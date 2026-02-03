Lumea sportului italian este în doliu după moartea prematură a lui Nicolas Giani, fost fotbalist crescut de Inter Milano, care s-a stins la doar 39 de ani, după o luptă grea și îndelungată cu o boală gravă. Fostul fundaș, cunoscut pentru cele aproape 200 de meciuri disputate în Serie B, lasă în urmă o familie îndurerată: pe soția sa, artista româncă Raluca Giani-Ioniță, și pe fiica lor, Bianca.

O carieră solidă, frântă de un diagnostic nemilos

Nicolas Giani s-a născut la Como, pe 13 martie 1986, și a făcut primii pași în fotbal la US Cassina Rizzardi, înainte de a ajunge la academia lui Inter Milano. A evoluat pentru numeroase cluburi din Italia, printre care Cremonese, Vicenza, Perugia, SPAL, Spezia sau Feralpisalò. A fost internațional italian U18 și U19 și a participat la Euro 2005.

În 2022, după o carieră de două decenii, Giani a fost nevoit să se retragă din cauza unui diagnostic devastator. Timp de patru ani, a urmat tratamente dificile, însă boala a învins în cele din urmă.

Soția lui, Raluca Giani-Ioniță: pictorița româncă apreciată în Italia

Raluca Giani-Ioniță, soția fotbalistului, este o pictoriță româncă stabilită în Italia, cunoscută în special în regiunea Lombardia. Ea a realizat portrete pentru numeroase personalități, printre care Bob Sinclair, Iginio Massari, Paolo Bargiggia, Andrea Mainardi sau Kevin Nyerere.

Cei doi s-au cunoscut în 2012, iar un an mai târziu s-au căsătorit. Raluca a fost alături de Nicolas în toată perioada dificilă a bolii, iar moartea lui a lăsat-o profund îndurerată, la fel ca pe fiica lor, Bianca.

Patru ani de luptă și un final nedrept

După retragerea din fotbal, Giani a început tratamentele recomandate de medici, însă evoluția bolii a fost agresivă. Prietenii, foștii colegi și cluburile la care a jucat au transmis mesaje de condoleanțe, subliniind caracterul său puternic și profesionalismul de care a dat dovadă pe teren.

Moartea lui Nicolas Giani reprezintă o pierdere uriașă pentru familia sa, dar și pentru comunitatea fotbalistică italiană, care îl descrie drept un sportiv dedicat și un om cu un suflet extraordinar.

Foto – Facebook

