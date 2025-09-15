Costică Marciuc de la TVR a murit la vârsta de 68 de ani, a anunțat Horia Brenciu în mediul online.

A murit Costică Marciuc de la TVR

Costică Marciuc, editor de montaj de la TVR, a murit la vârsta de 68 de ani, a transmis Horia Brenciu (53 de ani) în mediul online.

Marciuc era retras de mai mulți ani în satul Joița din județul Giurgiu, unde a fost înmormântat în prezența familiei și a apropiaților.

Horia Brenciu, care a fost prezent la funeralii, a transmis un mesaj plin de admirație față de Marciuc, pe rețelele sociale. La înmormântare a participat și Lucia Hossu Longin, regizoare de televiziune și autoare română, cunoscută pentru reportajele din serialul „Memorialul Durerii” de la TVR, editate de Marciuc.

Mesajul lui Horia Brenciu

„A murit Costică Marciuc. A fost editor de montaj, unul dintre profesioniștii de elită ai TVR-ului. L-am cunoscut în 1993, când, după filmarea pilotului emisiunii Robingo, proaspăta echipă de la redacția Jocuri și Concursuri, în frunte cu Doru Dumitrescu, s-a instalat în PPV 1, la masa de montaj, locul în care Costică era stăpân. Pentru mine au urmat 5 ani de Robingo, duminică de duminică, ani în care, la fiecare vizită în bârlogul lui Costică, mi se dezvăluiau secretele editării, unul câte unul.

Azi, în satul Joița, locul în care se retrăsese de ceva ani, este tristețe mare. Omul care era cunoscut de toată lumea i-a părăsit. «Un stop nenorocit», mi-a spus Ana, fata lui. De la vecina, până la preotul satului, toată lumea avea câte o istorie despre el. Și aveau ce să povestească.

În urma lui rămân piese de teatru, filme de televiziune, nenumărate emisiuni pe care le-a montat, generații de editori de imagine pe care i-a învățat frumoasa meserie care l-a definit. A fost premiat de profesioniști, apreciat de colaboratori și mult iubit de familia lui pe care am cunoscut-o cu mulți ani în urmă”, a scris Horia Brenciu în mediul online.

„De la biserică la cimitir am mers la braț cu Lucia Hossu Longin”

În a doua parte a mesajului, antrenorul de la „Vocea României” a vorbit despre cum a descoperit magia montajului datorită lui Marciuc.

„Până la 20 de ani văzusem emisiuni la televizor, dar acolo, la masa de montaj a lui Costică s-a produs un miracol. El a dat un «in» și un «out» și a scos o bâlbă. Apoi a pus peste ea un insert, adică un cadru de public. Magia montajului are mai bine de 100 ani, dar eu am descoperit-o undeva, pe un culoar al TVR-ului, într-o seară din 1993. Edita… Costică Marciuc!

Și încă ceva… De la biserică la cimitir am mers la braț cu Lucia Hossu Longin. Am rămas în urma cortegiului și am realizat că al nostru Costică ne-a făcut, amândurora, un „montaj” care se compensa de minune. El edita, săptămânal, 2 emisiuni. La una plângea și își încleșta dinții, iar la cealaltă, râdea și făcea mișto. Una era Robingo, prima emisiune concurs cu licență străină din România. Cealaltă era MEMORIALUL DURERII.

Costică, doar 68 de ani…

Condoleanțe familiei. Dumnezeu să-l odihnească”, a încheiat Horia Brenciu.

