Mircea Diaconu a murit pe 14 decembrie 2024, la vârsta de 74 de ani. Actorul suferea de cancer de colon. Cu o carieră de peste cinci decenii în domeniul actoriei, dar și datorită activității politice, regretatul actor avea o pensie considerabilă și o avere frumușică.

Ce avere avea Mircea Diaconu

Mircea Diaconu s-a stins din viață pe 14 decembrie cu 10 zile înainte de împlinirea vârstei de 75 de ani, după o lungă și grea luptă cu cancerul de colon.

Mireca Diaconu a avut o activitate bogată în actorie, dar avea și legături strânse cu lumea politică. A fost europarlamentar timp de cinci ani, funcție pentru care era plătit cu 6.500 de euro. Fostul manager al Teatrului Nottara și-a investit banii în terenuri și imobile.

„Da, sunt zgârcit cu mine. Numai cu mine sunt zgârcit, în rest, cu nimeni altcineva din jur. Nu sunt zgârcit, sunt atent, nu-mi place să-mi bat joc de nimic. Indemnizația e de 6.300-6.500 de euro de europarlamentar. Nu există cotă forfetară. Există o sumă pentru birou, în rest există diurnă, pe care deputații o primesc pe semnătură și pe muncă.

Am sugerat la cei de aici să facă același lucru, rezolvă toate problemele cu putință, rezolvă cazările, pentru că nu are nimeni bani de cazare acolo. Stăteam într-un cartier foarte bun, dar atât de frumos. Era la etajul 2 cu terasă deasupra grădinilor, era atât de frumos, am umplut-o cu mușcate, mi-am adus de acasă și mobilier de terasă și scaune și tot. Am vrut să mă simt bine. Și biscuiții tot de acasă mi-i aduceam. Nu sunt zgârcit, vreau să mă simt bine”, a declarat Mircea Diaconu în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, la Kanal D.

În 2019, Mircea Diaconu a candidat la alegerile prezidențiale, iar în declarația sa de avere de la momentul respectiv se regăseau următoarele: un apartament și grajd de 50 mp; două case; 5 terenuri intravilane; trei mașini (1 de epocă); suma de 120.000 de euro în conturi și o casă de vacanță.

Ce pensie avea Mircea Diaconu

Actorul cunoscut pentru rolurile sale din filme celebre precum „Filantropica”, „Actorul și sălbaticii”, „Mere roșii” sau „Buletin de București” beneficia de o pensie de 37.752 de lei pe an, pentru limită de vârstă, dar și o pensie de merit, oferită de statul român, în valoare de 52.092 lei pe an. Din alte surse, actorul a mai primit 69.674 de euro. Iar din partea partidului Pro România a primit 244.527 de lei și din drepturile de autor a beneficiat de 2.200 de lei.

Potrivit cancan.ro, actorul și soția sa aveau și un patrimoniu imobiliar semnificativ, incluzând cinci terenuri (trei achiziționate și două moștenite) și cinci imobile. Printre proprietăți se numără un teren de 2.000 de metri pătrați, cumpărat în 2000, dar și un grajd moștenit în 1974.

Mircea Diaconu a lăsat un testament înainte de moarte în care a precizat cum va fi împărțită averea sa.

„Copiii, familia, amintirile și locurile din jurul nostru. (…) Nu țin banii în bancă, nu cred în chestia asta. Îi bag în terenuri, în păduri. Ce am nevoie sau să rămână copiilor și generațiilor ce vin”, a declarat Mircea Diaconu în urmă cu ceva timp.

