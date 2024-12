Modul neașteptat în care Mircea Diaconu a cerut-o pe Diana Lupescu în căsătorie. Povestea lor de dragoste a început cu o cafea

Mircea Diaconu și soția lui, Diana Lupescu, au fost timp de mai bine de 44 de ani împreună, de când s-au cunoscut până la decesul actorului. Diaconu s-a stins din viață pe 14 decembrie 2024, la vârsta de 74 de ani.

Cum a cerut-o Mircea Diaconu pe Diana Lupescu în căsătorie

Povestea de dragoste dintre Mircea Diaconu și Diana Lupescu a început pe neașteptate și s-a întins pe mai bine de patru decenii. În trecut, marele actor a povestit cum și-a cerut soția în căsătorie. Momentul a fost unul spontan, care l-a surprins chiar și pe el, deoarece nu plecase de acasă cu acest plan în gând.

„În 1979, prima noastră întâlnire a fost la Teatrul Bulandra, am vrut să fiu amabil cu o colegă actriță. I-am oferit o cafea, m-a refuzat categoric. La a doua întâlnire, la mare, am pălăvrăgit și cu asta basta”, mărturisea Mircea Diaconu în 2021, în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Citește și: Cu ce se ocupă, de fapt, fiica lui Mircea Diaconu – nimeni nu se aștepta

„În clipa aceea mi-a venit s-o întreb.”

În toamna anului 1980, actorul s-a întâlnit cu Eugenia Vodă și i-a cerut numărul de telefon al Dianei, iar de atunci restul este istorie. A mers la Bacău, au băut o cafea împreună și de atunci au fost nedespărțiți.

„Am simțit nevoia s-o sun, i-am zis că am treburi prin Moldova. «Pot să beau o cafea la tine, la Bacău?» Am ajuns acolo, am băut o cafea în bucătărie, am vorbit de teatru, am mai intrat în sufragerie, nu m-am gândit la nimic înainte, dar în clipa aceea mi-a venit s-o întreb: «Dacă te-aș cere de soție, ce-ai zice?». «Aș fi de acord», a răspuns ea. Am continuat să discutăm. Apoi, seara, am întrebat-o încă o dată: «Hai să fim și serioși, vrei?». Și au trecut ani de atunci. Ne-am căsătorit, ani divini”, mai povestea Mircea Diaconu, tot la Kanal D.

Citește și: Cum a ajuns Eugen Cristea să formeze un cuplu cu Cristina Deleanu: „Nu poți nici să negi, nici să renegi ce-ai trăit”

„Gândim la fel, simțim la fel.”

Au devenit părinți, apoi bunici, și-au construit un cămin și o viață împreună. În tot acest timp, cafeaua a rămas un ritual important în cuplul lor.

„Gândim la fel, simțim la fel. Nu e greu, totul e natural. Culmea e că eu nu beam cafea până să ies cu ea. Nu conta nicio aromă, aveam nevoie de un pretext ca să vorbesc cu ea. De atunci, bem cafeaua împreună în fiecare zi. Am fost cinci ani la Bruxelles și știam exact ora la care făcea ea cafeaua și o sunam. Cafeaua se vorbește, nu se bea. Noi avem un tip de biscuiți, pe care îl luăm din România, și când mergeam la Bruxelles îi luam cu mine, ca să putem bea împreună”, mai povestea Mircea Diaconu, la Antena Stars.

Citește și: Mircea Diaconu, despre mărturisirea Vioricăi Vodă legată de hărțuirea sexuală: „La Hollywood a avut un succes mondial!”

Secretul relației de peste patru decenii dintre Mircea Diaconu și Diana Lupescu

Înainte să se stingă din viață, actorul avea convingerea că cel de lângă tine devine, după o viață petrecută împreună, o parte din tine. Fără el nu mai poți să respiri, iar viața nu mai are sens.

„Viața nu are tipare, ci are principii, reguli. Fiecare simte în celălalt sprijin, putere, curaj, când nu are. Fiecare adaugă ceva și, practic, încet, încet nu poți trăi fără celălalt. Cam asta e: nevoia de celălalt. Nevoia e ca respirația. E minunat că, după atâția ani, ne uităm în spate și vedem construcțiile familiale, nu doar copiii, nepoțica, dar și cuibul nostru, tot ceea ce am făcut împreună în viață, este splendid”, preciza Mircea Diaconu.

Foto: Facebook; Libertatea.ro

Urmărește-ne pe Google News