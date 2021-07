Cu ce se ocupă, de fapt, fiica lui Mircea Diaconu – nimeni nu se aștepta

S-a aflat însă care este pasiunea Anei Diaconu, pasiune ieșită din comun. Aparițiile publice ale Anei sunt rare, întrucât ea a decis să urmeze altă cale în viață față de părinții ei, Mircea Diaconu și Diana Lupescu.

Mircea Diaconu are doi copii, pe Ana și pe Victor. Deși familia este una mică, ea este foarte unită. Ana și-a descoperit încă de la o vârstă fragedă pasiunea pentru echitație, iar de atunci și-a dedicat totul acesteia, având susținerea părinților.

Mai exact, Ana Diaconu a devenit campioană în domeniul echitației. Fiica ei îi calcă pe urme, fiind și ea interesată de lumea elegantă a cailor și competițiilor de echitație.

Despre Ana, actorul și omul politic Mircea Diaconu a spus mai multe, după cum arată Kanal D: „Ea a crescut în teatru, fiind mică în perioada cumplită a turneelor prin case de cultură neîncălzite, trenuri moarte. Vai de viața noastră, cum umblam răciți. De nu știu cate ori am adus-o cu sania pentru că nu aveam voie să circulăm cu mașina. O data mi s-a întâmplat, ca la intoarcere să adoarmă pe sanie. Nu am avut încontro și am legat-o cu cureaua de la pantaloni să nu cadă. Ea a văzut teatrul din interior, din burta sa, cu miraculosși fantastic, așa cum pare din afară. Nu o interesează”.

În trecut, Ana Diaconu și-a exprimat afinitățile politice într-o scrisoare transmisă lui Klaus Iohannis. Ea i-a transmis președintelui aprecierea cu privire la părerea lui legată de Partidul Social Democrat. „Singurul politician de carieră în care am crezut cu adevărat a fost Crin Antonescu”, a spus ea. „Avea discurs, prezenţă de spirit, inteligenţă, avea sare şi piper. Nu mi-ar fi fost ruşine niciodată cu un astfel de preşedinte. Dar ceva s-a întâmplat …brusc! Am căutat explicaţii, scuze, am încercat să inţeleg însă oricât de subiectivă şi părtinitoare am fost, nu am reuşit”.

