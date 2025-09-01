PSD, reacții dure după ce Ilie Bolojan a amenințat cu demisia. Mihai Fifor: „După ce ai făcut haos în jurul tău, îți iei jucăriile și pleci!”

Tensiunile din coaliția de guvernare au atins un nou prag după ce premierul Ilie Bolojan a amenințat că își va da demisia dacă nu se găsește o soluție pentru reducerea numărului de angajați din sectorul public. Reacțiile din partea Partidului Social Democrat (PSD) nu au întârziat, liderii formațiunii criticând dur gestul premierului și punând sub semnul întrebării capacitatea acestuia de a conduce un guvern de coaliție.

„Este o decizie unilaterală”

Premierul Ilie Bolojan a stârnit controverse în cadrul coaliției de guvernare după ce, potrivit unor surse citate de HotNews, a declarat în ședința de duminică că „dacă nu se găsește o soluție pentru reducerea numărului de angajați de la stat, trebuie să căutați alt premier”. Această amenințare cu demisia a fost percepută de partenerii de coaliție ca un gest impulsiv și unilateral.

Secretarul general al PSD, Paul Stănescu, a fost întrebat de jurnaliști pe holurile Parlamentului despre afirmația lui Ilie Bolojan privind o posibilă retragere. Răspunsul său a fost scurt și tranșant: „Este o decizie unilaterală.” Această replică reflectă lipsa de susținere din partea PSD pentru o abordare pe care o consideră impulsivă și lipsită de consultare.

Mihai Fifor: „Nu te mai ia nimeni în serios”

Președintele PSD Arad, Mihai Fifor, a fost și mai vehement în reacția sa, publicând pe Facebook un mesaj în care îl acuză pe Bolojan de comportament iresponsabil:

„După ce ai făcut haos în jurul tău, te superi pe sat, îți iei jucăriile și pleci. Asta nu poate să îți atragă respectul partenerilor și, cu atât mai puțin, pe cel al românilor onești.”

Fifor face aluzie la povestea lui Ionică și lupul, sugerând că amenințările repetate ale premierului nu mai impresionează pe nimeni și sunt percepute ca un joc politic lipsit de seriozitate.

Un alt punct central al criticii PSD este legat de rezultatul alegerilor. Mihai Fifor subliniază că PNL a obținut doar 14% din voturi, ceea ce face imposibilă guvernarea fără sprijinul partenerilor din coaliție:

„Premierul trebuie să accepte o realitate simplă: PNL a luat în alegeri doar 14%, iar guvernul pe care îl conduce poate funcționa doar pentru că are în spate o coaliție din care fac parte mai multe partide.”

Deși PSD susține ideea unei reforme administrative, liderii partidului resping metodele propuse de Bolojan, pe care le consideră brutale și neadaptate la realitățile locale. Fifor afirmă:

„PSD nu va bloca o reformă a administrației locale prin eliminarea cheltuielilor inutile, dar nu acceptăm tăieri de tip ‘ghilotină’, impuse otova pe procente stabilite la centru.”

