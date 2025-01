Leonard Doroftei și soția sa, Monica, vor deveni bunici. „Ne mărim familia! În luna aprilie o să vină bebelușul”

Leonard Doroftei (54 de ani) și soția sa, Monica (50 de ani), vor deveni bunici pentru prima dată. Cei doi au primit minunata veste din partea fiului cel mic, Alexandru.

Leonard Doroftei și Monica vor avea un nepoțel

Leonard Doroftei și Monica sunt împreună de mai bine de 30 de ani și au trei copii – Adrian, Alexandra și Vanessa. Într-un interviu recent, Monica a dezvăluit că fiul lor cel mic va deveni tată pentru prima oară.

”Îmi doresc tare să fim cu toții sănătoși. Vine un nepoțel în familia noastră așa că ne mărim familia. În luna aprilie o să vină bebelușul. Eu știu sigur că ne vom descurca și apoi avem familie mare, nu o să fie doar unul cu totul pe cap. Băiatul nostru mijlociu, Alex, ne-a făcut bucuria asta”, a spus Monica Doroftei, potrivit Ciao.

Leonard Doroftei a precizat că se antrenează pentru a fi în cea mai bună formă fizică, să poată avea grijă așa cum se cuvine de nepoțelul lui.

”Am început să antrenez, ca să pot să fiu în formă bună când o să crească nepoțelul să-l antrenez. Bazați-vă pe mine! Eu o să fiu cu nepoțelul tot timpul! Numai eu o să stau cu el!

Când erau mici, ziceam: lasă că se fac ei mari, ce frumos o să fie când vor fi mari! Acum mă uit la ei: ce frumos era când erați mici!”, a explicat Leonard Doroftei, pentru sursa citată mai sus.

Leonard Doroftei și Monica trăiesc o superbă poveste de dragoste de peste trei decenii

Leonard Doroftei și Monica s-au cunoscut în 1992, când ea avea 16 ani, iar el 20, iar între ei a fost dragoste la prima vedere.

„Cred că a fost destinul, pentru că inițial nu am vrut să-i însoțesc pe ai mei în acea vizită. Aveam 16 ani și nu exagerez când spun că a fost dragoste la prima vedere. Pur și simplu am rezonat! Era un tip vesel, interesant și… mai ales curios! În timp am descoperit la el o grămadă de calități: inteligență, inventivitate, blândețe, curaj, iubire necondiționată și lista poate să continue”, povestea Monica într-un interviu, în urmă cu mai mulți ani.

Când Monica a împlinit 18 ani, cei doi s-au căsătorit, iar momentul cererii a fost unul cu adevărat special, a mai povestit soția marelui campion.

„Trecuseră doi ani și jumătate și ne aflam pe stradă. Simțeam că nu mai putem sta unul departe de celălalt și dintr-odată mi-a spus că mă iubește și că vrea sa fim împreună și că-și dorește mai mult decât orice să fiu soția lui. Am simțit că leșin!

Îl iubeam cu toată ființa mea și credeam că mai mult de atât nu se poate. Pe parcurs am descoperit că poți iubi un om mai mult decât pe tine însuți. Ne-am căsătorit în luna octombrie și până și Providența a ținut cu noi: ne-a oferit o zi superbă. Deși era toamnă, a fost o zi călduroasă, însorită, plină de emoții!”, a mai povestit Monica.



Leonard Doroftei și soția lui, Monica, formează una dintre cele nouă echipe din sezonul 2 al emisiunii Power Couple România. Reality show-ul are premiera luni, 13 ianuarie, la Antena 1.

Foto – Facebook

