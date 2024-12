Imagini dureroase de la priveghiul lui Mircea Diaconu. Fiica și soția, Diana Lupescu, sfâșiate de tristețe lângă sicriul actorului

Sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Mircea Diaconu a fost depus luni, 16 decembrie 2024, la Teatrul Nottara, din Capitală, iar cei care l-au iubit și prețuit pe îndrăgitul actor au mers să-și ia adio de la el. Soția sa, Diana Lupescu, dar și fiica sunt devastate de moartea actorului.

Imagini dureroase de la priveghiul lui Mircea Diaconu

Mircea Diaconu a murit pe 14 decembrie, după o lungă luptă cu cancerul de colon, la vârsta de 74 de ani. Soția sa, actrița Diana Lupescu, a fost cea care confirmat tragica veste. Luni, 16 decembrie, trupul neînsuflețit al actorului a fost depus în foaierul teatrului Nottara, din București, pentru ca familia, apropiații și publicul să-i poată aduce un ultim omagiu regretatului actor.

În spațiul public au apărut deja primele imagini de la priveghiul lui Mircea Diaconu. Soția sa, Diana Lupescu, a fost surprinsă sfâșiată de durere și nedezlipită de sicriul unde se află cel care i-a fost partener de viață mai bine de 40 de ani. Fiica regretatului artist a fost și ea fotografiată și părea extrem de afectată de pierderea tatălui.

„Mircea, te iubim o veșnicie! Familia ta” – scrie pe coroana funerară pusă de familie lângă sicriul cu trupul neînsuflețit al actorului.

Rodica Mandache, Ioana Tufaru, Alexandru Repan, Ion Haiduc și Catrinel Dumitrescu au venit să-și ia rămas bun de la Mircea Diaconu.

Înmormântarea actorului va avea loc marți, 17 decembrie, la cimitirul Săftica, într-un cadru restrâns, conform dorinței familiei.

Citeşte şi: Cui îi rămâne averea lui Mircea Diaconu. Actorul a avut o pensie consistentă ca europarlamentar. „Sunt zgârcit cu mine. Și biscuiții tot de acasă mi-i aduceam!”

Citeşte şi: Trupul neînsuflețit al lui Mircea Diaconu va fi depus astăzi la Teatru Nottara din București, unde i se va putea aduce un ultim omagiu. Când și unde va avea loc înmormântarea actorului

Citeşte şi: Cine sunt și ce profesii au copiii lui Mircea Diaconu. „Sunt aici și nu au vrut să fugă din țara aceasta îngroziți sau disperați!”

Citeşte şi: Vedetele care i-au adus un ultim omagiu lui Mircea Diaconu. Dan Negru: „Am observat etichetele nedrepte. Asta face politica: falsifică totul”

Mesajele vedetelor după moartea lui Mircea Diaconu

După tristul anunț al morții lui Mircea Diaconu, mai multe persoane publice i-au adus un ultim omagiu actorului care urma să împlinească 75 de ani pe 24 decembrie, chiar în Ajunul Crăciunului.

„M-am întristat, fără cuvinte, când am auzit astăzi că Mircea Diaconu nu mai e printre noi. Cu două zile în urmă mă uitam pe YouTube, într-o pauză de filmări, la «Scrisoarea pierdută», pusă de Liviu Ciulei la Teatrul Bulandra, exact la prima scenă, în care apar Brânzovenescu și Farfuridi, jucați de Mircea Diaconu și Dem Rădulescu. Deși am văzut-o de zeci de ori, râdeam și mă bucuram cu aceeași poftă. Erau geniali.



Consider că Mircea Diaconu a fost și rămâne un uriaș actor în film și în teatru, poate primul actor din filmul românesc care a abordat stilul ‘minimalist’, cum se spune în filmul de azi. Dumnezeu să-l odihnească! Se duce să completeze în ceruri distribuția fabuloasă din ‘Scrisoarea pierdută’. Drum lin printre stele…”, a scris Ștefan Bănică Junior pe Facebook.



„Am numeroase amintiri cu Mircea Diaconu, de pe platourile de filmare. E foarte trist, el este printre ultimii mohicani ai cinematografiei românești, care pleacă. Când se va termina cu noi toți, atunci se va vedea în ce cădere intelectuală și culturală este România. De ce mor marii actori?



Artiștii deosebiți, care au creat ceva, în perioada de glorie a cinematografiei din România, au intrat într-un fel de stres, nu mai au în prezent niciun fel de considerație, intră într-o stare care îi nimicește, care nu le dă perspectivă de viață. Marii artiști se duc și nimeni nu mai spune un cuvânt despre ei. Este o degradare a culturii și cinematografiei românești și ceea ce e frumos dispare”, a spus Dorel Vișan, pentru Click!.

„Am încercat de câteva zile (să-l contacteze pe Mircea Diaconu – n.red.) și nu înțelegeam de ce nu răspunde, pentru că ne știm de foarte multă vreme. (…) Azi am primit indirect vestea că a urcat la stele și am fost extrem de șocată, pentru că ne-am văzut în august. Am fost Stelele Filmului Românesc, la Iași, și am stat de vorbă mult, inclusiv despre unul dintre filmele lui preferate.

A jucat extrem de multe roluri, și la teatru, unde de fiecare dată știa să implice și publicul. Își iubea enorm meseria, își iubea enorm familia. Era fericit că are copii, nepoți… Spunea: ‘Am o familie minunată!’”, a povestit Irina Margareta Nistor, pentru Observator.

Foto – Dumitru Angelescu / Libertatea, Hepta

Urmărește-ne pe Google News