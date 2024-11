Ce mare și frumoasă s-a făcut Mina, fiica biologică a lui Horia Brenciu. „Când va fi mare mi-a promis ca va picta luna!” / Foto

A fost sărbătoare mare în familia lui Horia Brenciu, în urmă cu câteva zile, când Mina, fata cea mică a artistului a împlinit 12 ani. Juratul de la „Vocea României” a profitat de frumosul eveniment pentru a poșta pe rețelele de socializare câteva imagini cu fetița lui.

Ce mare și frumoasă s-a făcut Mina, fiica lui Horia Brenciu

Horia Brenciu și soția sa, Alice Dumitrescu, au împreună o fiică, Mina. Cei doi sunt căsătoriți din 2014. Alice mai are două fete din fosta căsnicie – Andreea (31 de ani) și Mariana (23 de ani). Iar cuplul are și un fiu adoptat, pe Toma, în vârstă de 10 ani.

Cu ocazia zilei de naștere a Minei, Horia Brenciu i-a transmis un mesaj emoționant pe Instagram, unde a publicat și câteva imagini superbe cu fetița lui.

„Mina, fata mea cea mică împlinește astăzi 12 ani! Când va fi mare mi-a promis ca va picta luna. Deocamdată, se bucură de ziua ei. Astăzi o scoatem în oraș. Mina bambina, la mulți ani!” – a fost mesajul lui Brenciu.

Cum a decis Horia Brenciu să îl înfieze pe Toma

Juratul de la „Vocea României” a povestit în urmă cu ceva timp că a auzit povestea interesantă a unei tinere minore care era însărcinată și plănuia să renunțe la copil. Povestea respectviă l-a convins să ia el băiatul. Toma a venit în viața familiei Brenciu în 2016.

„Auzisem de la nişte cunoştinţe de familie despre o tânără domnişoară care vrea să avorteze şi atunci am făcut toate demersurile. Am zis, „Nu-l avortează, îl vrem noi!”. Soţia mea a fost cu ea peste tot. Era minoră. I-am asigurat toate elementele necesare unei naşteri normale. După ce a născut, Alice l-a adus acasă. Am făcut toate hârtiile necesare”, dezvăluia Horia Brenciu, în emisiunea ”Profesioniştii”.

„Toma este băiatul nostru. Este adevărat că nu l-a purtat Alice în burtă, însă este băiatul nostru din clipa în care a venit pe lume. Este o minune de copil, este inteligent, talentat la cântat şi la fotbal şi extrem de iubitor. Este dragostea noastră şi a tuturor celor care-l cunosc. Dumnezeu este mare şi ne-a dat acest dar minunat, pe lângă celelalte trei fete. Mina şi Toma sunt de nedespărţit, iar Alice stă cu ei aprope tot timpul. Sunt un om bogat şi-i mulţumesc, din tot sufletul meu, lui Dumnezeu pentru comorile mele” – a adăugat vedeta de la Pro TV.

