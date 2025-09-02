Ilie Bolojan, după amenințarea cu demisia: „Reducem cheltuielile sau vom fi forțați să desființăm localități. Nu ne permitem să îi mai dezinformăm pe români!”

Premierul Ilie Bolojan a prezentat marți, în cadrul unei conferințe de presă la Palatul Victoria, planul de reformă în administrația publică locală. Declarațiile sale au venit la două luni de la preluarea mandatului, într-un moment în care presiunile politice și economice se intensifică.

Un deficit de 10% din PIB și măsuri în cascadă

„S-au împlinit două luni de când guvernul a preluat mandatul. Situația bugetară era mult mai gravă decât cea pe care o cunoșteam”, a declarat Ilie Bolojan în deschiderea conferinței, citat de Digi24. Premierul a subliniat că, în fața unui deficit bugetar apropiat de 10% din PIB, soluțiile nu pot fi simplificate la o singură măsură fiscală. Guvernul a adoptat două pachete de măsuri până acum: primul a vizat reducerea unor dezechilibre, iar al doilea, depus recent în Parlament, are ca scop eliminarea privilegiilor nejustificate din sectorul public și combaterea evaziunii fiscale.

„La un deficit de aproape 10% din PIB nu era posibil să luăm o singură măsură. Primul pachet adoptat a rezolvat o parte din probleme. Al doilea pachet reduce privilegiile din sectorul public care nu aveau în spate performanță”, a explicat Bolojan.

Administrația locală – o verigă esențială în reforma bugetară

Premierul a insistat că reforma administrației locale este o componentă esențială pentru echilibrarea bugetului. Cu peste 150.000 de angajați în aparatele proprii și în zonele de asistență socială, administrația locală reprezintă un bloc major de cheltuieli.

„Acest pachet este complementar pachetului fiscal, pentru că fără el nu reducem o componentă importantă de cheltuieli pe care statul nu o mai poate suporta în anii următori. Zona de administrație locală este un bloc mare de cheltuieli care adună peste 150.000 de oameni, parte în aparatele proprii, parte în zonele de asistență socială. Iar controlul cheltuielilor de personal e o miză importantă, pentru că dacă nu controlăm cheltuielile inutile, riscăm să ne întoarcem anul viitor în situația din acest an”, a avertizat Bolojan.

Deși nu au existat angajări suplimentare, cheltuielile de personal au crescut cu 10% în primele șase luni ale anului, față de aceeași perioadă din 2024, în ciuda estimărilor care prevedeau o scădere de 5%. „Nu s-au desființat nici măcar posturile vacante”, a punctat premierul, criticând lipsa de acțiune în reducerea aparatului administrativ.

Amenințarea cu demisia și lipsa consensului politic

În ultimele zile, tensiunile din coaliție au escaladat, iar Ilie Bolojan a lansat un avertisment dur: dacă nu va fi susținut în reducerea numărului de angajați din primării, își va da demisia. „Ori reducem cheltuielile și putem funcționa pe actuala schemă administrativă sau vom fi forțați să facem o reorganizare administrativă și să desființăm localități care nu își pot susține activitatea”, a declarat el.

Premierul a explicat că pachetul dedicat administrației locale are trei direcții: creșterea capacității administrative – unde există consens, descentralizarea – care beneficiază de acord pentru transferuri la primării, și reducerea de personal – unde nu s-a ajuns la un acord. „Administrația e dimensionată pe baza unui număr maxim de posturi, raportat la numărul de locuitori, și fiecare localitate știe câți angajați poate să aibă maxim”, a precizat Bolojan.

Transparență și responsabilitate

Premierul a cerut transparență totală în comunicarea cu cetățenii.

„Când Ministerul Dezvoltării a propus o reducere de 25%, am înțeles că efectele sunt nule: se desființează doar posturi vacante. Nu îmi pot permite să vin în fața cetățenilor cu astfel de soluții. De aceea am propus o analiză corectă asupra administrației. (…)

Eu personal știu că funcționează aceste lucruri, pentru că eu le-am făcut. Dacă vă uitați la Oradea și la județul Bihor, am arătat că se poate. O reducere de 10% înseamnă aproximativ 13.000 de concedieri. Nu ne permitem să îi mai dezinformăm pe români. Ministerul Dezvoltării va veni în această săptămână cu toate datele din teren”, a spus el, pledând pentru o reformă reală, susținută politic și administrativ. În lipsa acesteia, avertizează Bolojan, România riscă să se confrunte cu o criză bugetară profundă și cu măsuri radicale, precum desființarea unor localități.

