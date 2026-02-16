Probleme grave pentru Gabriela Cristea și Tavi Clonda. De ce au ratat vacanța la Roma: „Acum, doar mulțumesc Domnului”

Gabriela Cristea și Tavi Clonda au ratat vacanța la Roma, din cauza unor probleme de sănătate pe care cele două fetițe le-au avut. Cei doi au trecut prin momente de panică după ce Iris și Victoria s-au îmbolnăvit. Din cauza acestei situații, cei doi și-au ratat vacanța la Roma, programată de Sfântul Valentin, pe 14 februarie.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda au anulat vacanța romantică la Roma

Gabriela Cristea și Tavi Clonda au fost nevoiți să își anuleze vacanța romantică de 14 februarie la Roma, după ce fetițele lor s-au îmbolnăvit.

Fosta prezentatoare Tv a vorbit pe rețelele de socializare despre cum se simt acum cele două fetițe care au făcut enterocolită.

„Dacă vrei să-L faci pe Dumnezeu să râdă, spune-I despre planurile tale (Woody Allen). Așa și noi… În poza asta sunt după 3 zile de nesomn și cu alergat de la un copil la altul, după o tură zdravănă de enterocolită. La ora asta trebuia să încep să mă pregătesc de vacanța romantică a părinților la Roma, de Valentines Day.

În schimb, am părul făcut câlți, după 3 zile de învârtit pe toate pernele din casă, cred că mai am și un pic de vomă pe tricoul pe care nu am reușit să îl schimb după ultimul episod de genul și abia aștept să-mi fac un duș. Perioada asta mi-a adus aminte de momentele de după naștere, mămicile știu ce zic”, a scris Gabriela Cristea, pe Instagram.

„Mai am nevoie doar de un duș bun și răbdare”

Gabriela Cristea a continuat mesajul și a spus că este extrem de obosită, dar recunoscătoare că fetele sunt bine. Ea le-a mărturisit urmăritorilor că are nevoie doar de un duș și răbdare. În plus, Roma va rămâne în același loc și peste 2 luni, iar ea și soțul ei au reușit să reprogrameze avionul și cazarea.

„La ora asta trebuia să așez cu grijă hainele cu care să-mi fac poze instagramabile în Piazza di Spagna, unde ne luasem o cazare senzațională. Acum, doar mulțumesc Domnului că e liniște la burtici de 5–6 ore, toată lumea a mâncat și suntem cu toții hidratați.

Mai am nevoie doar de un duș bun, răbdare să-mi descâlcesc părul și un somn liniștit. PS: Găsim Roma tot acolo și peste 2 luni, pentru că am reușit (cu o taxă în plus) să reprogramăm avionul și cazarea”, a mai spus vedeta.

Și Tavi Clonda a vorbit despre problemele fetițelor sale. El a mărturisit că îi place să aibă grijă de fete și că vor petrece toți patru Ziua Îndrăgostiților, acasă.

„Ca o familie unita ce suntem,s-a alaturat si Victoria surioarei ei cu enterocolita dimineata la ora 5 cu primele simptome… Nu mai pleaca parintii ca indragostitii nicaieri,(maine trebuia plecam la Roma) petrecem Valentines Day toti 4 acasa!! Sincer,mie o sa mi placa tare mult sa am grija de toate fetele mele”, a scris Tavi Clonda pe internet.

