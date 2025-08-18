Mama gemenilor din Ploiești care au căzut de la etajul 10, eliberată din închisoare mai devreme. Femeia era live pe TikTok în timpul tragediei

Mama gemenilor din Ploiești, care au murit după ce au căzut de la etajul 10, și-a ispășit o parte din pedeapsă și a reușit să scape de închisoare mai devreme. Femeia se află din nou în libertate și este șocant cu ce se ocupă acum.

Mama gemenilor din Ploiești, morți după ce au căzut de la etaj, a ieșit din închisoare

Cazul gemenilor din Ploiești care au murit după ce au căzut de la etajul 10 a șocat întreaga țară. Totul s-a întâmplat în 2021, iar ama lor, cea care trebuia să îi supravegheze, era într-o altă cameră, făcând live pe TikTok. Femeia a fost condamnată la trei ani de închisoare cu executare în februarie 2023.

Ea și-a ispășit o parte din pedeapsă și a reușit să iasă din închisoare. Odată ce a fost pusă în libertate, femeia a revenit la vechile obiceiuri: continuă să facă live-uri pe TikTok. Ea a postat recent un videoclip cu fotografii ale copiilor săi, însoțit de un mesaj vocal emoționant, care nu îi aparține.

„Sunt mamă, nu sunt o super eroină, nici din oțel, dar pentru copiii mei aș fi orice. Am trecut nopți întregi cu lacrimi în ochi, dar dimineața am zâmbit, ca să nu simtă ei niciun regret. Am îndurat dureri, lipsuri și oboseală, dar dragostea mea nu le-a lipsit niciodată. Poate nu am tot ce îmi doresc, poate nu am bani sau haine scumpe, dar am brațele care îi țin strâns când le e frică, și sufletul care se rupe când îi văd triști. Pentru ei aș trece prin foc, aș înfrunta lumea, aș cădea și m-aș ridica de o mie de ori. Un copil nu are nevoie de o mamă perfectă ci de o mamă prezentă care luptă, care nu are tot, dar le dă tot. Așa sunt eu. Mă ridic din genunchi pentru ei, sper și muncesc pentru ei. Ei sunt inima mea până la ultima mea suflare.”

Femeia a fost trimisă în judecată pentru ucidere din culpă

Așa cum era de așteptat, Andreea Vizu, mama gemenilor, a fost trimisă în judecată pentru ucidere din culpă în aprilie 2022, după patru amânări.

Autoritățile au decis că femeia este vinovată de ucidere din culpa și a fost condamnată la trei ani de închisoare cu executare în februarie 2023.

„La data de 18 august 2021 s-a dispus continuarea urmăririi penale faţă de mama minorilor decedaţi, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă. Din probele administrate în cauză până în prezent a rezultat că minorii, fiind lăsaţi nesupravegheaţi de către mama lor, s-au urcat pe un corp de mobilier din apropierea ferestrei dormitorului şi s-au precipitat de la etajul 10 al imobilului unde locuiau, rezultând decesul acestora”, se arată într-un comunicat al Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploiești.

