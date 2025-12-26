Raluca Aprodu, detalii din culisele serialului „Cei trimiși” și planurilor ei de Crăciun: „Nu pot să zic că această sărbătoare mă dă pe spate” / Exclusiv

Raluca Aprodu ne-a oferit detalii exclusive din culisele celui mai nou proiect al ei, „Cei trimiși”, primul serial polițist-paranormal din România, disponibil exclusiv pe Voyo. Raluca ne-a dezvăluit care i s-a părut cea mai grea provocare, dar și cum s-a înțeles cu realizatorului producției, Anghel Damian. Totodată, actrița ne-a spus ce planuri are de Crăciun și Revelion.

Raluca Aprodu, detalii din culisele serialului „Cei trimiși” și planurilor ei de sărbători

Raluca Aprodu (40 de ani) joacă rolul principal în „Cei trimiși”, primul serial polițist-paranormal din România. Producția, disponibilă exclusiv pe Voyo, spune povestea unei mame care încearcă să rezolve o crimă stranie, în timp ce se străduiește, totodată, să facă pace cu pierderea fiului ei, Toma, înecat cu trei ani înaintea evenimentelor din serial. Protagonista ne-a spus ce provocări a întâmpinat la filmări, cum s-a înțeles cu echipa, dar și ce planuri are de sărbători.

Cum s-a înțeles cu Anghel Damian, realizatorul „Cei trimiși”

Joci rolul principal în „Cei trimiși”, primul serial polițist-paranormal din România. Care a fost cea mai dificilă zi de filmare pentru tine?

Toate zilele au fost foarte dificile și nu mă alint aici, chiar au fost. Este un personaj destul de complex și am avut situații de viață de trăit, de jucat, foarte, foarte intense. Este un serial intens, lucru care credem noi că s-a transmis și în materialul final.

Eu, cu regizorii acestui proiect și cu directorul de imagine, glumim că a fost un pic ca-n tranșee, adică nu ne-am dat seama când a început și când s-a terminat. Parcă a fost ca un vis. A fost un foarte intens, am filmat foarte multe ore. Timpul a fost foarte scurt, mult mai scurt decât ar fi trebuit pentru un asemenea serial, dar astea sunt condițiile la noi. Noi credem real că tot efortul nostru a meritat.

Cum te-ai înțeles cu Anghel Damian pe set?

Extraordinar m-am înțeles, noi ne știm de foarte mulți ani, am foarte mare încredere în el, am avut o sfântă treime, cum îi zic eu, Anghel Damian, Mihai Brătila regizor și la imagine Zoran Simulov, niște oameni extraordinar de talentați, de preocupați ca lucrurile să iasă bine și în care am avut încredere oarbă, pentru că eu nu am avut timp să gândesc foarte mult ce fac, știu că filmam și mă uitam la ei și dacă ei dădeau din cap că e ok, aveam încredere în ei.

Experiențe paranormale și interpretarea unei mame care și-a pierdut fiul

Apropo de paranormal, tu ai avut vreodată vreo experiență paranormală până acum?

Da, trăiesc această viață în 2025 și mi se pare că tot ce trăim este paranormal, de la pandemie, la războaie și la toate lucrurile pe care noi le credeam absolut imposibile. Mie viața în sine mi se pare un pic paranormală și pare că o metaforă, nu e. Cu siguranță că toți avem asta, cu siguranță avem intuiții, visăm lucruri care se întâmplă mai târziu, premoniții, deci cu siguranță că am avut, da.

Personajul pe care îl joci este marcată profund de pierderea copilului ei, fiului ei. Te-ai raportat la o pierdere personală pentru a accesa acea emoție?

Da, știu că e o întrebare pe care oamenii o pun actorilor. Noi avem un spectru emoțional foarte larg. Nu aș putea să spun că m-am gândit în special la o pierdere din viața mea, dar suntem antrenați pentru asta. Sunt actriță de teatru de 20 de ani și cumva să accesez emoții care pe care le-am simțit la un moment dat, chiar dacă exterior nu s-a întâmplat unul la unul cu situația personajului, este o chestie care se cheamă meseria de actor și fiecare și-o face în funcție de talentul, experiența și dorința lui de a explora limitele personale.

Ce planuri are de Crăciun și Revelion și ce consideră cea mai importantă realizare a ei pe anul 2025

Ce planuri ai de sărbători? Cu cine vei petrece Crăciunul și Revelionul?

Să mă odihnesc și să-mi închid telefonul. Cu oameni dragi mie.

Care e cea mai frumoasă amintire a ta de Crăciun?

Nu am una cea mai frumoasă. Sunt momente. Nu pot să zic că această sărbătoare mă dă pe spate, pentru că mi se pare că e o sărbătoare care te obligă să faci lucruri pe care de-a lungul anului le faci mai rar. Mie îmi place să trăiesc anul ca și cum ar fi Crăciunul și de Crăciun să mă odihnesc și să mănânc mâncare bună.

Care ai zice că a fost cea mai importantă realizare a ta pe anul 2025? Cea mai importantă reușită?

Că m-am păstrat sănătoasă la cap. Lucrul pe care nu-l pot spune despre mulți oameni pe care i-am întâlnit anul ăsta. Da, îmi cer scuze, ăsta e adevărul, nu vreau să vorbesc frumos la televizor.

