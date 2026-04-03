Situație incredibilă pentru o româncă, în Japonia. A fost acuzată de „hărțuire olfactivă”, după ce a folosit un deodorant cumpărat din România

Situație cel puțin ciudată, după ce o tânără româncă stabilită în Japonia a mers la un studio de pilates și a fost acuzată de „hărțuire olfactivă”. Femeia a explicat că totul a pornit de la un deodorant parfumat pe care îl folosise înainte de antrenament.

Acuzată de „hărțuire olfactivă” în Japonia

Ikeda, o tânără româncă stabilită în Japonia a explicat că a fost la o ședință de pilates, însă recepționera studioului i-a atras atenția că în incintă nu sunt tolerate parfumurile.

Tânăra a explicat că nu aplicase parfum, ci doar un deodorant din România. Cu toate acestea, personalul studioului a decis să emită un avertisment oficial, pentru că mirosul discret pe care îl percepea românca era resimțit intens de către alții.

„Am fost acuzată de hărțuire olfactivă în Japonia (…) Nu țin minte să mă fi dat cu parfum. În principiu, eu nu prea suport parfumul la sport și e o chestie pentru mine care simt că mă îneacă, simt că mă deranjează (…) Mi-a spus (n.r. femeia de la recepție) că este un studio care nu tolerează mirosul de parfum (…)

Nu am stat să mă cert cu ea, i-am zis că îmi pare rău și dacă vrea să mă duc să fac un duș. Ce altceva puteam să zic? Apoi mi-a zis că de data asta e ok, dar de viitoare mă roagă să fiu mai atentă”, a povestit tânăra pe TikTok.

Japonezii și mirosurile

În cultura japoneză, mirosurile sunt considerare ofensatoare, mai ales în spațiile publice sau în locațiile de antrenament. Japonezii sunt extrem de sensibili la mirosurile puternice, așa că Ikeda a decis să își cumpere un deodorant fără miros din Japonia.

„Mi-am luat acum un deodorant din Japonia fără miros. Bănuiesc cu asta a fost problema. Deodorantul meu din România care e prea strong pentru japonezi. E pentru prima dată când am fost acuzată de asta. Întotdeauna am avut grijă, pentru că știu că japonezii au o sensibilitate la mirosuri”, a mai spus ea.

De ce nu e bine să folosești parfum în Japonia

Călătorii își pot arăta respectul față de țările pe care le vizitează dacă își fac timp să se informeze despre obiceiurile locale înainte de sosire.

Japonia, în special, are mai multe tradiții de care ar trebui să ții cont în timpul călătoriei. Deși poate știi că nu este bine să lași bețișoarele înfipte vertical în mâncare, mai ales în orez, din cauza asocierii cu moartea și ritualurile funerare, alte reguli sociale îți pot fi mai puțin cunoscute.

De exemplu, trebuie să fii pregătit să îți ții gunoiul la tine din cauza lipsei coșurilor de gunoi, să eviți să mănânci și să bei în timp ce mergi și să nu faci gesturi de afecțiune în public.

Japonezii tind, de asemenea, să dezaprobe purtarea parfumurilor puternice în spațiile publice.

Deși produsele cosmetice și de îngrijire a pielii au vânzări ridicate în Japonia, piața parfumurilor este una dintre cele mai mici din lume.

Chiar dacă unele persoane folosesc parfumuri ușoare, este recomandat să fii precaut pentru a nu contribui la „sumehara” sau „hărțuirea olfactivă”.

Problema nu se limitează la parfumuri, ci include și balsamurile de rufe, loțiunile și chiar fumul de țigară.

Poate îți place parfumul pe care îl folosești, însă ar fi mai bine să îl lași acasă înainte de a pleca în Japonia.

În Japonia, însă, evitarea parfumului este regula în majoritatea situațiilor în care interacționezi cu alți oameni.

