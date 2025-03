Fiul lui Nicolae Furdui Iancu va deveni tată. Soția sa, Loredana, este însărcinată pentru prima oară

Fiul celebrului cântăreț de muzică populară Nicolae Furdui Iancu urmează să devină tată pentru prima oară. Tudor a făcut marele anunț pe rețelele de socializare.

Tudor Furdui Iancu va deveni tată pentru prima oară

Bucurie mare în familia lui Nicolae Furdui Iancu, după ce fiul său, Tudor, a anunțat că soția sa este însărcinată. Vestea vine la aproximativ un an și jumătate după ce Tudor și Loredana s-au căsătorit.

Tudor Furdui Iancu a dezvăluit că familia lui se mărește prin intermediul unei postări pe rețelele sociale.

„De „Ziua femeii/Ziua mamei” – 8 Martie, doresc – La mulți ani!- soției mele iubite, care în curând va fi și mămică.

…mamei mele și celorlalte purtătoare de frumos din familia mea și bineînțeles tuturor doamnelor și domnișoarelor și mai ales mamelor din lumea întreagă – MAMĂ – această minunată calitate pe care doar femeia o poate avea și totodată darul pe care doar femeia îl poate primi și care nu poate fi depășit de nici o altă bogăție din lumea aceasta” – a fost mesajul lui Tudor, pe pagina personală de Facebook, în dreptul unor fotografii în care apare împreună cu soția sa cu burtica de gravidă.

Tudor Furdui Iancu și Loredana Ramona s-au căsătorit în 2023

Tudor Furdui Iancu și Loredana Ramona sunt împreună de patru ani. Ei s-au căsătorit în 2023, în cadrul unui eveniment fastuos cu peste 350 de invitați de seamă, printre care și nume mari din folclorul românesc. Loredana este asistentă medicală, în timp ce Tudor i-a călcat pe urme tatălui său celebru și și-a făcut o carieră în muzică. Tânărul este și inspector superior la ANAF.

Tudor și Loredana s-au cunoscut în 2021.

„Sfaturi, nu pot să spun că le-am primit pe cale verbală, i-am urmat modelul, el este un om vertical care a format o familie frumoasă, a știut să întrețină relația și familia, să nu se despartă așa cum se întâmplă în zilele noastre, mai ales în lumea artistică. Mă simt privilegiat că am putut să-i urmez sfatul prin exemplu viu, fără să fie nevoit să-mi spună cum să fac. Eu am privit și am băgat la cap.

Este un moment unic în viața noastră, important și de viitor, să întemeiezi o familie e un lucru deosebit. Îmi doresc să fie bine, să fim fericiți și să avem o viață frumoasă împreună. Suntem împreună din septembrie 2021, așa a fost să fie, acum a venit momentul. O să avem și nuntă, la vara, în iulie. La cununie a fost doar familia, într-un grup restrâns. La nuntă vom fi mai mulți, o vom face în Albă, la Catedrala Încoronării, apoi la o sala frumoasă de lângă Alba Iulia„, spunea Tudor Furdui Iancu, în urmă cu ceva timp, pentru starpopular.ro.

