Mama gemenilor din Ploiești, care au murit în timp ce ea făcea un live pe Facebook, declarații tulburătoare la 4 ani după tragedie. „Se putea întâmpla oricui!”

La patru ani de la una dintre cele mai cutremurătoare tragedii care au zguduit România, Andreea Vizu, mama gemenilor din Ploiești care au căzut de la etajul 10 în timp ce ea era live pe Facebook, revine în atenția publicului cu declarații șocante.

Andreea Vizu, declarații neașteptate după tragedia morții gemenilor ei

Eliberată recent din penitenciar, femeia a reapărut pe rețelele sociale, unde vorbește cu o aparentă detașare despre pierderea copiilor și despre viața sa de după detenție.

„Asta se putea întâmpla oricui. Mă așteptam ca cel mare să pățească ceva, nu gemenii mei”, a spus Andreea într-un live pe TikTok, stârnind reacții puternice din partea urmăritorilor. Tonul ei, lipsit de emoție, contrastează dureros cu gravitatea evenimentului care a marcat o țară întreagă.

Andreea a fost eliberată din închisoare mai devreme

În seara de 11 august 2021, cei doi gemeni, în vârstă de doar doi ani, au căzut în gol de la etajul 10 al unui bloc din Ploiești. Mama lor, Andreea, se afla în acel moment într-un live pe Facebook, iar lipsa de supraveghere a fost considerată decisivă în producerea tragediei.

Condamnarea Andreei Vizu, mama gemenilor din Ploiești, a venit după un proces marcat de amânări și controverse, în urma tragediei din 11 august 2021, când cei doi copii ai săi au căzut de la etajul 10 în timp ce ea era live pe Facebook. Inițial, instanța a decis o pedeapsă cu suspendare, însă în februarie 2023, Judecătoria Ploiești a pronunțat o sentință definitivă: trei ani de închisoare cu executare pentru ucidere din culpă. Pe lângă detenție, femeii i s-a impus participarea la trei programe de reintegrare socială, organizate de Serviciul de Probațiune Prahova sau în colaborare cu instituții comunitare. Deși pedeapsa prevedea trei ani de încarcerare, Andreea a fost eliberată mai devreme, în condiții care nu au fost pe deplin clarificate public, stârnind reacții și speculații în spațiul online.

În prezent, Andreea este din nou activă online, unde abordează subiectul cu o sinceritate care pare, pentru unii, tulburătoare. Vorbește despre fiul ei mai mare, David, care a fost preluat de rudele paterne imediat după tragedie, dar nu oferă detalii clare despre situația actuală a copilului. În live-urile sale, face referiri la momente tensionate și la dificultățile din relația cu acesta.

Înainte de tragedie, Andreea posta pe Facebook mesaje pline de durere și iubire maternă, exprimând sacrificiile făcute pentru copiii ei: „Sunt mamă, nu sunt o super eroină, nici din oțel, dar pentru copiii mei aș fi orice. Am trecut nopți întregi cu lacrimi în ochi, dar dimineața am zâmbit, ca să nu simtă ei niciun regret. Poate nu am tot ce îmi doresc, poate nu am bani sau haine scumpe, dar am brațele care îi țin strâns când le e frică, și sufletul care se rupe când îi văd triști.”

