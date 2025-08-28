De ce nu a fost invitată Sofia Vicoveanca la Festivalul Mamaia de muzică populară: „E bine așa, lăsați așa”

Sofia Vicoveanca nu a fost invitată la Festivalul Mamaia de muzică populară. Artista, în vârstă de 83 de ani, a transmis un mesaj pentru organizatori, mai ales în contextul în care este una dintre cele mai iubite voci de muzică populară din România. Ce spune interpreta despre absența ei de pe lista invitaților la eveniment.

Cum a reacționat Sofia Vicoveanca, absentă de la Festivalul Mamaia de muzică populară

Una dintre cele mai îndrăgite și cunoscute interprete de muzică populară din România a fost marea absentă de la Festivalul Mamaia de muzică populară. Ea a vorbit despre decizia organizatorilor de a nu o invita și spune că nu s-a supărat.

Mai mult, ea a făcut haz de necaz, spunând că era drumul prea lung și că oricum are alte treburi de care să se ocupe.

„Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia 2025” a început pe 27 august, în Piațeta Perla, din stațiune. Mai multe nume mari din indsutria de muzică populară românească vor urca pe scenă, însă marea absentă este Sofia Vicoveanca.

Citește și: Octavian Ursulescu, revoltat după Festivalul Mamaia 2025. „Cum s-o inviți pe Marina Voica să cânte un sfert de piesă?” Ce spune despre organizarea evenimentului. „Ca și cum noi am fi niște pensionari!”

„Nu sunt pe listă, sunt alte vedete. Bucureștiul merge la Mamaia, e departe Suceava, unde stau eu, sunt sute de kilometri până la malul mării. E bine așa, lăsați așa! Nu sunt programată nici în marile spectacole din București. Ce, trebuie să fiu neapărat? Am alte treburi, am drumurile mele, fără grijă!”, a spus Sofia Vicoveanca, conform Click.

Printre numele care vor urca pe scenă în zilele de festival se numără Irina Loghin, Angela Buciu, Viorica Flintașu, Aneta Stan, Mioara Velicu, Florica Bradu, Gheorghe Roşoga, Laura Lavric, Ştefan Isac, Sava-Negrean Brudașcu, Gheorghe Turda, Elena Merișoreanu și Ion Ghițulescu.

Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia 2025

Festivalul de muzică populară Mamaia are loc în perioada 27-29 august și este difuzat în direct pe TVR2 și TVR Folclor, de la 19:00.

Citește și: Adrian Daminescu, prezență emoționantă la Festivalul Mamaia 2025, după lupta cu cancerul. Artistul a câștigat Trofeul la secțiunea Creație

Spectacolele vor fi prezentate de Iuliana Tudor și Aurelian Temișan. Totodată, competiția va avea două secțiuni.

A doua seara a festivalului, joi 28 august, prezintă Cântecele Românilor – cele mai frumoase șlagăre din muzica populară românească interpretate de tineri laureați ai Festivalului de Folclor de la Mamaia, dar și alte festivaluri.

Seara se încheie cu un recital Paula Selina. Pe 29 august, va avea loc Gala laureaților și vor cânta artiști de renume precum Irina Loghin, Laura Lavric sau Gheorghe Turda.

Urmărește-ne pe Google News