Cine sunt și ce profesii au copiii lui Mircea Diaconu. „Sunt aici și nu au vrut să fugă din țara aceasta îngroziți sau disperați!”

Mircea Diaconu s-a stins din viață sâmbătă, 14 decembrie 2024, la 74 de ani, după o lungă luptă cu cancerul de colon. Actorul, care era căsătorit cu Diana Lupescu, a lăsat în urmă doi copii și o nepoată.

Ana Diaconu este campioană la echitație

Mircea Diaconu, unul dintre actorii emblematici ai teatrului și filmului românesc și fost politician, a fost, de-a lungul vieții, cât se poate de discret cu privire la viața personală. Familia sa – soția, actrița Diana Lupescu (70 de ani) și cei doi copii – Ana și Victor -, a fost mereu protejată și a stat departe de atenția publicului.

Dar cei doi copii s-au făcut remarcați în ultimii ani prin carierele lor distincte. În timp ce Victor i-a călcat pe urme regretatului actor, Ana s-a orientat către un alt domeniu.

Fiica lui Mircea Diaconu are o carieră de succes în domeniul echitației. A participat la numeroase competiții, reprezentând România, iar de-a lungul anilor a obținut rezultate impresionate la diverse concursuri naționale ți internaționale, captând atenția tuturor cu devotamentul și profesionalismul ei.

Ana Diaconu a absolvit Facultatea de Științe Politice și Comunicare și o perioadă a lucrat ca reporter de știri, la TVR, în departamentul Sport. La vârsta de 9 ani a jucat într-un film, „Întâmplări cu Alexandra”, regizat de Cornel Diaconu, dar nu și-a dorit să urmeze această carieră.

„Fiica mea face comunicare, relații publice. A făcut și doi ani de Științe Politice la SNSPA. Nu le-am dat sfaturi în sine de carieră, ci de comportament. Cariera și-o face fiecare cum simte. Nu le-am pus stavile de niciun fel.

Ana noastră a crescut în cabine cu noi, în vremurile urâte și grele cu turnee, cu tot ce însemna, cu frigul… și, când s-a făcut mai mare și o întreba cineva dacă vrea să se facă actriță, spunea: „Vai de mine, dar știu exact despre ce e vorba! Nu o să mă fac niciodată. Te apropii de profesia asta dintr-un miraj, că înăuntru e altfel nu știi sau afli mai târziu, dar ea știa perfect. Și a spus: „Eu nu vreau așa. Nu o interesează absolut deloc”, povestea Mircea Diaconu pentru revista Viva!, acum ceva timp.

„Cred că foarte frumoasă a fost copilăria lor și normală, și firească. Și acum, de asemenea. Reacționează ca noi. Copiii noștri sunt aici și nu au vrut să fugă din țara aceasta îngroziți sau disperați, deși au toate calitățile de tipul acesta. Nici nu le trece prin cap, dar nu pentru că le-am zis noi. Educația este ceea ce văd copiii acasă, aud de la părinții lor și de la școală, dar nu sunt precepte impuse.

Ei au trăit în atmosfera aceasta a credințelor noastre, căci și eu, și Diana vorbim aceeași limbă, aceeași formație, principii de bază. Suntem niște provinciali, în sensul bun al cuvântului, al lucrurilor în care credem. Un mod de viață pe care îl facem și acasă și pe care copiii noștri l-au trăit exact în atmosfera aceea. Iar reacția lor astăzi este exact ca a noastră” – mai spunea regretatul actor despre copiii săi.



Ana Diaconu s-a căsătorit cu fotbalistul Marius Nae în 2008 și are o fiica, Ana Maria, în vârstă de 14 ani. După nuntă, Ana s-a mutat cu serviciul la clubul pentru care juca Marius Nae, Sportul Studențesc, unde lucra ca ofițer de presă. Din păcate căsnicia lor nu a funcționat, iar cei doi s-au despărțit în mare secret.

„Socrul este un om extraordinar. Ne înțelegem perfect. Meseriile noastre și seamănă intre ele, în sensul că suntem plecați mult timp de acasă, eu în cantonamente, dansul în turnee”, a spunea Marius Nae despre Mircea Diaconu, acum mulți ani.

Victor Diaconu este scenograf

Victor Diaconu, fiul regretatului actor, a absolvit Liceul de arte plastice „Nicolae Tonitza”, iar apoi Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică I. L. Caragiale, secția scenografie.

„Victor face arte plastice, face scenografie, pictură… Fiica mea face comunicare, relații publice. A făcut și doi ani de Științe Politice la SNSPA”- spunea actorul despre fiul său, acum câțiva ani, potrivit aceleiași surse.

Victor nu este căsătorit și nu are copii momentan, iar tatăl lui și-a exprimat regretul cu privire la acest aspect.

„Ana Maria are buletin de puțin timp. Are 14 ani. Să vă povestesc o minisecvență. Era în grupa mică la grădiniță, iar fetița mea a spus să merg eu după ea. Și m-am dus eu. Am deschis ușor ușa clasei și am văzut-o jucându-se cu o fetiță. La un moment dat, m-a observat în tocul ușii, s-a oprit, a bătut din palme și a zis: „Mircea al meu!. M-am scurs pe tocul ușii până jos. Și în ziua de azi sunt la fel. E atât de caldă, de iubitoare. O minune de copil.



Până la urmă, atmosfera din casă modelează omul. Fiul meu a venit pe lume la 10 ani diferență de fiica mea, dar el nu e căsătorit. I-am zis: „Tată, gândește-te că vreau să îmi văd și eu nepoții. Și fă ceva, totuși! Nu m-a contrazis, ceea ce sunt vești bune” – a mărturisit Mircea Diaconu.

