am mai intrat în sufragerie, nu m-am gândit la nimic înainte, dar în clipa aceea mi-a venit s-o întreb: ‘Dacă te-aș cere de soție, ce-ai zice?’. ‘Aș fi de acord’, a răspuns ea.”

A fost începutul unei căsnicii care a durat peste patru decenii, ani pe care actorul îi descria drept „ani divini”.

Chiar și atunci când erau la distanță, cei doi își păstrau ritualurile. Mircea Diaconu povestea cu tandrețe cum își beau cafeaua „împreună”, chiar și prin telefon.

„Și când eram la Bruxelles știam când își face cafeaua și-o beam la telefon. Și aveam și biscuiți, ea la cafea mănâncă așa ceva. Și-mi luam acei biscuiți cu mine de la București, ca să-i am cu mine.”

Astăzi, aceste amintiri sunt pentru Diana Lupescu atât alinare, cât și durere. O iubire de o viață nu se stinge odată cu plecarea celui drag, iar actrița continuă să își poarte soțul în suflet, cu aceeași intensitate.

Foto – arhivă

