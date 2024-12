Vedetele care i-au adus un ultim omagiu lui Mircea Diaconu. Dan Negru: „Am observat etichetele nedrepte. Asta face politica: falsifică totul”

Moartea lui Mircea Diaconu a provocat o suferință profundă tuturor celor care l-au cunoscut și apreciat. Ștefan Bănică Junior, Irina Margareta Nistor, Dan Negru și Dorel Vișan sunt doar câteva dintre persoanele publice care i-au adus un ultim omagiu actorului în mediul online.

Vedetele care i-au adus un ultim omagiu lui Mircea Diaconu

Mircea Diaconu s-a stins din viață sâmbătă, 14 decembrie 2024, la 74 de ani, în urma unei lupte îndelungate cu cancerul de colon. După ce soția lui, actrița Diana Lupescu, a făcut anunțul în mediul online, mai multe vedete i-au adus un ultim omagiu actorului care ar fi împlinit 75 de ani în Ajunul Crăciunului. Printre aceste persoane publice s-au numărat Ștefan Bănică Junior și Dan Negru, dar și politicienii Marcel Ciolacu și George Simion.

Dan Negru

„I-am mulțumit aseară lui Piersic pentru încă o lecție pe care mi-a dat-o de-a lungul prieteniei noastre: îndepărtarea de politică!

La plecarea unui actor imens, precum Mircea Diaconu, am observat etichetele nedrepte: «europarlamentar», «candidat la prezidențiale», «politician». Și Victor Rebengiuc, vorbind la microfoanele mitingurilor, își împarte publicul în două, făcându-i pe unii să uite de talentul său uriaș. E nedrept! Asta face politica: falsifică totul.

Mari scriitori ai istoriei încă poartă etichete politice: Sadoveanu, Goga, Păunescu… Știu că refuzul de a face politică te poate face să fii condus de unii mai proști decât tine. Dar, vorba lui Creangă: «Știu că sunt prost, dar când mă uit în jur, prind curaj»”, a scris Dan Negru pe Facebook.

Citește și: Modul neașteptat în care Mircea Diaconu a cerut-o pe Diana Lupescu în căsătorie. Povestea lor de dragoste a început cu o cafea

Ștefan Bănică Junior

„M-am întristat, fără cuvinte, când am auzit astăzi că Mircea Diaconu nu mai e printre noi. Cu două zile în urmă mă uitam pe YouTube, într-o pauză de filmări, la «Scrisoarea pierdută», pusă de Liviu Ciulei la Teatrul Bulandra, exact la prima scenă, în care apar Brânzovenescu și Farfuridi, jucați de Mircea Diaconu și Dem Rădulescu. Deși am văzut-o de zeci de ori, râdeam și mă bucuram cu aceeași poftă. Erau geniali.

Consider că Mircea Diaconu a fost și rămâne un uriaș actor în film și în teatru, poate primul actor din filmul românesc care a abordat stilul «minimalist», cum se spune în filmul de azi. Dumnezeu să-l odihnească! Se duce să completeze în ceruri distribuția fabuloasă din «Scrisoarea pierdută». Drum lin printre stele…”, a scris Ștefan Bănică Junior pe Facebook.

Citește și: Cui rămâne averea lui Mircea Diaconu. Actorul a avut o pensie consistentă ca europarlamentar. „Sunt zgârcit cu mine. Și biscuiții tot de acasă mi-i aduceam!”

Irina Margareta Nistor

„Am încercat de câteva zile (să-l contacteze pe Mircea Diaconu – n.red.) și nu înțelegeam de ce nu răspunde, pentru că ne știm de foarte multă vreme. (…) Azi am primit indirect vestea că a urcat la stele și am fost extrem de șocată, pentru că ne-am văzut în august. Am fost Stelele Filmului Românesc, la Iași, și am stat de vorbă mult, inclusiv despre unul dintre filmele lui preferate.

A jucat extrem de multe roluri, și la teatru, unde de fiecare dată știa să implice și publicul. Își iubea enorm meseria, își iubea enorm familia. Era fericit că are copii, nepoți… Spunea: «Am o familie minunată!»”, a povestit Irina Margareta Nistor, pentru Observator.

Citește și: Trupul neînsuflețit al lui Mircea Diaconu va fi depus astăzi la Teatru Nottara din București, unde i se va putea aduce un ultim omagiu. Când și unde va avea loc înmormântarea actorului

Dorel Vișan

„Am numeroase amintiri cu Mircea Diaconu, de pe platourile de filmare. E foarte trist, el este printre ultimii mohicani ai cinematografiei românești, care pleacă. Când se va termina cu noi toți, atunci se va vedea în ce cădere intelectuală și culturală este România. De ce mor marii actori?

Artiștii deosebiți, care au creat ceva, în perioada de glorie a cinematografiei din România, au intrat într-un fel de stres, nu mai au în prezent niciun fel de considerație, intră într-o stare care îi nimicește, care nu le dă perspectivă de viață. Marii artiști se duc și nimeni nu mai spune un cuvânt despre ei. Este o degradare a culturii și cinematografiei românești și ceea ce e frumos dispare”, a spus Dorel Vișan, pentru Click!.

Citește și: Cine sunt și ce profesii au copiii lui Mircea Diaconu. „Sunt aici și nu au vrut să fugă din țara aceasta îngroziți sau disperați!”

Silviu Biriș

„A murit, Mircea! Mircea Diaconu. Noi creștini spunem că s-a mutat la Domnul, la cele veșnice! A plecat un mare artist. Un om care mi-a făcut copilăria, adolescența, tinerețea și maturitatea mai frumoase. A plecat într-o zi atât de importantă pentru breasla noastră: zi de praznic al Sfântul Mucenic Filimon, ocrotitorul făcătorilor de spectacole. Fie-i în veci memoria binecuvântată cu dragostea lui Hristos!”, a scris Silviu Biriș pe rețelele sociale.

Marcel Ciolacu

„Astăzi ne-a părăsit marele nostru actor, Mircea Diaconu. Vom păstra în memorie rolurile sale magistrale, dar și replicile savuroase care l-au făcut celebru. La fel cum ne vom aminti de implicarea sa în momentele cheie din istoria recentă a României, atunci când societatea avea nevoie de repere credibile. Dumnezeu să îl odihnească în pace! Drum lin, maestre!”, a spus și Marcel Ciolacu.

George Simion

„Mircea Diaconu ne va sfătui din ceruri de acum înainte. A fost un om al echilibrului, înainte de orice. Odihnește-te în pace, maestre!”, a spus George Simion.

Foto: Facebook; Libertatea.ro

Urmărește-ne pe Google News