Andrei Iordănescu, tată pentru a treia oară. Ce nume a ales fiul lui Anghel Iordănescu pentru băiatul lui. „A mai apărut un bărbat în familie. Drumul se pare că duce către o echipă de fotbal!”

Andrei Iordănescu și soția sa, Oana, au devenit părinți pentru a treia oară. Cei doi mai au împreună două fete, iar acum Oana l-a făcut pe fiul lui Anghel Iordănescu tată de băiat.

Andrei Iordănescu, tată pentru a treia oară

Andrei Iordănescu a dat vestea cea mare pe rețelele de socializare, unde a postat și primele fotografii cu bebelușul și unde a anunțat numele fiului său.

„Tată pentru a 3 a oară! Bunul Dumnezeu ne-a binecuvântat cu încă un copil, după două fete minunate, de această dată a venit pe lume, duminică, 9 Martie 2025 băiețelul noastru, Efrem.

Mulțumesc Maicii Domnului și în mod special soției mele, pe care o iubesc și îi sunt profund recunoscător pentru acești 3 copii deosebiți. Al 5-lea băiețel în neam, din familia noastră mare. După ceva timp a mai apărut un bărbat în familie. Drumul se pare că duce către o echipă de fotbal”, a scris fiul lui Anghel Iordănescu pe contul de Facebook.

Cum s-au cunoscut Andrei Iordănescu și Oana

Andrei Iordănescu și Oana sunt împreună de cinci ani. Cei doi s-au întâlnit în 2020 în timpul unei vacanțe cu familiile lor, iar patru luni mai târziu s-au mutat împreună. Nu a mai durat mult că a venit și căsătoria.

„Totul a început în 2020, în vară, atunci am cunoscut-o pe Oana. Am ieșit împreună, ne-am cunoscut, am fost în vacanță împreună, am fost în vacanță și cu familia ei, și la ea la Timișoara, și cu ai mei. După ne-am mutat împreună. Cam la patru luni de zile ne-am mutat împreună. A fost dragoste la prima vedere”, povestea Andrei Iordănescu, la Antena Stars.

La scurt timp după ce s-au căsătorit, Oana și Andrei Iordănescu au devenit părinții unei fetițe, Xenia. Iar în 2023, familia lor s-a mărit din nou.

„Cine va primi un prunc ca acesta în numele Meu, pe Mine Mă primește” (Matei 18, 5). Încă un membru în familie! Dumnezeu ne-a binecuvântat cu încă o fetiță de 10. Mulțumesc lui Dumnezeu și Maicii Domnului pentru o așa bucurie imensă şi nu în ultimul rând soției mele pentru efortul depus și pentru că mi-a dăruit încă o minune, fetița noastră Zenaida! 16.07.2023 – 3110 gr și 50 de cm!” – a fost anunțul fiului lui Anghel Iordănescu, după venirea pe lume a surioarei Xeniei.

Andrei povestea în urmă cu ceva timp că a doua sarcină a Oanei a fost o surpriză pentru ei, dar s-au bucurat enorm să afle că vor mai avea un copil.

”A fost o veste care ne-a luat prin surprindere, ne-am bucurat foarte tare și speriat în același timp, deoarece responsabilitatea creșterii unui copil este foarte mare, însă venirea unui copil pe lume este mereu un motiv de bucurie. Tot fetiță îmi doresc ca Xenia să mai aibă o surioară și să crească așa cum am crescut eu cu Alexandru. Acum am experiența creșterii unei fetițe și mi-ar fi mai ușor” – a declarat el, potrivit aceleia;i surse amintite anterior.

