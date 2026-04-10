Mihai Stoica, impresionat de felul în care Răzvan Lucescu s-a comportat la priveghiul tatălui său: „Gena familiei Lucescu este ceva inexplicabil”

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a vorbit despre felul în care Răzvan Lucescu s-a comportat la priveghiul tatălui său. Trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu a fost dus pe Arena Națională, acolo unde mii de persoane au venit să ofere un ultim omagiu. Răzvan Lucescu a fost cel care i-a întâmpinat pe toți și a primit condoleanțe ore în șir, cu o decență și o demnitate ieșite din comun.

Meme Stoica, impresionat de puterea de care a dat dovadă Răzvan Lucescu

Mircea Lucescu a murit pe 7 aprilie la Spitalul Universitar din București. Marele antrenor și-a dorit să fie dus pe terenul de fotbal, motiv pentru care Arena Națională a fost locul unde s-a ținut priveghiul.

Sute de Peste 10.000 de oameni au venit să își ia adio de la Mircea Lucescu pe Arena Națională. Răzvan Lucescu a fost cel care le-a strâns mâna și a primit condoleanțele tuturor, arătând un respect și o reziliență rar întâlnite, în special în astfel de momente.

Mihai Stoica a vorbit despre puterea de care a dat dovadă Răzvan Lucescu și a spus că gena familiei este inexplicabilă.

Citește și: Răzvan Lucescu, discurs emoționant la slujba de înmormântare a lui Mircea Lucescu: „Nu și-a putut stăpâni emoțiile”

„Ne întrebam cu toţii de unde are resurse Răzvan să stea de ieri în picioare şi să primească condoleanţe din partea tuturor. Şi după mi-am dat răspunsul. Gena familiei Lucescu este ceva inexplicabil. Cum nea Mircea a antrenat până în ultima clipă a vieţii, aşa şi Răzvan a avut puterea asta.

Acum, într-adevăr, realizăm cât de mare a fost acest om. Recunoaşterea internaţională a acestui om este uluitoare.

Te simţi dator în momentul în care asişti la un eveniment cu o asemenea anvergură. Am fost, într-adevăr, la funeraliile lui Helmuth, la ale lui nea Emi, dar anvergura pe care a avut-o nea Mircea este colosală”, a declarat Mihai Stoica, potrivit primasport.ro.

Mircea Lucescu, condus pe ultimul drum

Mircea Lucescu a fost înmormântat vineri, 10 aprilie, cu onoruri militare, la Cimitirul Bellu din București.

Citește și: Imaginile durerii. Neli Lucescu de mână cu fiul, Răzvan Lucescu, și nora, Ana-Maria, în urma cortegiului funerar al lui Mircea Lucescu

Aproximativ 15.000 de oameni și-au luat adio de la marele antrenor în cursul zilelor de miercuri și joi, când trupul neînsuflețit a fost depus la Arena Națională.

Înmormântarea a fost rezervată pentru familie și apropiați. Cortegiul funerar a plecat în jur de ora 9:00 de la stadion la Biserica Sfântul Elefterie, unde a avut ceremonia religioasă. La orele 12:00, cortegiul a plecat spre cimitir, unde Mircea Lucescu a fost înmormântat cu onoruri militare.

