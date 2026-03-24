Adolescentă de 14 ani, folosită ca mamă surogat pentru gemeni. Mama tinerei, arestată

O mamă din Oklahoma și iubitul ei ar fi folosit o adolescentă de 14 ani ca mamă-surogat pentru gemenii lor. Aceștia au motivat, în fața poliției, că tânăra „își dorea cu disperare frați”.

Adolescentă de 14 ani, folosită ca mamă-surogat

Nathan Potier și Erica Palmer, ambii în vârstă de 36 de ani, au fost arestați marți, după ce polițiștii au descoperit că cuplul din Oklahoma City, căutat pentru agresarea sexuală a unei adolescente, se ascundea în Nevada.

Cuplul a fost încătușat în baza unor mandate de arestare restante în urma unei anchete care a început în decembrie anul trecut, când Serviciile de Protecție a Copilului au primit un raport despre o adolescentă însărcinată cu gemeni, posibil cu iubitul mamei sale, potrivit polițiștilor și documentelor judiciare, notează New York Post.

Într-un interviu alarmant acordat Poliției din Oklahoma City, Palmer le-ar fi spus polițiștilor că fiica ei „își dorea cu disperare mai mulți frați”, a relatat publicația.

Mama a adăugat că și-a dorit personal să aibă copii cu „actualul ei iubit”, dar nu a putut pentru că avea trompele legate, se arată în raport.

Mama a negat că i-ar fi permis lui Potier să-i lase însărcinată fiica, care are acum 15 ani. Însă polițiștii au obținut ulterior un mandat de percheziție pentru ADN-ul său, pentru a determina paternitatea la următoarea vizită medicală a adolescentei.

Înainte ca testul să poată fi recoltat, cuplul a fugit din Oklahoma, potrivit poliției.

Fata a fost preluată de Protecția Copilului

Cuplul a fost localizat ulterior într-o „operațiune coordonată” și încătușat de membri ai Forței Operative pentru Infractorii Violenți ai US Marshals Nevada, după ce detectivii au descoperit că se ascundeau în zona Reno/Sparks – la peste 1.600 de kilometri de Oklahoma City, a declarat poliția.

Nathan Potier a fost acuzat de agresiune sexuală asupra unui copil, iar Erica Palmer a fost acuzată de facilitarea abuzului sexual asupra unui copil, potrivit autorităților.

Femeia a fost acuzată și de abandon al unui copil sub 15 ani, arată documentele instanței.

Autoritățile au adăugat că cei doi au fost aduși la Centrul de Detenție al comitatului Washoe din Nevada și vor fi extrădați în comitatul Oklahoma pentru a se confrunta cu acuzațiile.

Adolescenta trebuia să nască la finalul lunii februarie, iar de atunci a fost preluată de Protecția Copilului și dusă în plasament.

